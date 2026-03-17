Mithun Rashifal 17 March 2026 in Hindi: मिथुन राशि आज चन्द्रमा आपके 9वें भाव में स्थित हैं, जिससे भाग्य और धर्म से जुड़े मामलों में थोड़ी रुकावट आ सकती है. किसी शुभ कार्य में देरी संभव है, लेकिन धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में अधिक सक्रिय रहने की जरूरत होगी. काम ज्यादा और समय कम होने की स्थिति बन सकती है, इसलिए समय का सही उपयोग करना जरूरी रहेगा. टीमवर्क के साथ काम करने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. सहकर्मियों को प्रेरित करना और उनके साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रह सकता है. यदि आप किसी महत्वपूर्ण प्रोडक्ट की नई फ्रेंचाइजी लेने की योजना बना रहे हैं तो दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच निर्णय लेना आपके लिए शुभ हो सकता है. व्यापार में कर्मचारियों की समस्याओं को समझना और उनकी मदद करना आपके बिजनेस को मजबूत बनाएगा. इससे कार्यस्थल का माहौल भी सकारात्मक बना रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज सहयोग और अपनापन बढ़ेगा. परिवार के सदस्यों की मदद करने से रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. यदि कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, तो उनसे फोन पर हालचाल लेना आपके रिश्तों को और मजबूत बना सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को असफलता के डर से बचते हुए पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए. रिवीजन पर फोकस करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में ओवरईटिंग से बचना जरूरी है. ज्यादा भोजन करने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

लकी नंबर: 7

लकी कलर: येलो

अनलकी नंबर: 4

आज का उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. इससे मन में सकारात्मकता आएगी और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों के शुभ कार्यों में रुकावट आ सकती है?

हाँ, कुछ कार्यों में देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य रखने से स्थिति बेहतर हो सकती है.

2. क्या आज मिथुन राशि के व्यापारियों को नई फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए?

हाँ, दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच निर्णय लेना शुभ माना गया है.

3. मिथुन राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज मिथुन राशि के लिए येलो रंग शुभ माना गया है.

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