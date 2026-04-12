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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 12 April 2026: पुराने डर को पीछे छोड़ जिम और योग की होगी नई शुरुआत, मानसिक दृढ़ता से मिलेगी हर क्षेत्र में जीत

Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 April 2026: पुराने डर को पीछे छोड़ जिम और योग की होगी नई शुरुआत, मानसिक दृढ़ता से मिलेगी हर क्षेत्र में जीत

Vrishabh horoscope: वृषभ राशि 12 अप्रैल 2026 ग्लोबल मार्केट में चमकेगा आपका ब्रांड और बढ़ेगा मुनाफा. घर में रहेंगे सबके चहेते और पार्टनर संग बीतेगा रोमांटिक वक्त. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Apr 2026 02:05 AM (IST)
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  • शुक्रवार को ग्रहों की शुभ स्थिति से राजयोग का लाभ मिलेगा।
  • करियर में लीडरशिप से बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनेगी।
  • बिजनेस में बड़ी डील फाइनल, प्रोडक्ट मार्केट में हिट होगा।
  • आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी, निवेश योजनाओं पर काम होगा।

Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. आज दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य भाव) में संचार करेंगे, जो आध्यात्मिक उन्नति और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए श्रेष्ठ है. आज ग्रहों के शुभ संयोग से वाशि, सुनफा और पराक्रम जैसे राजयोगों का लाभ आपको मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 तक का समय अनुकूल है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए काम की शुरुआत न करें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी.

करियर राशिफल (Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज संडे का दिन भी सक्रियता भरा रहेगा. चन्द्रमा की शुभ स्थिति से आप अपनी लीडरशिप का जलवा बिखेरेंगे और किसी नए बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करेंगे. ऑफिस का माहौल अत्यंत ऊर्जावान बना रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को समय से पहले निपटाने में सक्षम होंगे. मैनेजमेंट आपकी कार्यक्षमता और समर्पण से प्रभावित रहेगा.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)
व्यापार के क्षेत्र में आज आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. आपका प्रोडक्ट मार्केट में हिट होगा, जिससे बिजनेस ग्रोथ की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी. अंतरराष्ट्रीय नियमों का पूरा सहयोग मिलने से आपके शिपमेंट सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचेंगे. यदि आप नए देशों में ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन की योजना बना रहे हैं, तो आज की कार्रवाई सफल रहेगी. बिजनेस में धार्मिक या सामाजिक कार्यों को जोड़ने से आपकी ब्रांड वैल्यू और जनसमर्थन में भारी इजाफा होगा.

फाइनेंस राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभकारी है. वैश्विक व्यापार से जुड़े लोगों को विदेशी मुद्रा में अच्छा मुनाफा होने के योग हैं. पुराने निवेश से भी आज लाभ मिल सकता है. आज आप भविष्य की बड़ी निवेश योजनाओं पर काम करेंगे. सामाजिक कार्यों पर कुछ खर्च संभव है, लेकिन यह आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला ही साबित होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक मोर्चे पर आज आप 'घर के स्टार' बने रहेंगे. अपनी हाजिरजवाबी और व्यवहार से आप सभी को खुश रखने में सफल होंगे. लाइफ पार्टनर के साथ बेहतरीन रोमांटिक वक्त बीतेगा, जिससे आपसी समझ और प्रेम गहरा होगा. घर में किसी धार्मिक आयोजन की योजना भी बन सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. विशेषकर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए संडे का दिन अपनी क्षमता साबित करने का है. आप मैदान पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे और जीत का परचम लहराएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज आपकी मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी. आप किसी भी पुराने डर या फोबिया से बाहर निकलने में सफल रहेंगे. यदि आप काफी समय से जिम या योग की शुरुआत करना चाह रहे थे, तो आज का दिन इसके लिए एकदम परफेक्ट है. शारीरिक स्फूर्ति और ताजगी महसूस होगी.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र
आज आप किसी सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र रहेंगे. आपकी बैलेंसिंग की कला आज पार्टी के दो अलग-अलग गुटों के बीच चल रहे विवाद को सुलझा देगी. इस मध्यस्थता की वजह से हाईकमान की नज़र में आपका कद और बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
 भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
 भाग्यशाली अंक: 8
 अशुभ अंक: 5
 आज का उपाय: आज मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें और "ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवे नम:" मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 02:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal

Frequently Asked Questions

वृष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज वृष राशि के जातकों को ग्रहों के शुभ संयोग से वाशि, सुनफा और पराक्रम जैसे राजयोगों का लाभ मिलेगा. यह दिन आध्यात्मिक उन्नति और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए भी श्रेष्ठ है.

करियर के मामले में आज वृष राशि वालों के लिए क्या खास है?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सक्रियता भरा रहेगा. आप अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करेंगे और किसी बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं.

व्यापार के क्षेत्र में आज वृष राशि वालों को क्या लाभ हो सकता है?

आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है और आपका प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो सकता है, जिससे बिजनेस ग्रोथ में तेजी आएगी. अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी सुचारू रूप से चलेगा.

आर्थिक रूप से आज वृष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा?

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभकारी है. विदेशी मुद्रा से अच्छा मुनाफा होने के योग हैं और पुराने निवेशों से भी लाभ मिल सकता है.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज वृष राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

स्वास्थ्य के मामले में आज आपकी मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी. आप किसी पुराने डर से बाहर निकल सकते हैं और शारीरिक स्फूर्ति महसूस करेंगे.

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