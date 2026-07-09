Yogini Ekadashi 2026 Rashifal and Daan Upay: हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी 'योगिनी एकादशी' का विशेष महत्व है. इस साल 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को योगिनी एकादशी पर बेहद दुर्लभ और भारी संयोग का निर्माण हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों का ऐसा फेरबदल हो रहा है जो कई राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ-साथ किया गया 'गुप्त दान' अमोघ फल देता है. इससे न केवल कुंडली के दोष शांत होते हैं, बल्कि जीवन में चल रही आर्थिक तंगी भी दूर होती है.

आइए जानते हैं इस भारी संयोग के बीच 10 जुलाई को आपको अपनी राशि के अनुसार किस चीज का दान करना चाहिए, जिससे घर में सुख-समृद्धि और पैसा खिंचा चला आए.

राशि अनुसार गुप्त दान: चमकेगी किस्मत, बरसेगा धन

मेष राशि (Aries): मेष राशि के जातकों के लिए 10 जुलाई का संयोग थोड़ा संवेदनशील है. आर्थिक नुकसान से बचने और लाभ कमाने के लिए इस दिन मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान करें. इससे आपके रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

वृषभ राशि (Taurus): इस एकादशी पर आपके लिए धन लाभ के मजबूत योग हैं. अपनी किस्मत को और चमकाने के लिए शुक्रवार के दिन मिश्री, सफेद मिठाई या चावल का दान किसी मंदिर में करें.

मिथुन राशि (Gemini): मिथुन राशि वालों को करियर में तरक्की के नए अवसर मिलेंगे. इस शुभ संयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए हरी मूंग की दाल या हरे रंग के वस्त्र का दान अवश्य करें.

कर्क राशि (Cancer): मानसिक शांति और पारिवारिक सुख के लिए कर्क राशि के जातक योगिनी एकादशी पर दूध, चांदी या गंगाजल का दान करें. ऐसा करने से भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

इन राशियों को विशेष सावधानी के साथ करना होगा दान

सिंह राशि (Leo): सिंह राशि के जातकों के लिए 10 जुलाई को ग्रहों का संयोग थोड़ा भारी है. स्वास्थ्य और धन की हानि से बचने के लिए इस दिन गेहूं या तांबे के बर्तन का दान करें. वाद-विवाद से दूर रहें.

कन्या राशि (Virgo): खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए किसी जरूरतमंद को हरे फल (जैसे नाशपाती या अमरूद) या चारे का दान करें.

तुला राशि (Libra): तुला राशि वालों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन अति-उत्साह में फैसले लेने से बचें. सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी के लिए घी या खुशबूदार चीजों (इत्र) का गुप्त दान करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio): मानसिक तनाव और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. किसी भी अनहोनी या संकट को टालने के लिए गुड़ या लाल चंदन का दान करना आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा.

अन्य राशियों के लिए महालाभ के उपाय

धनु राशि (Sagittarius): भाग्य का साथ पाने के लिए चना दाल, हल्दी या पीले रंग की मिठाई का दान करें. रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा.

मकर राशि (Capricorn): शनि के कुप्रभावों से बचने और बिजनेस में लाभ के लिए काले तिल या छाते (Umbrella) का दान करें.

कुंभ राशि (Aquarius): इस दिन आपके लिए धन हानि के योग हैं. पैसों की तंगी से बचने के लिए सरसों का तेल या लोहे की वस्तु का दान किसी गरीब को करें.

मीन राशि (Pisces): संतान सुख और धन लाभ के लिए धार्मिक पुस्तकें, केला या केसर का दान करें.

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FAQs:

Q1. योगिनी एकादशी 2026 में कब है?

Ans. इस साल योगिनी एकादशी 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को है.

Q2. इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है?

Ans. योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु (श्री हरि नारायण) और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है.

Q3. योगिनी एकादशी पर 'गुप्त दान' का क्या महत्व है?

Ans. मान्यता है कि इस दिन राशि अनुसार गुप्त दान करने से कुंडली के दोष शांत होते हैं और आर्थिक तंगी दूर होकर सुख-समृद्धि आती है.

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