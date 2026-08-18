Singh Rashifal 18 August 2026: 3रे चंद्रमा व शुक्ल योग से सिंह राशि वालों का बढ़ेगा साहस, नए प्रोजेक्ट्स में निवेश से होगा मुनाफा
Singh Rashifal 18 August 2026: 2रे चंद्रमा व सर्वामृत योग से सिंह राशि वालों को इन्वेस्टमेंट से होगा लाभ! पढ़ें 18 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व सटीक राशिफल.
Aaj Ka Singh Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे.
चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, परिश्रम, छोटे भाई-बहन व संपर्क स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 3रे चंद्रमा के प्रभाव से आज आप अत्यंत साहसी और परिश्रमी रहेंगे तथा कठिन से कठिन काम को भी अपनी मेहनत के दम पर पूरा करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ और नए अवसर लेकर आने वाला रहेगा. व्यावसायिक मोर्चे पर कुछ शुरुआती जटिलताओं से जूझते हुए भी आप अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे. बिजनेसमैन के सामने ऐसे कई नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, जिन पर आप नए निवेश (Investment) की मजबूत प्लानिंग बना सकते हैं. हालांकि, अत्यधिक कार्य-व्यस्तता के चलते बिजनेसमैन परिवार को कम समय दे पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आपको अपनी फैमिली का पूरा सपोर्ट और सहयोग प्राप्त होगा.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी ऊर्जावान और फलदायी रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन पूरे दिन चुस्त और एक्टिव बने रहेंगे, जिससे आपके किसी भी महत्वपूर्ण काम में देरी होने की कोई संभावना नहीं रहेगी. आज आपको महत्वपूर्ण मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बेहतरीन मौके मिलेंगे; इससे न सिर्फ आपकी स्किल्स डेवलप होंगी बल्कि नए व प्रभावशाली प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स भी बनेंगे. शुक्ल योग बनने से नौकरी में आपके रुके हुए काम बनने के योग बनेंगे; हालांकि टारगेट पूरा करने का कुछ प्रेशर रह सकता है, लेकिन किसी सीनियर की मदद से आपकी समस्या आसानी से हल हो जाएगी.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज आत्मीयता और सुकून बना रहेगा. घर-परिवार के वरिष्ठ लोगों के साथ आपके संबंध बेहद सौहार्दपूर्ण रहेंगे, जिससे आपको आत्मिक शांति और मानसिक संतुष्टि महसूस होगी. काम की व्यस्तता के बावजूद परिवार के सदस्य आपकी स्थिति को समझेंगे और आपके फैसलों में साथ देंगे.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)
खिलाड़ियों और कलाकारों (Sports Persons & Artists) के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को निखारने का है. आप अपने-अपने फील्ड में कुछ नया और रचनात्मक करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिससे भविष्य में बड़ी पहचान मिलेगी.
स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)
तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण से आपकी शारीरिक स्फूर्ति और पराक्रम बना रहेगा. दिनभर चुस्ती-फुर्ती रहेगी. काम की भागदौड़ के बीच समय पर पानी पीएं और संतुलित आहार लें ताकि ऊर्जा का स्तर लगातार बना रहे.
शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)
शुभ अंक: 1
अशुभ अंक: 6
आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर तांबे के पात्र में जल, अक्षत और रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. साथ ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें सिंदूर व गुड़-चने का भोग लगाएं; इससे साहस में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र की सभी बाधाएं दूर होंगी.
FAQs
Q1. 18 अगस्त 2026 को सिंह राशि के कारोबारियों को क्या नया मौका मिलेगा? Ans. नए व लाभदायक प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिन पर नए निवेश की योजना बनेगी, जटिलताओं के बाद भी काम सफल होगा.
Q2. आज सिंह राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या लाभ होगा? Ans. मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस से नए कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, दिनभर चुस्ती रहेगी और सीनियर की मदद से टारगेट का प्रेशर कम होगा.
Q3. आज सिंह राशि वालों को मानसिक शांति और पारिवारिक सुख के लिए क्या करना चाहिए? Ans. परिवार के वरिष्ठजनों से बातचीत करें, उनके साथ संबंध मधुर रखें और हनुमान जी की आराधना करें.
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