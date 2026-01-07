हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 8 January 2026: कल सतर्कता बरतने की जरूरत, आज इन क्षेत्रों में आ सकती हैं मुश्किलें!

Vrishabh Rashifal 8 January 2026: कल सतर्कता बरतने की जरूरत, आज इन क्षेत्रों में आ सकती हैं मुश्किलें!

Taurus Horoscope 8 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Rashifal 8 January 2026 in Hindi: वृषभ राशि के लिए आज का दिन सतर्कता और संयम की मांग करता है. चन्द्रमा आपके 4वें भाव में होने से भूमि, भवन और संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

सामाजिक छवि और कार्यस्थल में आपकी प्रतिष्ठा बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर ध्यान न देना या जल्दबाजी करने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट्स

वृषभ राशि के छात्रों के लिए आज समय का सही प्रबंधन जरूरी है. स्टूडेंट्स अपने फील्ड को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, जिससे भविष्य में प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है. अध्ययन में अनुशासन बनाए रखें और ध्यान भटकने से बचें.

बिजनेस राशिफल

बिजनेसमैन के लिए आज की स्थिति मिश्रित रहेगी. कस्टमर की नजर में आपकी इमेज डाउन हो सकती है, इसलिए छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना फायदेमंद रहेगा. टिफिन सर्विस और अन्य छोटे व्यवसायों में कुछ उतार-चढ़ाव की स्थिति बनेगी. मार्केटिंग और क्लाइंट संबंधों में सावधानी रखें.

करियर और जॉब राशिफल

एंप्लॉयड पर्सन को कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा. ईर्ष्या रखने वाले सहकर्मी आपकी कमियों को बॉस तक पहुंचा सकते हैं. वर्कस्पेस में किसी प्रकार की डिबेट या विवाद से बचें. जॉब की कतार में खड़े होने वाले लोग धैर्य बनाए रखें और अवसर आने तक इंतजार करें.

स्वास्थ्य राशिफल

आज डाइजेशन की समस्या हो सकती है. खान-पान का विशेष ध्यान रखें और भारी या तैलीय भोजन से बचें. मानसिक रूप से संयम बनाए रखना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा.

लव और फैमिली

फैमिली में शांत रहना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा. जल्दबाजी या गुस्से में कोई निर्णय लेने से बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. रिश्तों में समझदारी और संयम बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

शुभ रंग: नेवी ब्लू
शुभ अंक: 1
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज घर में हल्की धूप और सफेद या नीले फूल अर्पित करें. शांतिपूर्ण सोच और संयमित व्यवहार आपके दिन को बेहतर बनाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Jan 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि के लिए 8 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन सतर्कता और संयम की मांग करता है. चन्द्रमा चौथे भाव में होने से भूमि, भवन और संपत्ति से जुड़े मामलों में समस्याएं आ सकती हैं.

वृषभ राशि के छात्रों के लिए आज क्या सलाह है?

छात्रों को समय का सही प्रबंधन करना चाहिए. अपने क्षेत्र को पर्याप्त समय न दे पाने से भविष्य में प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है. अध्ययन में अनुशासन बनाए रखें.

व्यापारियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

बिजनेसमैन के लिए आज की स्थिति मिश्रित रहेगी. कस्टमर की नजर में आपकी इमेज खराब हो सकती है, इसलिए छोटी बातों को नज़रअंदाज़ करना फायदेमंद रहेगा.

करियर और नौकरी के लिहाज से वृषभ राशि के लिए क्या सुझाव है?

कार्यस्थल पर सतर्क रहें. ईर्ष्या करने वाले सहकर्मी आपकी कमियों को पहुंचा सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी तरह की बहस या विवाद से बचें.

स्वास्थ्य के मामले में वृषभ राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

आज पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. खान-पान का विशेष ध्यान रखें और भारी या तैलीय भोजन से बचें. मानसिक रूप से संयम बनाए रखना लाभकारी होगा.

