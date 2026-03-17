Mesh Rashifal 17 March 2026 in Hindi: मेष राशि आज चन्द्रमा आपके 11वें भाव में स्थित हैं, जिससे आय और लाभ बढ़ाने के अवसर बन सकते हैं. लक्ष्मी, सिद्ध और साध्य योग के प्रभाव से कई कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. हालांकि चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण कुछ मामलों में सावधानी बरतना भी जरूरी रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सकारात्मक रह सकता है. ऑफिस में सीनियर्स के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग हो सकती है, जिसमें आपके कार्य की सराहना के साथ सैलरी बढ़ाने या नई जिम्मेदारी देने की चर्चा भी हो सकती है. सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, जिससे कार्यस्थल का माहौल सहयोगपूर्ण बना रहेगा. मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों को आज लाभ बढ़ाने के लिए नई रणनीति बनाने की जरूरत है. यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें और सोच-समझकर ही कदम उठाएं. मार्केट में प्रतिस्पर्धियों की रणनीति से आपको कुछ नया सीखने का अवसर मिल सकता है, जिससे आप अपने व्यापार को बेहतर दिशा दे पाएंगे.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. छोटे भाई-बहनों के साथ तालमेल बनाए रखें और उनकी जरूरतों का ध्यान रखें. परिवार के साथ समय बिताने और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का मौका मिल सकता है. प्रेम संबंधों में भी आपसी समझ बनाए रखना जरूरी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को नकारात्मक या भ्रमित करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए. अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके मेहनत करेंगे तो सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल

बदलते मौसम का असर सेहत पर पड़ सकता है. खासकर हृदय रोग से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान अपनाना लाभदायक रहेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

लकी नंबर: 8

लकी कलर: पर्पल

अनलकी नंबर: 2

आज का उपाय

आज भगवान हनुमान को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का जाप करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को करियर में लाभ मिल सकता है?

हाँ, सीनियर्स के साथ मीटिंग और सैलरी बढ़ने या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.

2. क्या आज मेष राशि वालों को शेयर मार्केट में निवेश करना चाहिए?

आज जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर ही निवेश का निर्णय लें.

3. मेष राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज मेष राशि के लिए पर्पल रंग शुभ माना गया है.

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