Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom शुक्रवार को ग्रहों की शुभ स्थिति से राजयोग का लाभ मिलेगा।

करियर में लीडरशिप से बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा बनेगी।

बिजनेस में बड़ी डील फाइनल, प्रोडक्ट मार्केट में हिट होगा।

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी, निवेश योजनाओं पर काम होगा।

Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. आज दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 9वें भाव (भाग्य भाव) में संचार करेंगे, जो आध्यात्मिक उन्नति और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए श्रेष्ठ है. आज ग्रहों के शुभ संयोग से वाशि, सुनफा और पराक्रम जैसे राजयोगों का लाभ आपको मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 तक का समय अनुकूल है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए काम की शुरुआत न करें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगी.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज संडे का दिन भी सक्रियता भरा रहेगा. चन्द्रमा की शुभ स्थिति से आप अपनी लीडरशिप का जलवा बिखेरेंगे और किसी नए बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करेंगे. ऑफिस का माहौल अत्यंत ऊर्जावान बना रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को समय से पहले निपटाने में सक्षम होंगे. मैनेजमेंट आपकी कार्यक्षमता और समर्पण से प्रभावित रहेगा.

बिजनेस राशिफल (Business Rashifal)

व्यापार के क्षेत्र में आज आपकी कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. आपका प्रोडक्ट मार्केट में हिट होगा, जिससे बिजनेस ग्रोथ की रफ्तार तेजी से बढ़ेगी. अंतरराष्ट्रीय नियमों का पूरा सहयोग मिलने से आपके शिपमेंट सुरक्षित गंतव्य तक पहुँचेंगे. यदि आप नए देशों में ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन की योजना बना रहे हैं, तो आज की कार्रवाई सफल रहेगी. बिजनेस में धार्मिक या सामाजिक कार्यों को जोड़ने से आपकी ब्रांड वैल्यू और जनसमर्थन में भारी इजाफा होगा.

फाइनेंस राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभकारी है. वैश्विक व्यापार से जुड़े लोगों को विदेशी मुद्रा में अच्छा मुनाफा होने के योग हैं. पुराने निवेश से भी आज लाभ मिल सकता है. आज आप भविष्य की बड़ी निवेश योजनाओं पर काम करेंगे. सामाजिक कार्यों पर कुछ खर्च संभव है, लेकिन यह आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला ही साबित होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज आप 'घर के स्टार' बने रहेंगे. अपनी हाजिरजवाबी और व्यवहार से आप सभी को खुश रखने में सफल होंगे. लाइफ पार्टनर के साथ बेहतरीन रोमांटिक वक्त बीतेगा, जिससे आपसी समझ और प्रेम गहरा होगा. घर में किसी धार्मिक आयोजन की योजना भी बन सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. विशेषकर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए संडे का दिन अपनी क्षमता साबित करने का है. आप मैदान पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे और जीत का परचम लहराएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज आपकी मानसिक दृढ़ता बढ़ेगी. आप किसी भी पुराने डर या फोबिया से बाहर निकलने में सफल रहेंगे. यदि आप काफी समय से जिम या योग की शुरुआत करना चाह रहे थे, तो आज का दिन इसके लिए एकदम परफेक्ट है. शारीरिक स्फूर्ति और ताजगी महसूस होगी.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र

आज आप किसी सामाजिक समारोह में आकर्षण का केंद्र रहेंगे. आपकी बैलेंसिंग की कला आज पार्टी के दो अलग-अलग गुटों के बीच चल रहे विवाद को सुलझा देगी. इस मध्यस्थता की वजह से हाईकमान की नज़र में आपका कद और बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें और "ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवे नम:" मंत्र का जाप करें.

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