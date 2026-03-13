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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलधनु साप्ताहिक राशिफल 15-21 मार्च 2026: मेहनत का फल मिलेगा! करियर, प्रेम और भाग्य में बड़े बदलाव!

धनु साप्ताहिक राशिफल 15-21 मार्च 2026: मेहनत का फल मिलेगा! करियर, प्रेम और भाग्य में बड़े बदलाव!

Dhanu Weekly Horoscope 2026 (15 to 21 March): धनु राशि के लिए मार्च का नया सप्ताह यानी 15-21 मार्च करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 13 Mar 2026 08:05 PM (IST)
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Dhanu Weekly Horoscope 2026 (15 to 21 March): धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी. यदि आप “डर के आगे जीत है” इस मंत्र को याद रखते हुए सही दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी.

इस सप्ताह आपके शुभचिंतक और करीबी लोग भी आपके प्रयासों में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे. उनके समर्थन से कामकाज में आने वाली कई कठिनाइयों का समाधान आसानी से निकल सकता है. हालांकि सप्ताह के मध्य में अचानक आने वाली कुछ समस्याएं आपकी प्रगति में थोड़ी बाधा डाल सकती हैं.

इसके कारण कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं और समय पर कार्य पूरे न होने से मन थोड़ा उदास रह सकता है. लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और सप्ताह के उत्तरार्ध तक परिस्थितियां फिर से आपके पक्ष में होती हुई नजर आएंगी.

करियर और कारोबार के लिहाज से सप्ताह का उत्तरार्ध पहले भाग की तुलना में अधिक अनुकूल रहेगा. इस दौरान व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी सफलता या शुभ समाचार मिलने की संभावना है. कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन सकते हैं.

इस समय परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है. साथ ही मांगलिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका भी प्राप्त हो सकता है. इस सप्ताह धनु राशि के जातकों पर उनके गुरुओं का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे कई कार्य आसानी से पूरे होते नजर आएंगे.

प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और उनके साथ खुशी के पल बिताने के अवसर मिलेंगे. विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष की ओर से विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा.

उपाय: इस सप्ताह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ और लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Dhanu Saptahik Rashifal
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