Aaj ka Vrishchik Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आधुनिक मार्केटिंग रणनीतियों से तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने का साबित होगा. सातवें भाव का चंद्रमा होने से आज आपको 'पेरेंटल बिजनेस' (खानदानी व्यापार) में गजब की सफलता मिलेगी; व्यापार-व्यवसाय में मनोनुकूल बंपर लाभ होगा, जिससे आय में भारी वृद्धि होगी और भाग्य का पूरा साथ रहेगा.

बिजनेसमैन के लिए आज 'कस्टमर एक्सपीरियंस पर्सनलाइजेशन' का सबसे शानदार दिन है; अपने हर रेगुलर कस्टमर को विशेष रूप से स्पेशल फील कराइए; जैसे उन्हें स्पेशल बर्थडे डिस्काउंट (Birthday Discount) या लॉयल्टी रिवॉर्ड दें, इससे नए ग्राहक आपकी ओर तेजी से आकर्षित होंगे. बिजनेस को टॉप पर लाने के लिए आज आप ज्यादा समय निकालेंगे, साथ ही अपने काम करने के तरीकों में बड़ा सकारात्मक बदलाव करते हुए कुछ नया व कुशल प्रोफेशनल स्टाफ भी हायर (भर्ती) कर सकते हैं; जिससे वेस्टेज कम होगा और नेट प्रॉफिट में बंपर बढ़ोतरी होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ने और बड़ों का मार्गदर्शन लेने का संकेत दे रहा है. जो लोग इस आधुनिक डिजिटल युग में स्वयं को पूरी तरह ढालना चाहते हैं, उन्हें दफ्तर में सबसे पहले टेक्नोलॉजी और नए सॉफ्टवेयर के बारे में स्वयं को पूरी तरह अपडेट करना होगा, तब ही आप करियर में आगे बढ़ पाएंगे.

वर्कस्पेस पर आज आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने बॉस या अपने पिता से शास्त्र सम्मत सलाह लेने के बारे में जरूर सोचना चाहिए, इसके बहुत ही सकारात्मक और तरक्की दायक परिणाम फ्यूचर में सामने आएंगे. एंप्लॉयड पर्सन को मनचाहे प्रमोशन (पदोन्नति) को हासिल करने के लिए अभी थोड़ा और कड़ा परिश्रम करना होगा और कई पापड़ बेलने होंगे, धैर्य बनाए रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े प्रयासों से अपनी सभी अड़चनों को दूर करने का रहेगा. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) दूर-दराज के ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, आज उन्हें ऑनलाइन स्टडी (Online Study) करने में आ रही कई तरह की पुरानी जटिल व तकनीकी समस्याओं को पूरी तरह निपटाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा; लेकिन ज्योतिषाचार्य को पूरा विश्वास है कि वे अपनी लगन के बल पर उन सभी अड़चनों को आज निपटा ही लेंगे, जिससे पढ़ाई की राह आसान होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सामंजस्य और परिपक्वता दिखाने का संदेश दे रहा है. सातवें चंद्रमा के प्रभाव से पति-पत्नी के बीच आपसी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा गहरी और मजबूत होगी. हालांकि, दोपहर तक घर-परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर हालात थोड़े तनावपूर्ण बने रह सकते हैं; ऐसी स्थिति में भड़कने के बजाय आपको दूसरों द्वारा की गई गलतियों या दोषों के लिए बहुत ही सुधारात्मक और शांत तरीके खोजने होंगे, जिससे घर में शांति आएगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, शानदार और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. खानदानी व्यापार में हुए बंपर लाभ और पिता की सलाह से मन प्रसन्न रहेगा. दोपहर के तनाव को मेडिटेशन से दूर करें, शारीरिक स्फूर्ति चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और धृति योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूध मिश्रित शुद्ध जल और सफेद चंदन अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

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