धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 15 November 2026: कर्क राशि वर्क फ्रॉम होम वालों को समय-सारिणी व्यवस्थित रखने की सलाह, पुराने भुगतान निपटाने पर दें ध्यान

Aaj Ka Kark Rashifal 15 November 2026: कर्क राशि वर्क फ्रॉम होम वालों को समय-सारिणी व्यवस्थित रखने की सलाह, पुराने भुगतान निपटाने पर दें ध्यान

Aaj Ka Kark Rashifal 15 November 2026: कर्क राशि का दैनिक राशिफल! परिवार से भावनात्मक मजबूती, पुराने ग्राहकों से बिजनेस लाभ, वर्क फ्रॉम होम टिप्स, बड़े निवेश से बचाव व रविवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Nov 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 15 November 2026: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक जुड़ाव, भावनात्मक संबल और व्यवस्थित कार्यशैली से आगे बढ़ने का है. अपनों के सहयोग से मन हल्का रहेगा; बस वित्तीय निवेश में जल्दबाजी और काम को टालने की आदत से दूरी बनाकर रखें.

1. व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति (Business, Job & Finance)

कार्यशैली में सुधार की जरूरत, वर्क फ्रॉम होम में अनुशासन: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को आज कार्यक्षेत्र में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है; वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपनी कार्यशैली में सकारात्मक सुधार करें. घर से काम करने वाले (Work From Home) लोगों को अपनी समय-सारिणी पूरी तरह व्यवस्थित रखनी होगी, क्योंकि काम को टालने से परेशानी बढ़ सकती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 15 November 2026: मोबाइल-कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों में हो सकती है थकान, छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने की सलाह
मिथुन राशिफल 15 नवंबर 2026: मोबाइल-कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों में हो सकती है थकान, छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने की सलाह
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 15 November 2026: पुरानी उलझनों का मिलेगा समाधान, वरिष्ठों संग नई योजना पर चर्चा व बड़े निवेश-कर्ज से बचने की सलाह
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 15 November 2026: पुरानी उलझनों का मिलेगा समाधान, वरिष्ठों संग नई योजना पर चर्चा व बड़े निवेश-कर्ज से बचने की सलाह
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 15 November 2026: उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर दिन, रुके हुए भुगतान से मिलेगा धन व कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी
Aaj Ka Mesh Rashifal 15 November 2026: उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर दिन, रुके हुए भुगतान से मिलेगा धन व कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी
राशिफल
Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026: वृषभ, कुंभ और मीन समेत इन राशियों को बंपर लाभ, जानें मेष से मीन का साप्ताहिक राशिफल
साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: किसकी चमकेगी किस्मत और किसे मिलेगी नई नौकरी व धन लाभ? पढ़ें मेष से मीन का भविष्यफल

पुराने ग्राहकों से बिजनेस में लाभ: व्यापारियों को बाजार में अपने पुराने और भरोसेमंद ग्राहकों से अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना है.

बड़े निवेश से बचें, पुराने भुगतान निपटाएं: आर्थिक मोर्चे पर घर, परिवार या किसी जरूरी वस्तु की खरीदारी पर खर्च बढ़ सकता है. अचानक लाभ की उम्मीद में कोई बड़ा निवेश करने से बचें और पुराने लंबित भुगतान निपटाने का प्रयास करें. किसी के साथ भी आर्थिक लेन-देन करते समय सभी शर्तें और बातें स्पष्ट रखें तथा नियमित बचत पर ध्यान दें.

2. करियर और शिक्षा (Career & Education)

बढ़ेंगी जिम्मेदारियां, धैर्य से पूरे करें काम: करियर में आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं; ऐसे में अपनी क्षमता और योग्यता पर पूरा भरोसा रखें तथा एक-एक करके अपने सभी काम पूरा करें.

छात्रों को पढ़ाई और आराम में संतुलन की सलाह: विद्यार्थी वर्ग (Students) को पढ़ाई के साथ-साथ पर्याप्त आराम का भी ध्यान रखना होगा. किसी विषय को समझने में परेशानी आने पर अपने शिक्षक या किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद अवश्य लें.

3. पारिवारिक और प्रेम जीवन (Family & Love Life)

परिवार से मिलेगी भावनात्मक मजबूती, मित्र से होगी बात: कर्क राशि के जातकों के लिए आज परिवार का सहयोग गहरी भावनात्मक मजबूती देगा. घर से जुड़ी किसी पुरानी समस्या का समाधान निकल सकता है और परिवार के सदस्यों के साथ सुकून भरा समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी पुराने मित्र से बातचीत करके भी मन प्रसन्न होगा.

लव लाइफ में गहरा होगा जुड़ाव, सिंगल जातक न करें जल्दबाजी: प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और नजदीकियां बढ़ेंगी; पार्टनर के साथ अपनी निजी बातें साझा करने से आपसी समझ मजबूत होगी. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की जरूरतों और भावनाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए. सिंगल जातक किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन नए रिश्ते को समझने के लिए पर्याप्त समय दें.

4. स्वास्थ्य (Health)

मानसिक तनाव और पेट की परेशानी से बचाव: मानसिक तनाव का असर आपकी नींद और शारीरिक ऊर्जा पर पड़ सकता है. पेट से जुड़ी कोई परेशानी होने पर खान-पान का विशेष ध्यान रखें; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, दिनचर्या को अनियमित न होने दें और अपनी पसंद की रचनात्मक गतिविधियों के लिए भी समय निकालें.

लकी कलर: मोती सफेद (Pearl White)

लकी नंबर: 2

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार के दिन मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें और भगवान शिव से मानसिक शांति व परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें. साथ ही, तांबे के लोटे से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें. इससे तनाव दूर होगा, कार्यक्षेत्र की अड़चनें शांत होंगी और आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 15 November 2026: मोबाइल-कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों में हो सकती है थकान, छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने की सलाह
मिथुन राशिफल 15 नवंबर 2026: मोबाइल-कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से आंखों में हो सकती है थकान, छात्रों को एकाग्रता बनाए रखने की सलाह
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 15 November 2026: पुरानी उलझनों का मिलेगा समाधान, वरिष्ठों संग नई योजना पर चर्चा व बड़े निवेश-कर्ज से बचने की सलाह
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 15 November 2026: पुरानी उलझनों का मिलेगा समाधान, वरिष्ठों संग नई योजना पर चर्चा व बड़े निवेश-कर्ज से बचने की सलाह
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 15 November 2026: उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर दिन, रुके हुए भुगतान से मिलेगा धन व कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी
Aaj Ka Mesh Rashifal 15 November 2026: उत्साह और आत्मविश्वास से भरपूर दिन, रुके हुए भुगतान से मिलेगा धन व कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी
राशिफल
Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026: वृषभ, कुंभ और मीन समेत इन राशियों को बंपर लाभ, जानें मेष से मीन का साप्ताहिक राशिफल
साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: किसकी चमकेगी किस्मत और किसे मिलेगी नई नौकरी व धन लाभ? पढ़ें मेष से मीन का भविष्यफल
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?
गुजरात
एशिया कप: पाकिस्तान को हराने वाले मोहित के परिवार में जश्न, मां बोलीं- ये परिवार के लिए दिवाली
एशिया कप: पाकिस्तान को हराने वाले मोहित के परिवार में जश्न, मां बोलीं- ये परिवार के लिए दिवाली
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
'जेलर 2' से 'दृश्यम 3' तक, ये हैं अक्टूबर की 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, जानें नंबर 1 पर कौन?
'जेलर 2' से 'दृश्यम 3' तक, ये हैं अक्टूबर की 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, जानें नंबर 1 पर कौन?
इंडिया
2029 में मोदी सरकार की होगी वापसी या विपक्ष के पास मौका? प्रशांत किशोर बोले- 'अगर कांग्रेस...'
2029 में मोदी सरकार की होगी वापसी या विपक्ष के पास मौका? प्रशांत किशोर बोले- 'अगर कांग्रेस...'
इंडिया
मेकेदातु बांध विवाद के बीच दिल्ली आएंगे विजय थलापति, जानिए तमिलनाडु CM का दौरा क्यों खास
मेकेदातु बांध विवाद के बीच दिल्ली आएंगे विजय थलापति, जानिए तमिलनाडु CM का दौरा क्यों खास
ऑटो
Hero VIDA UBX: Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स
Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स
शिक्षा
Low Students Enrolment:1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget