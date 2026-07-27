Aaj Ka Meen Rashifal 27 July 2026: ऑफिस की परेशानियां होंगी दूर, बढ़ेगा आत्मविश्वास

Aaj Ka Meen Rashifal 27 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 4:15 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी.

मूला नक्षत्र सुबह 10:29 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग और सुनफा योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मीन राशि के व्यापारियों के लिए सोमवार का दिन मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा रहेगा. चंद्रमा दशम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपके काम करने के तरीके से प्रभावित होंगे. यदि आप पारिवारिक या पुश्तैनी कारोबार से जुड़े हैं, तो पिता या परिवार के वरिष्ठ सदस्य की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. उनके अनुभव से कारोबार की कई बारीकियां सीखने का अवसर मिलेगा.

यदि आपने व्यापार के लिए लोन लिया है, तो उसका उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करें जिसके लिए वह लिया गया था. वित्तीय नियमों का पालन करना भविष्य में किसी परेशानी से बचाएगा. फिलहाल व्यवसाय से जुड़ी लंबी यात्रा टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे अपेक्षित लाभ मिलने की संभावना कम है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर लंबे समय से चली आ रही समस्याएं धीरे-धीरे समाप्त होंगी और आप अपने काम पर बेहतर तरीके से ध्यान दे पाएंगे. मैनेजमेंट और जिम्मेदारी वाले कार्यों में आपकी भूमिका बढ़ सकती है.

आत्मविश्वास में वृद्धि होने से आप कठिन कार्य भी आसानी से पूरा करेंगे. ऑफिस की ओर से दूसरे शहर के किसी प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी का अवसर भी मिल सकता है. सहकर्मियों का सहयोग आपके मनोबल को मजबूत बनाए रखेगा और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा. यदि किसी योजना के लिए धन लिया है, तो उसका सही उपयोग करें. अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय योजना बनाएं.

लव और फैमिली राशिफल

वैवाहिक जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण तनाव की स्थिति बन सकती है. ऐसे में दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास करने के बजाय जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करें. समझदारी और धैर्य से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और घर का वातावरण भी संतुलित रहेगा.

हेल्थ राशिफल

मानसिक और शारीरिक ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी. हालांकि काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए पर्याप्त आराम करें और नियमित दिनचर्या का पालन करें. संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम आपको फिट रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन संतोषजनक रहेगा. आपकी मेहनत और लगन से मिली पहचान आत्मविश्वास बढ़ाएगी. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि यही भविष्य की बड़ी सफलताओं का आधार बनेगी.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमानी)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ किसी जरूरतमंद को पीली दाल या केले का दान करें. यह उपाय करियर में स्थिरता, व्यापार में सफलता और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनाए रखने में सहायक माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

