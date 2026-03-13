धनु साप्ताहिक राशिफल 15-21 मार्च 2026: मेहनत का फल मिलेगा! करियर, प्रेम और भाग्य में बड़े बदलाव!

Dhanu Weekly Horoscope 2026 (15 to 21 March): धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी. यदि आप “डर के आगे जीत है” इस मंत्र को याद रखते हुए सही दिशा में निरंतर प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी.

इस सप्ताह आपके शुभचिंतक और करीबी लोग भी आपके प्रयासों में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे. उनके समर्थन से कामकाज में आने वाली कई कठिनाइयों का समाधान आसानी से निकल सकता है. हालांकि सप्ताह के मध्य में अचानक आने वाली कुछ समस्याएं आपकी प्रगति में थोड़ी बाधा डाल सकती हैं.

इसके कारण कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं और समय पर कार्य पूरे न होने से मन थोड़ा उदास रह सकता है. लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और सप्ताह के उत्तरार्ध तक परिस्थितियां फिर से आपके पक्ष में होती हुई नजर आएंगी.

करियर और कारोबार के लिहाज से सप्ताह का उत्तरार्ध पहले भाग की तुलना में अधिक अनुकूल रहेगा. इस दौरान व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी सफलता या शुभ समाचार मिलने की संभावना है. कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग भी बन सकते हैं.

इस समय परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है. साथ ही मांगलिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मौका भी प्राप्त हो सकता है. इस सप्ताह धनु राशि के जातकों पर उनके गुरुओं का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे कई कार्य आसानी से पूरे होते नजर आएंगे.

प्रेम संबंधों के मामले में यह सप्ताह अनुकूल रहेगा. लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी और उनके साथ खुशी के पल बिताने के अवसर मिलेंगे. विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष की ओर से विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त हो सकता है, जिससे वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा.

उपाय: इस सप्ताह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुभ और लाभकारी रहेगा.

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