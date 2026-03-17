Kark Rashifal 17 March 2026 in Hindi: कर्क राशि आज चन्द्रमा आपके 8वें भाव में स्थित हैं, इसलिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. कुछ कामों में बाधा या देरी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से निर्णय लेना बेहतर रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है. आपके काम को वरिष्ठ अधिकारी बारीकी से देख सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही से बचें. जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं, उन्हें फिलहाल इस निर्णय को टाल देना चाहिए. जब तक बेहतर अवसर न मिले, तब तक वर्तमान नौकरी में ही मेहनत करते रहें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. प्रोडक्ट की कीमत तय करते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अधिक कीमत होने पर ग्राहक बिना खरीदारी किए लौट सकते हैं. कुछ व्यापारियों को आर्थिक नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए निवेश और खर्च के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद सामने आ सकते हैं. परिवार से जुड़े मामलों में अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें. शांत और समझदारी से बात करने से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा, क्योंकि गलत शब्द आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को आज पढ़ाई में ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है. आसपास का माहौल या किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई में बाधा बन सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करें.

हेल्थ राशिफल

मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. सर्दी-जुकाम या थकान जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान-पान का खास ध्यान रखें.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: गोल्डन

अनलकी नंबर: 2

आज का उपाय

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और गरीबों को भोजन दान करें. इससे नकारात्मकता कम होगी और दिन बेहतर हो सकता है.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को नौकरी बदलनी चाहिए?

नहीं, फिलहाल नौकरी बदलने का निर्णय टालना बेहतर रहेगा.

2. कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

व्यापार में सावधानी बरतने की जरूरत है, गलत निर्णय से आर्थिक नुकसान हो सकता है.

3. कर्क राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज कर्क राशि के लिए गोल्डन रंग शुभ माना गया है.

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