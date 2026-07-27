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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 27 July 2026: कुंभ राशि: प्यार में बढ़ेगा भरोसा, रिश्तों में आएगी मिठास

Aaj ka Love Rashifal 27 July 2026: कुंभ राशि: प्यार में बढ़ेगा भरोसा, रिश्तों में आएगी मिठास

Love Horoscope 27 July 2026: क्या कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में नई खुशियों की शुरुआत होगी? क्या साथी के साथ बढ़ता भरोसा, खुलकर की गई बातचीत और मजबूत भावनात्मक जुड़ाव रिश्ते को नई दिशा देगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 27 Jul 2026 05:05 AM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 27 July 2026: सोमवार का दिन प्रेम संबंधों में विश्वास, भावनाओं की गहराई और रिश्तों में नई ऊर्जा लेकर आएगा. चंद्रमा के प्रभाव से कई राशियों के प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा, जबकि कुछ लोगों को अहंकार और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का सहयोग सुखद रहेगा और अविवाहित लोगों को नए रिश्ते की शुरुआत का अवसर मिल सकता है. 

मेष राशि- रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और विश्वास

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. यदि किसी बात को लेकर साथी से दूरी बनी हुई थी तो बातचीत के जरिए सभी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके साथ अधिक समय बिताना चाहेगा. विवाहित लोगों के बीच रोमांस बढ़ेगा और सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. रिश्ते में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखें, इससे प्रेम पहले से अधिक मजबूत और स्थायी बनेगा.

वृषभ राशि- धैर्य से संभलेंगे रिश्ते

आज प्रेम संबंधों में भावुक होकर कोई फैसला लेने से बचें. साथी की बातों को समझने का प्रयास करें, क्योंकि छोटी-सी गलतफहमी भी दूरी बढ़ा सकती है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का साथ मिलेगा, लेकिन उन्हें भी रिश्ते के लिए समय निकालना होगा. सिंगल जातकों को पुराने रिश्ते की याद आ सकती है. धैर्य, विश्वास और खुलकर की गई बातचीत आपके प्रेम जीवन में फिर से खुशियां और अपनापन लेकर आएगी.

मिथुन राशि- रोमांस से खिल उठेगा दिन

आज प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस दोनों बने रहेंगे. साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है, जिससे रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन यादगार रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिल की धड़कनें बढ़ा सकती है. अपने साथी के प्रति ईमानदार रहें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. आपका सकारात्मक व्यवहार रिश्ते को पहले से कहीं अधिक मजबूत बनाएगा.

कर्क राशि- भावनाओं को समझना होगा जरूरी

आज प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी की सबसे ज्यादा जरूरत रहेगी. किसी छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. साथी के साथ खुलकर बातचीत करने से हर गलतफहमी दूर होगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. शांत व्यवहार और विश्वास आपके रिश्ते को नई मजबूती और स्थिरता देगा.

सिंह राशि- साथी का साथ देगा नई खुशियां

आज प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा. पार्टनर आपको कोई सरप्राइज दे सकता है या साथ में कहीं घूमने का प्लान बन सकता है. विवाहित लोगों के बीच प्यार और सम्मान पहले से अधिक मजबूत होगा. सिंगल जातकों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात यादगार साबित हो सकती है. अपने दिल की बात खुलकर कहें और साथी की भावनाओं का सम्मान करें. इससे आपके रिश्ते में मिठास और भावनात्मक जुड़ाव दोनों बढ़ेंगे.

कन्या राशि- भरोसे से मजबूत होंगे रिश्ते

आज प्रेम जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा. यदि किसी बात को लेकर मन में संकोच था तो आज उसे व्यक्त करने का सही समय है. साथी आपकी बातों को गंभीरता से सुनेगा और हर कदम पर आपका साथ देगा. विवाहित लोगों के लिए दिन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों की किसी पुराने मित्र से नजदीकियां बढ़ सकती हैं. रिश्ते में पारदर्शिता और सच्चाई बनाए रखना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.

तुला राशि- रिश्तों में बढ़ेगा अपनापन और विश्वास

आज प्रेम जीवन में खुशियों का संचार होगा. साथी आपकी भावनाओं को समझेगा और आपके साथ अधिक समय बिताने की इच्छा जताएगा. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव था तो आज उसे बातचीत से दूर किया जा सकता है. विवाहित लोगों के बीच रोमांस बढ़ेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात दिल में नई उम्मीद जगा सकती है. रिश्ते में विश्वास और सम्मान बनाए रखें, इससे प्रेम पहले से अधिक मजबूत और स्थायी बनेगा.

वृश्चिक राशि- धैर्य से रिश्तों में लौटेगी मिठास

आज प्रेम संबंधों में जल्दबाजी करने से बचें. किसी छोटी बात को लेकर साथी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए सोच-समझकर बोलें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल जातकों को किसी पुराने मित्र से दोबारा जुड़ने का मौका मिल सकता है. रिश्ते में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखने से सभी गलतफहमियां दूर होंगी और प्रेम पहले से अधिक गहरा महसूस होगा.

धनु राशि- रोमांस से महकेगा प्रेम जीवन

आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह रहेगा. साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है, जिससे रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन बेहद सुखद रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात यादगार साबित हो सकती है. अपने साथी को पूरा समय दें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. आपका सहयोगी स्वभाव रिश्ते को नई मजबूती और स्थिरता प्रदान करेगा.

मकर राशि- साथी के साथ बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे. यदि रिश्ते में कोई दूरी चल रही थी तो आज वह कम हो सकती है. जीवनसाथी या प्रेमी आपके हर निर्णय में सहयोग करेगा. सिंगल जातकों की किसी पुराने परिचित से बातचीत आगे बढ़ सकती है. अपने मन की बातें खुलकर साझा करें. रिश्ते में पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखने से आपका प्रेम पहले से अधिक मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ रहेगा.

कुंभ राशि- समझदारी से मिलेगा रिश्तों में सुकून

आज प्रेम जीवन में धैर्य और संयम सबसे बड़ी ताकत साबित होंगे. साथी की बातों को गंभीरता से सुनें और किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें. विवाहित लोगों के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. सिंगल जातकों को नए रिश्ते में कदम रखने से पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए. विश्वास, सम्मान और खुला संवाद आपके रिश्ते को नई मजबूती देगा.

मीन राशि- प्यार में मिलेगा खुशियों का साथ

आज प्रेम जीवन में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव दोनों बढ़ेंगे. साथी आपकी छोटी-छोटी बातों का भी ध्यान रखेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ यादगार पल बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल जातकों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत बन रहे हैं. अपने दिल की बात खुलकर कहें और रिश्ते में सच्चाई बनाए रखें. इससे प्रेम जीवन पहले से अधिक मधुर और मजबूत होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Jul 2026 05:05 AM (IST)
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