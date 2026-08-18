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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 18 August 2026: 5वें चंद्रमा व शुक्ल योग से मिथुन राशि वालों को मिलेगा संतान सुख, बिजनेस में पूरी होगी बड़ी इच्छा

Mithun Rashifal 18 August 2026: 5वें चंद्रमा व शुक्ल योग से मिथुन राशि वालों को मिलेगा संतान सुख, बिजनेस में पूरी होगी बड़ी इच्छा

Mithun Rashifal 18 August 2026: 5वें चंद्रमा व शुक्ल योग से मिथुन राशि वालों को मिलेगा संतान सुख, पूरी होगी बड़ी इच्छा! पढ़ें 18 अगस्त का पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Aug 2026 06:58 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, ज्ञान, संतान, उच्च शिक्षा व इच्छा पूर्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज संतान सुख की संभावना में विशेष वृद्धि होगी और बुद्धिबल से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें और विस्तार के रास्ते खोलने वाला रहेगा. बिजनेसमैन को अपने ग्राहकों (Customers) की सुविधाओं और जरूरतों पर पैनी निगाह रखनी होगी; उनकी समस्याओं को जानकर समय पर समाधान करना ही आपकी साख को मजबूत बनाएगा. बिजनेसमैन अपने बिजनेस विस्तार (Business Expansion) की नई योजना बना सकते हैं. आज आपकी कोई पुरानी बड़ी व्यावसायिक इच्छा पूरी हो सकती है क्योंकि यह दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है. ज्यादा सोचने-विचारने में समय गंवाने के बजाय अपने काम के क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान केंद्रित करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण को साबित करने का है. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की सकारात्मक सोच और हंसमुख व्यवहार से बाहरी लोग और क्लाइंट्स काफी प्रभावित होंगे. एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि परिणाम क्या होगा, इसकी व्यर्थ चिंता छोड़ दें और केवल अपने कठिन परिश्रम पर ध्यान दें; आपको अपनी मेहनत का उचित फल अवश्य मिलेगा. हालांकि, कार्यक्षेत्र में ओवरकॉन्फिडेंस (अति आत्मविश्वास) दिखाने से पूरी तरह बचें, क्योंकि अति उत्साह बनते हुए काम में रुकावट डाल सकता है; किसी भी गंभीर मुद्दे पर वरिष्ठों या सहकर्मियों की राय अवश्य लें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज बड़े-बुजुर्गों का सानिध्य और मार्गदर्शन बहुत फलदायी साबित होगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए उनकी सेवा करें और उनका स्नेह प्राप्त करें. 5वें भाव में चंद्रमा होने से संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल अच्छा बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी तकनीकी कमियों को दूर करने का है. खिलाड़ी अपने कोच के सामने अपनी समस्याएं खुलकर रख पाएंगे, जिससे खेल में आ रही अड़चनें आसानी से दूर होंगी और आपका प्रदर्शन बेहतर होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

5वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आपकी मानसिक ऊर्जा और रचनात्मक सोच काफी मजबूत रहेगी. काम के दौरान मानसिक तनाव या ओवरथिंकिंग से बचें. हल्का और पौष्टिक आहार लें तथा नियमित टहलने की आदत डालें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही घर के बड़े-बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे करियर की सभी बाधाएं दूर होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.

FAQs 

Q1. 18 अगस्त 2026 को मिथुन राशि के कारोबारियों को बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए? Ans. ग्राहकों की सुविधाओं पर ध्यान दें, समस्याओं का त्वरित समाधान करें और ज्यादा सोचने के बजाय काम पर फोकस करें.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस गलती से बचना चाहिए? Ans. काम के दौरान अति आत्मविश्वास (ओवरकॉन्फिडेंस) न दिखाएं और गंभीर मसलों पर दूसरों से सलाह जरूर लें.

Q3. आज मिथुन राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) को क्या लाभ होगा? Ans. अपने कोच से खुलकर बात करने का मौका मिलेगा, जिससे खेल में आ रही सभी बाधाएं और समस्याएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Aug 2026 06:58 AM (IST)
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