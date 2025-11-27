Gold: अलर्ट! सोने के गहनों में दिखे ये 5 संकेत, तो समझिए किस्मत पर मंडरा रहा है खतरा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGold: अलर्ट! सोने के गहनों में दिखे ये 5 संकेत, तो समझिए किस्मत पर मंडरा रहा है खतरा

Gold Jewellery: सोने-चांदी के जेवर तो सभी को सुहाने लगते हैं. लेकिन गहनों से मिलने वाले कुछ संकेतों को अशुभ माना जाता है. अगर आपके साथ भी ऐसी घटना घटे तो इसे नजर अंदाज करने के बजाय अलर्ट हो जाएं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 27 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Gold Jewellery: सोना सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है बल्कि, हिंदू मान्यताओं और ज्योतिष में इसे सूर्य, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक भी माना गया है. साथ ही इसका संबंध मां लक्ष्मी से भी होता है. ऐसी मान्यता है कि, घर में रखा सोना सकारात्मक ऊर्जा लाता है.

लेकिन कई बार कुछ कारणों से सोने (Gold) से अशुभ संकेत भी मिलते हैं. अगर आपको भी ये संकेत मिले तो अलर्ट हो जाएं, क्योंकि ये संकेत आने वाली किसी परेशानी, आर्थिक नुकसान या ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी बन सकता है. आइए ज्योतिष और वास्तु के अनुसार जानते हैं कि, सोने का कैसा बदलाव अच्छा नहीं माना जाता है.

सोने के आभूषण से मिले ये 5 संकेतों को न करें नजरअंदाज

सोने के जेवर का रंग बदलना- अगर आपके सोने के जेवर का रंग अचानक फीका पड़ने लगे, काला पड़ जाए या उसकी चमक कम हो जाए, तो इसे सूर्य ग्रह की ऊर्जा का कम होने का संकेत माना जाता है. वास्तु और ज्योतिष की माने तो इससे स्वास्थ्य संबंधी रुकावट, आय में कमी और नकारात्मक ऊर्जा
के संकेत मिलते हैं.

गहनों का टूटना- लंबे समय से जेवर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कमजोर हो टूटना सामान्य बात हो सकती है. लेकिन ऐसा बार-बार होता है तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है. खासकर कंगन, चेन, मंगलसूत्र या अंगूठी बार-बार बिना किसी वजह के टूटने लगे तो इसे अशुभ माना गया है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, ऐसा तब होता है जब कुंडली में मंगल या राहु ग्रह का दुष्प्रभाव बढ़ता हो. ऐसी घटनाएं रिश्तों में तनाव, किसी बड़े खर्च या किसी अनहोनी का संकेत देते हैं. इसलिए टूटे हुए गहनों को तुरंत ठीक करा लेना चाहिए.

सोने का गुम होना- कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके सोने के जेवर बार-बार गुम हो जाते हैं. अगर सोने के गहने एक से अधिक बार खो जाएं, तो यह सीधा संकेत है कि आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु कमजोर हो रहे हैं. इसलिए आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है.

सोने के जेवर पर दाग-धब्बे दिखना- सोने के जेवर पर अनचाहे निशान, रेखाएं या दाग-धब्बे दिखाई दे, तो इसे परिवार के किसी सदस्य पर ग्रहों का दबाव बढ़ने का संकेत माना जाता है. विशेष रूप से मंगल, शनि या राहु के प्रभाव के दौरान ऐसे संकेत अधिक दिखते हैं.

सोना पहनते ही हो कुछ ऐसा- सोना भले ही सौभाग्य से जुड़ा शुभ धातु है, लेकिन यह हर किसी के लिए शुभ नहीं माना जाता है. इसलिए कई लोग जब सोना पहनते हैं तो उन्हें घबराहट, भारीपन या सिरदर्द जैसा महसूस होता है. यह इस बात का संकेत है कि सोने की ऊर्जा आपके आभामंडल से मेल नहीं खा रही. ऐसी स्थिति तब बनती है जब, शत्रु ग्रह प्रभावी हो या किसी की नजर लग चुकी हो. ज्योतिष में इसे ऊर्जा असंतुलन का संकेत माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 27 Nov 2025 11:48 AM (IST)
Gold Gold Jewellery Shubh Ashubh Gold Astrology
