Vastu Tips: कई बार हम घर की दीवारों पर आई दरारों या सीलन को सिर्फ कंस्ट्रक्शन की खराबी या घटिया मटीरियल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं. बार-बार रिपेयर कराने के बाद भी अगर यह समस्या जस की तस बनी हुई है, तो इसके पीछे आपकी लग्न कुंडली और ग्रहों की स्थिति का एक बेहद गहरा संबंध हो सकता है.

प्राचीन वैदिक ज्योतिष और स्थापत्य वेद (वास्तु शास्त्र) के प्रामाणिक सिद्धांतों के अनुसार, मनुष्य का निवास स्थान उसके जीवन और ग्रह दशाओं का ही एक भौतिक प्रतिबिंब होता है.

जब कुंडली के क्रूर या मंद ग्रह कमजोर स्थिति में होते हैं, तो उनका नकारात्मक प्रभाव घर के किसी विशेष कोने में भौतिक विकृति के रूप में दिखाई देने लगता है.

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जब शनिदेव बनते हैं सीलन और दरारों की असली वजह

वैदिक ज्योतिष के प्रामाणिक ग्रंथों में शनिदेव को पुरानी चीजों, अंधेरे, कबाड़, जीर्ण-शीर्ण संपत्तियों और ढीलेपन का मुख्य कारक माना गया है. इसके विपरीत, कालपुरुष कुंडली का चतुर्थ भाव आपके व्यक्तिगत सुख, मानसिक शांति और आपके अपने भौतिक मकान (भूमि-भवन) को दर्शाता है.

यदि किसी जातक की लग्न कुंडली के चौथे भाव में शनिदेव विराजमान हों, तो अनुभवी ज्योतिषियों के अनुसार ऐसे व्यक्ति के घर में अक्सर कोई न कोई हिस्सा ऐसा होता है जहां प्राकृतिक रोशनी नहीं पहुँचती और अंधेरा रहता है, या फिर उस दिशा की दीवार पर बार-बार दरारें आने लगती हैं.

इसके साथ ही यदि कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि हो और वहां शनिदेव स्थित हों, तो घर की दीवारों में रहस्यमयी तरीके से सीलन देखी जाती है. चूंकि कर्क एक जल तत्व की प्रधान राशि है और शनि वहां रुकावट या क्षय पैदा करते हैं, इसलिए यह विशिष्ट ज्योतिषीय योग घर के उस हिस्से को हमेशा डैंप रखता है. इसी तरह कुंडली में राहु जिस भाव में होता है, घर की उसी दिशा में टॉयलेट या गंदगी से जुड़ी समस्याएं बार-बार उभरती हैं.

घर के नक्शे पर कैसे काम करती है आपकी कुंडली

यह कोई अंधविश्वास या काल्पनिक धारणा नहीं है, बल्कि पूरी तरह गणितीय और दिशा-आधारित वैज्ञानिक गणना पर आधारित है. आपके जन्म के सटीक समय पर पूर्व दिशा में जो राशि उदय हो रही होती है, वही आपकी लग्न राशि बनती है.

इसके बाद पूरी कुंडली के 12 भाव आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ आपके घर की 12 दिशाओं और उप-दिशाओं को नियंत्रित करते हैं. यदि आप अपने घर के नक्शे पर आर्किटेक्चरल ग्रिड के अनुसार पेंसिल से एक आयताकार कुंडली का चार्ट बनाएं और उसमें अपनी लग्न कुंडली के ग्रहों को स्थापित करें, तो आपको सटीक पता चल जाएगा कि किस दिशा में कौन सा ग्रह प्रभावी है.

जिस दिशा या भाव में शनि, राहु या मंगल जैसे ग्रह कमजोर, नीच या पीड़ित स्थिति में होंगे, ठीक उसी दिशा में आपके घर में कोई न कोई वास्तु दोष अनिवार्य रूप से पाया जाएगा.

बिना तोड़-फोड़ के ऐसे करें सबसे आसान और तार्किक समाधान

वास्तु शास्त्र के प्राचीन नियमों के अनुसार, ऊर्जा को संतुलित करने के लिए हमेशा तोड़-फोड़ करना आवश्यक नहीं है, बल्कि इसके लिए गैर-विनाशकारी उपाय (Non-Demolition Remedies) सबसे प्रभावी माने जाते हैं. अक्सर लोग वास्तु दोष का नाम सुनते ही घर में तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं, जिससे भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान होता है.

इसका सबसे व्यावहारिक समाधान यह है कि आप बिना एक भी ईंट तोड़े उस दिशा के ग्रह को संतुलित करें. घर के जिस कोने या दिशा में शनि का नकारात्मक प्रभाव (चतुर्थ भाव के अनुसार) आ रहा है, वहां कभी भी अंधेरा न रहने दें और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करें. उस प्रभावित दिशा से तुरंत पुरानी, जंग लगी लोहे की वस्तुएं, टूटी-फूटी चीजें या कबाड़ पूरी तरह हटा दें.

इसके बाद उस भाव की ग्रह स्थिति के अनुसार सही दिशा में पंचतत्वों को संतुलित करने वाले रंग, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाले पौधे या विशिष्ट यंत्र स्थापित करके वहां के ऊर्जा प्रवाह को पूरी तरह सुधारा जा सकता है.

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