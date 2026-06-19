Tarot Rashifal 20 June 2026: टैरो रीडिंग, शनिवार का दिन कर्क, मेष, मकर और कन्या राशि के जातकों के लिए शानदार आर्थिक लाभ और करियर में सुनहरे अवसर लेकर आया है. कर्क राशि के लोगों के लिए आज नई बिजनेस डील होने और आमदनी में बंपर बढ़ोतरी के मजबूत योग हैं, वहीं मेष राशि के उन जातकों को भारी मुनाफा होगा जो रियल एस्टेट, लोहा, तेल या रेस्टोरेंट के बिजनेस से जुड़े हैं. कन्या राशि वालों को अचानक पैतृक या रिश्तेदारों से धन लाभ हो सकता है. दूसरी ओर, मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों को आज फालतू के विवादों, कानूनी उलझनों और सरकारी नियमों के उल्लंघन के कारण होने वाले जुर्माने (पेनल्टी) के प्रति विशेष सावधान रहने की सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, आज मेष राशि के वे जातक जो भूमि-भवन निर्माण, रेस्टोरेंट, सुरक्षा उपकरण, लोहा, पेट्रोल, तेल या खदानों से जुड़े कार्यों में हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत लाभकारी सिद्ध होगा. कठिन परिस्थितियों में भी आप अपनी मैनेजमेंट क्षमता का भरपूर उपयोग करके सफलता प्राप्त करेंगे. कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप विशेष सतर्क रहेंगे. आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है और लाभ मिलने की संभावना है.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, वृष राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि आज अपनी सफलता और अपनी नई योजनाओं को किसी के भी सामना बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत न करें. ऐसा करने से परिणाम उम्मीद के अनुसार न आने पर आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है. आज यात्रा के योग बन रहे हैं. व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहने वाला है. व्यापार अच्छा चलेगा और इससे धन लाभ हो सकता है, लेकिन वाणी पर थोड़ा संयम बरतना जरूरी है.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक कार्यस्थल पर बॉस से बात करते समय आज थोड़ा सतर्क रहें. बात करते समय तथ्यों को स्पष्ट रूप से रखें. दूसरों के कहने में आकर किसी फालतू विवाद में न उलझें. आज के दिन खर्चे अधिक हो सकते हैं, जिससे जमा धन का उपयोग करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं धन हानि का कारण बन सकती हैं, सावधानी बरतें.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के व्यापारी और नौकरीपेशा वर्ग के लोग किसी नई डील का हिस्सा बन सकते हैं. पार्टनरशिप के कामों में आपके पार्टनर की ओर से अधिक खर्च हो सकता है. ऑफिस में खुशी और उत्सव जैसा माहौल रहेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े अहम निर्णय लिए जा सकते हैं. आमदनी में बढ़ोतरी के अच्छे योग हैं.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के जातकों को आज किसी कानूनी उलझन का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने कार्यों को नियमों के अनुसार पूरा करें. स्थान परिवर्तन के योग हैं और लंबी यात्रा से लाभ मिलेगा. खर्चों के मामले में सावधानी बरतें क्योंकि अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों के मन में आज दुविधा रह सकती है. सही निर्णय लेने के लिए अपने अंतर्मन की आवाज को सुनें वहीं से आपको सही दिशा मिलेगी. अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, विशेषकर किसी रिश्तेदार से आर्थिक लाभ संभव है. मानसिक स्पष्टता बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार तुला राशि के जातक आज ऑफिस में अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास करेंगे. कार्यस्थल की राजनीति के कारण कुछ वाद-विवाद हो सकते हैं, लेकिन आप सुलह कराने में सक्षम रहेंगे. कमाई के लिए दिन अनुकूल है और आय में वृद्धि के संकेत हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज कोई फाइन आदि का भुगतान करना पड़ सकता है. इस राशि के कुछ लोगों को सरकारी नियमों का उल्लंघन करने पर पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है. वरिष्ठों की सलाह को नजरअंदाज न करें. मानसिक शांति की तलाश में आप कुछ समय एकांत में बिताना चाहेंगे. निवेश से जुड़ी योजनाओं में आपके नए विचार लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातक आज अटकी हुई प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों पर काम शुरू कर सकते हैं. अपने कार्यों को तेजी से पूरा करने की कोशिश करेंगे. वित्तीय विश्लेषण के लिए समय अनुकूल है. प्रयासों के जरिए आप धन संबंधी कठिनाइयों से निकल सकते हैं. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा, खासकर वे लोग जो खानपान उत्पादों के व्यापार से जुड़े हैं. उनका कामकाज आज अच्छा चलेगा. पारिवारिक सहयोग से सभी कार्य सहजता से पूर्ण होंगे. लंबी अवधि के निवेश से जुड़े निर्णय सफल होंगे. परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु धन खर्च संभव है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों का झुकाव आज रिसर्च आदि के कार्यों की तरफ अधिक रहेगा. नकारात्मक विचारों से स्वयं को दूर रखें. यदि आप दूसरों की गलतियों को माफ कर पाए तो इससे मन को सुकून मिलेगा. व्यावसायिक रूप से दिन अनुकूल है, और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को आज नकारात्मकता से दूर रहने की सलाह दी जाती है. किसी अनजाने भय का प्रभाव रह सकता है, जो मानसिक रूप से असहज कर सकता है. कार्यक्षेत्र में दिन सामान्य रहेगा. मेडिटेशन करें आपके लिए लाभकारी रहेगा. हालांकि खर्चों में बढ़ोतरी होगी और आमदनी सीमित रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.