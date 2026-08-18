Aaj Ka Mithun Rashifal 18 August 2026: 18 अगस्त 2026, मंगलवार के दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 05:51 बजे तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुक्ल योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज तुला राशि में संचार करेंगे.

चंद्रमा आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव यानी बुद्धि, ज्ञान, संतान, उच्च शिक्षा व इच्छा पूर्ति स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 5वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज संतान सुख की संभावना में विशेष वृद्धि होगी और बुद्धिबल से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदें और विस्तार के रास्ते खोलने वाला रहेगा. बिजनेसमैन को अपने ग्राहकों (Customers) की सुविधाओं और जरूरतों पर पैनी निगाह रखनी होगी; उनकी समस्याओं को जानकर समय पर समाधान करना ही आपकी साख को मजबूत बनाएगा. बिजनेसमैन अपने बिजनेस विस्तार (Business Expansion) की नई योजना बना सकते हैं. आज आपकी कोई पुरानी बड़ी व्यावसायिक इच्छा पूरी हो सकती है क्योंकि यह दिन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है. ज्यादा सोचने-विचारने में समय गंवाने के बजाय अपने काम के क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान केंद्रित करें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण को साबित करने का है. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की सकारात्मक सोच और हंसमुख व्यवहार से बाहरी लोग और क्लाइंट्स काफी प्रभावित होंगे. एंप्लॉयड पर्सन को सलाह दी जाती है कि परिणाम क्या होगा, इसकी व्यर्थ चिंता छोड़ दें और केवल अपने कठिन परिश्रम पर ध्यान दें; आपको अपनी मेहनत का उचित फल अवश्य मिलेगा. हालांकि, कार्यक्षेत्र में ओवरकॉन्फिडेंस (अति आत्मविश्वास) दिखाने से पूरी तरह बचें, क्योंकि अति उत्साह बनते हुए काम में रुकावट डाल सकता है; किसी भी गंभीर मुद्दे पर वरिष्ठों या सहकर्मियों की राय अवश्य लें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज बड़े-बुजुर्गों का सानिध्य और मार्गदर्शन बहुत फलदायी साबित होगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए उनकी सेवा करें और उनका स्नेह प्राप्त करें. 5वें भाव में चंद्रमा होने से संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल अच्छा बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और करियर (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी तकनीकी कमियों को दूर करने का है. खिलाड़ी अपने कोच के सामने अपनी समस्याएं खुलकर रख पाएंगे, जिससे खेल में आ रही अड़चनें आसानी से दूर होंगी और आपका प्रदर्शन बेहतर होगा.

5वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आपकी मानसिक ऊर्जा और रचनात्मक सोच काफी मजबूत रहेगी. काम के दौरान मानसिक तनाव या ओवरथिंकिंग से बचें. हल्का और पौष्टिक आहार लें तथा नियमित टहलने की आदत डालें.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार के पावन अवसर पर भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें. साथ ही घर के बड़े-बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें; इससे करियर की सभी बाधाएं दूर होंगी और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.

FAQs

Q1. 18 अगस्त 2026 को मिथुन राशि के कारोबारियों को बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए? Ans. ग्राहकों की सुविधाओं पर ध्यान दें, समस्याओं का त्वरित समाधान करें और ज्यादा सोचने के बजाय काम पर फोकस करें.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस गलती से बचना चाहिए? Ans. काम के दौरान अति आत्मविश्वास (ओवरकॉन्फिडेंस) न दिखाएं और गंभीर मसलों पर दूसरों से सलाह जरूर लें.

Q3. आज मिथुन राशि के खिलाड़ियों (Sports Persons) को क्या लाभ होगा? Ans. अपने कोच से खुलकर बात करने का मौका मिलेगा, जिससे खेल में आ रही सभी बाधाएं और समस्याएं दूर होंगी.

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