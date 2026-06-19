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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रक्या आपकी कुंडली में 'शनि दृष्टि' की वजह से घर की दीवारों में आ रही हैं दरारें और सीलन?

क्या आपकी कुंडली में 'शनि दृष्टि' की वजह से घर की दीवारों में आ रही हैं दरारें और सीलन?

Vastu Tips: क्या आपके घर में बार-बार सीलन या दरारें आ रही हैं? जानें कैसे आपकी लग्न कुंडली का चौथा भाव और शनिदेव की स्थिति आपके घर के वास्तु को प्रभावित करती है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 19 Jun 2026 01:25 PM (IST)
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Vastu Tips: कई बार हम घर की दीवारों पर आई दरारों या सीलन को सिर्फ कंस्ट्रक्शन की खराबी या घटिया मटीरियल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. बार-बार रिपेयर कराने के बाद भी अगर यह समस्या जस की तस बनी हुई है, तो इसके पीछे आपकी लग्न कुंडली और ग्रहों की स्थिति का एक बेहद गहरा संबंध हो सकता है.

प्राचीन वैदिक ज्योतिष और स्थापत्य वेद (वास्तु शास्त्र) के प्रामाणिक सिद्धांतों के अनुसार, मनुष्य का निवास स्थान उसके जीवन और ग्रह दशाओं का ही एक भौतिक प्रतिबिंब होता है.

क्या आपकी कुंडली में 'शनि दृष्टि' की वजह से घर की दीवारों में आ रही हैं दरारें और सीलन?

जब कुंडली के क्रूर या मंद ग्रह कमजोर स्थिति में होते हैं, तो उनका नकारात्मक प्रभाव घर के किसी विशेष कोने में भौतिक विकृति के रूप में दिखाई देने लगता है.

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जब शनिदेव बनते हैं सीलन और दरारों की असली वजह

वैदिक ज्योतिष के प्रामाणिक ग्रंथों में शनिदेव को पुरानी चीजों, अंधेरे, कबाड़, जीर्ण-शीर्ण संपत्तियों और ढीलेपन का मुख्य कारक माना गया है. इसके विपरीत, कालपुरुष कुंडली का चतुर्थ भाव आपके व्यक्तिगत सुख, मानसिक शांति और आपके अपने भौतिक मकान (भूमि-भवन) को दर्शाता है.

यदि किसी जातक की लग्न कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव विराजमान हों, तो अनुभवी ज्योतिषियों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के घर में अक्सर कोई न कोई हिस्सा ऐसा होता है जहां प्राकृतिक रोशनी नहीं पहुँचती और अंधेरा रहता है, या फिर उस दिशा की दीवार पर बार-बार दरारें आने लगती हैं.

इसके साथ ही यदि कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि हो और वहां शनिदेव स्थित हों, तो घर की दीवारों में रहस्यमयी तरीके से सीलन देखी जाती है. चूंकि कर्क एक जल तत्व की प्रधान राशि है और शनि वहां रुकावट या क्षय पैदा करते हैं, इसलिए यह विशिष्ट ज्योतिषीय योग घर के उस हिस्से को हमेशा डैंप रखता है. इसी तरह कुंडली में राहु जिस भाव में होता है, घर की उसी दिशा में टॉयलेट या गंदगी से जुड़ी समस्याएं बार-बार उभरती हैं.

घर के नक्शे पर कैसे काम करती है आपकी कुंडली

यह कोई अंधविश्वास या काल्पनिक धारणा नहीं है, बल्कि पूरी तरह गणितीय और दिशा-आधारित वैज्ञानिक गणना पर आधारित है. आपके जन्म के सटीक समय पर पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है, वही आपकी लग्न राशि बनती है.

इसके बाद पूरी कुंडली के 12 भाव आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ आपके घर की 12 दिशाओं और उप-दिशाओं को नियंत्रित करते हैं. यदि आप अपने घर के नक्शे पर आर्किटेक्चरल ग्रिड के अनुसार पेंसिल से एक आयताकार कुंडली का चार्ट बनाएं और उसमें अपनी लग्न कुंडली के ग्रहों को स्थापित करें, तो आपको सटीक पता चल जाएगा कि किस दिशा में कौन सा ग्रह प्रभावी है.

जिस दिशा या भाव में शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह कमजोर, नीच या पीड़ित स्थिति में होंगे, ठीक उसी दिशा में आपके घर में कोई न कोई वास्तु दोष अनिवार्य रूप से पाया जाएगा.

बिना तोड़-फोड़ के ऐसे करें सबसे आसान और तार्किक समाधान

वास्तु शास्त्र के प्राचीन नियमों के अनुसार, ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हमेशा तोड़-फोड़ करना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके लिए गैर-विनाशकारी उपाय (Non-Demolition Remedies) सबसे प्रभावी माने जाते हैं. अक्सर लोग वास्तु दोष का नाम सुनते ही घर में तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं, जिससे भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान होता है.

इसका सबसे व्यावहारिक समाधान यह है कि आप बिना एक भी ईंट तोड़े उस दिशा के ग्रह को संतुलित करें. घर के जिस कोने या दिशा में शनि का नकारात्मक प्रभाव (चतुर्थ भाव के अनुसार) आ रहा है, वहां कभी भी अंधेरा न रहने दें और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करें. उस प्रभावित दिशा से तुरंत पुरानी, जंग लगी लोहे की वस्तुएं, टूटी-फूटी चीजें या कबाड़ पूरी तरह हटा दें.

इसके बाद उस भाव की ग्रह स्थिति के अनुसार सही दिशा में पंचतत्वों को संतुलित करने वाले रंग, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाले पौधे या विशिष्ट यंत्र स्थापित करके वहां के ऊर्जा प्रवाह को पूरी तरह सुधारा जा सकता है.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jun 2026 01:25 PM (IST)
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