Weekly Tarot Horoscope (15 to 21 November 2026): नवंबर 2026 के इस तीसरे सप्ताह में टैरो कार्ड्स की चाल सभी 12 राशियों के लिए कार्यक्षेत्र में नए संपर्क बनाने, व्यापार विस्तार, पारिवारिक तालमेल और भावनात्मक समझदारी के साथ आगे बढ़ने के साफ संकेत दे रही है. आने वाले 7 दिनों में आपकी आजीविका, धन, सेहत और निजी जीवन की दिशा क्या रहने वाली है, बता रही हैं प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर).

इस सप्ताह धनु राशि वालों का दबदबा कायम रहेगा व व्यापार में बड़े काम की शुरुआत होगी तथा कुंभ राशि के लोगों के लिए तरक्की के नए द्वार खुलेंगे, वहीं सिंह राशि वालों को जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने और कर्क व मीन राशि के लोगों को विवादों व सेहत के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के लिए यह पूरा सप्ताह कैसा साबित होगा.

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ी चुनौतियों और संघर्ष से भरा रह सकता है. आपको अपनी मेहनत का फल पाने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे और किसी करीबी से विश्वासघात मिलने की आशंका है, इसलिए सतर्क रहें. लेकिन, प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा है लंबे समय से चल रहा रिश्ता विवाह के बंधन में बंध सकता है, बस अपनी ओर से कोशिश जारी रखें. आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा और माता-पिता के साथ आपके रिश्ते पहले से अधिक मधुर होंगे. सप्ताह के मध्य में आपकी सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह नई खरीदारी और निवेश के लिहाज से बेहद अनुकूल है. अपनों के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी. आप जो भी नए प्रयास करेंगे, उनसे आपको पॉजिटिव लाभ प्राप्त होगा. परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है और सामाजिक व राजनीतिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लेकिन, संतान पक्ष और दांपत्य सुख में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के लोगों के पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. आप अपने आसपास के लोगों के प्रति काफी उदार रहेंगे, लेकिन व्यस्तता के बीच जीवनसाथी के साथ भी कुछ क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करें. सेहत के मोर्चे पर समय थोड़ा कमजोर है, लेकिन आपकी आंतरिक शारीरिक क्षमता मजबूत बनी रहेगी. कामकाज के सिलसिले में इस हफ्ते आपको काफी भागदौड़ करनी पड़ सकती है.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना संकेत दे रही है कि कर्क राशि के लोगों को इस सप्ताह हर कदम पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है. सेहत को दुरुस्त रखने के लिए बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज करें. वैवाहिक जीवन में खट्टे-मीठे अनुभव रहेंगे. आपकी आमदनी तो अच्छी होगी, लेकिन उसी अनुपात में खर्च भी बढ़ सकते हैं. बेवजह के विवादों से खुद को दूर रखें, अन्यथा मानसिक तनाव बढ़ सकता है. करियर में नए अवसर दस्तक दे सकते हैं, पर अपनों के व्यवहार के कारण मन थोड़ा परेशान रह सकता है.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को इस सप्ताह किसी भी तरह की जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. आपके सामने आगे बढ़ने के कई अवसर आएंगे, लेकिन साथ ही विरोधियों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा. किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर कोई कदम न उठाएं. निजी संबंधों में अधिक उलझने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस हफ्ते आपको थोड़ी अधिक कशमकश करनी पड़ सकती है.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोग इस सप्ताह मानसिक उलझनों का अनुभव कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में बेहतर परिणाम पाने के लिए सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा. सप्ताह के अंत तक कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह जाने से मन थोड़ा निराश हो सकता है. लेकिन, इस दौरान किसी लंबी और लाभदायक यात्रा के योग भी बन रहे हैं. बदलते मौसम या भागदौड़ के कारण सेहत में हल्की गिरावट आ सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें.

तुला टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों का पूरा ध्यान इस सप्ताह अपने कामकाज और स्वास्थ्य पर केंद्रित रहेगा. किसी लंबी यात्रा पर जाने की स्थिति बन सकती है, जिसकी थकान आपकी सेहत पर नजर आएगी, लेकिन कुल मिलाकर स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा. परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा. धन निवेश और विदेश से जुड़े मामलों में आपको अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी. ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

वृश्चिक टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के खर्चों में इस सप्ताह अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. निजी जीवन में अपने जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें यह महसूस न होने दें कि आप उनकी परवाह नहीं करते. जो युवा कला या ग्लैमर जगत से जुड़े हैं, उन्हें करियर में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है. नौकरी और व्यापार में काम का दबाव अधिक रहने के कारण आप थोड़े व्यस्त और उलझे हुए रह सकते हैं.

धनु टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों का प्रभाव और आत्मविश्वास इस सप्ताह चरम पर रहेगा. व्यापार में किसी बड़े और नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए समय उत्तम है. आप एक साथ कई काम निपटाने में सफल रहेंगे. इस हफ्ते अपनी काबिलियत और योग्यता के दम पर आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं. पारिवारिक मोर्चे पर जीवनसाथी, बच्चों और अन्य परिजनों का भरपूर सहयोग आपको मानसिक संबल देगा.

मकर टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को यह समझने की जरूरत है कि उनके पार्टनर को इस वक्त उनके साथ की बेहद आवश्यकता है. व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें और रिश्ते को समय दें, इससे आपकी लव लाइफ और भी खूबसूरत बनेगी. व्यापार में लाभ और उन्नति के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. पार्टनर का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, बस उनके साथ कहीं बाहर घूमने की योजना बनाएं ताकि रिश्तों में नई ऊर्जा आ सके.

कुंभ टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोग इस सप्ताह सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और वर्तमान में बनाए गए संपर्क भविष्य में बड़ा लाभ दिलाएंगे. कार्यस्थल पर आसपास मौजूद लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे कामकाज आसान होगा. लेकिन, सप्ताह के अंत में थोड़ी सावधानी बरतें और अपनी ऊर्जा व भावनाओं को संतुलित रखने का प्रयास करें.

मीन टैरो साप्ताहिक राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के महत्वपूर्ण कार्य इस सप्ताह बनते-बनते अटक सकते हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें. संपत्ति या जायदाद से जुड़े मामलों में लिया गया कोई भी जल्दबाजी का फैसला नुकसानदेह साबित हो सकता है. यदि आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तो घर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर करें. परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. आपके अच्छे व्यवहार से माता-पिता प्रसन्न रहेंगे और कहीं से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है.

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