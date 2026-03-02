करियर और जॉब राशिफल
काम के मोर्चे पर कुछ उत्साहजनक परिणाम मिल सकते हैं. ऑफिस में आप अपनी बुद्धि और निर्णय क्षमता से सबका ध्यान आकर्षित करेंगे. नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. घर और ऑफिस के कार्यों के बीच संतुलन बनाकर चलेंगे तो सफलता निश्चित है.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेस के साथ-साथ वित्तीय निवेश की योजना बनाएंगे. अतिगंड योग के प्रभाव से बिजनेसमैन नए लाभ अर्जित कर सकते हैं. माता-पिता के सहयोग से कोई जटिल समस्या सुलझेगी और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा. निवेश सोच-समझकर करें.
शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल
स्टूडेंट्स को नेगेटिव विचारों से दूरी बनानी होगी. आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करें. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल
घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहेगा. परिवार का सहयोग मानसिक मजबूती देगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
बेहतर स्वास्थ्य के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें. पौष्टिक भोजन लें और अनियमित खानपान से बचें.
भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 7
उपाय (होलिका दहन विशेष)
होलिका दहन में काले तिल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और करियर में उन्नति के मार्ग खुलेंगे.
FAQs
Q1. क्या आज करियर में प्रगति होगी?
हाँ, नई जिम्मेदारियाँ और पहचान मिलने के योग हैं.
Q2. क्या निवेश करना सही रहेगा?
हाँ, लेकिन पूरी योजना और सलाह के साथ निवेश करें.
Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या करें?
योग, प्राणायाम और संतुलित आहार अपनाएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.