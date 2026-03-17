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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 17 March 2026: कर्क राशि नौकरी बदलने का विचार अभी टालें, धन हानि के प्रति रहें सजग

Aaj Ka Kark Rashifal 17 March 2026: कर्क राशि नौकरी बदलने का विचार अभी टालें, धन हानि के प्रति रहें सजग

Cancer Horoscope 17 March 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Mar 2026 06:57 AM (IST)
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Kark Rashifal 17 March 2026 in Hindi: कर्क राशि आज चन्द्रमा आपके 8वें भाव में स्थित हैं, इसलिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. कुछ कामों में बाधा या देरी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना बेहतर रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है. आपके काम को वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से देख सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही से बचें. जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें फिलहाल इस निर्णय को टाल देना चाहिए. जब तक बेहतर अवसर न मिले, तब तक वर्तमान नौकरी में ही मेहनत करते रहें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. प्रोडक्ट की कीमत तय करते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अधिक कीमत होने पर ग्राहक बिना खरीदारी किए लौट सकते हैं. कुछ व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए निवेश और खर्च के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद सामने आ सकते हैं. परिवार से जुड़े मामलों में अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें. शांत और समझदारी से बात करने से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि गलत शब्द आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को आज पढ़ाई में ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है. आसपास का माहौल या किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई में बाधा बन सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करें.

हेल्थ राशिफल

मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. सर्दी-जुकाम या थकान जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान-पान का खास ध्यान रखें.

लकी नंबर: 8
लकी कलर: गोल्डन
अनलकी नंबर: 2

आज का उपाय

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और गरीबों को भोजन दान करें. इससे नकारात्मकता कम होगी और दिन बेहतर हो सकता है.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को नौकरी बदलनी चाहिए?
नहीं, फिलहाल नौकरी बदलने का निर्णय टालना बेहतर रहेगा.

2. कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
व्यापार में सावधानी बरतने की जरूरत है, गलत निर्णय से आर्थिक नुकसान हो सकता है.

3. कर्क राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज कर्क राशि के लिए गोल्डन रंग शुभ माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Mar 2026 01:20 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Cancer Horoscope Kark Rashifal Horoscope 2026
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