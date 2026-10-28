Aaj Ka Vrishchik Rashifal 28 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में होने से आपको भावनात्मक तनाव से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 October 2026)

दिनांक: 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

तिथि: आज पूरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी

नक्षत्र: दोपहर 01:26 तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरियान योग (मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

सप्तम चंद्रमा से व्यापार विस्तार, सितारों का साथ: सप्तम (7th) भाव में चंद्रमा के संचरण से आप अपनी कार्यक्षमता, प्रतिभा और कठिन परिश्रम के दम पर व्यवसाय को तेजी से विकसित करेंगे. ग्रहों और सितारों का पूर्ण सहयोग मिलने से कारोबार नई ऊंचाइयों को छूने में सफल रहेगा.

पैतृक व्यापार में पिता का साथ, नए ऑर्डर में सावधानी: एंसेस्ट्रल बिजनेस (पैतृक कारोबार) से जुड़े जातकों को किसी जटिल और पुरानी समस्या को सुलझाने में पिता का मार्गदर्शन व सहयोग अत्यंत उपयोगी साबित होगा. आर्थिक लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं; लेकिन, बाजार में किसी भी नए प्रोजेक्ट या बड़े ऑर्डर को स्वीकार करने से पहले उसके सभी नियमों और शर्तों की पूरी पड़ताल अवश्य कर लें.

करियर और नौकरी (Career & Job)

काम पर फोकस रखें, व्यर्थ विचारों से दूरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. वर्कप्लेस पर मन में व्यर्थ और नकारात्मक विचारों को बिल्कुल जगह न दें; अपनी पूरी ऊर्जा केवल निर्धारित लक्ष्यों और कार्य पर केंद्रित रखें.

आर्थिक स्थिति में सुधार और तरक्की के संकेत: कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी और भविष्य में पदोन्नति के साथ आय में वृद्धि के स्पष्ट संकेत दिखाई देंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में दीर्घकालिक सुधार होगा.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

दांपत्य में सम्मान और गृह-सुख में वृद्धि: पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखद, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहेगा. घर में सुख-सुविधाओं और उपयोगी भौतिक वस्तुओं की वृद्धि होगी. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक दायित्व या निर्णय में जीवनसाथी (हमसफर) द्वारा आपके योगदान की खुलकर सराहना की जाएगी.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी मानसिक रूप से होंगे सुदृढ़: यह दिन विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) को मानसिक व भावनात्मक रूप से सकारात्मक और मजबूत बनाने वाला सिद्ध होगा. अपनी कला और अभ्यास में आपका फोकस उत्कृष्ट रहेगा.

स्वास्थ्य व जीवनशैली: मानसिक संतुलन और वैवाहिक सुख के चलते मन प्रसन्न रहेगा; नियमित दिनचर्या और पर्याप्त जल का सेवन ऊर्जा बनाए रखेगा.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 5

विशेष अचूक उपाय: बुधवार के दिन सप्तम भाव के चंद्रमा की अनुकूलता और साझेदारी में शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को सिंदूर का तिलक लगाएं और 21 दूर्वा दल अर्पित करें. शिवलिंग पर थोड़ा सा गंगाजल और सफेद चंदन चढ़ाएं तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें.

गौमाता को हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाएं और किसी जरूरतमंद को मौसमी फल दान करें. इससे व्यापारिक साझेदारी में लाभ होगा, दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र के अवरोध समाप्त होंगे.

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