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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 27 July 2026: प्रॉपर्टी सौदों में जल्दबाजी न करें वृषभ राशि के लोग, सिंह-कन्या राशि अपने सीक्रेट्स रखें गुप्त! जानें अपने कार्ड्स का इशारा

Tarot Rashifal 27 July 2026: प्रॉपर्टी सौदों में जल्दबाजी न करें वृषभ राशि के लोग, सिंह-कन्या राशि अपने सीक्रेट्स रखें गुप्त! जानें अपने कार्ड्स का इशारा

Tarot Rashifal 27 July 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. मेष राशि को मान-सम्मान, मीन को अटका धन. सिंह-कन्या राशि दोस्तों से रहें सतर्क. पढ़ें, मेष से मीन का पूरा राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Jul 2026 09:48 PM (IST)
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Tarot Rashifal 27 July 2026: जुलाई महीने का यह सोमवार सभी 12 राशियों के लिए करियर की सफलता, आर्थिक लेनदेन और आपसी संबंधों में सतर्कता के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मेष राशि वालों को दफ्तर में मान-सम्मान और मीन राशि के जातकों को रुका धन मिलेगा, वहीं वृषभ राशि वालों को प्रॉपर्टी सौदों में और सिंह-कन्या राशि के जातकों को गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की सख्त जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है. आज आप अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं. साथ ही आज आपको कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोग किसी मुसीबत में फंस सकते हैं. साथ ही आज किसी का विश्वास तोड़ने के चलते आपको सजा मिल सकती है. आपको सलाह है कि संपत्ति संबंधित मामलों में ज्यादा जल्दबाजी न करें. यदि आप संपत्ति बेचने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा संभलकर रहें.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के व्यक्तित्व में आकर्षण का भाव है इस कारण लोग आपसे जल्द ही प्रभावित हो जाते हैं, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा. भूमि खरीदने से पहले उसके कानूनी पहलुओं को जांच लें, अन्यथा हानि हो सकती है.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों को फिलहाल, अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आज अपनी सेहत को लेकर लापरवाही करना भारी पड़ सकता है. इसलिए आज बाहर का खाना कम खाएं.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को फिलहाल, अपने करीबी दोस्तों से धोखा मिल सकता है. आज का दिन आर्थिक मामलों के लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है. दूसरों के साथ संबंधों को स्पष्ट रखें और बातों को गोलमोल न करें.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को आज अपने आसपास खासकर अपने दोस्तों से थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. क्योंकि इस समय में दोस्त भी दुश्मन में बदल सकता है, मानसिक द्वंद्व के कारण आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित होगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा. हालांकि, व्यापारियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहेगा. आज व्यावसायिक विकास के लिए खर्च किया गया धन आपको भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को किसी नई योजनाओं का शुभारंभ होगा. साथ ही यह समय पैसे और वित्त संबंधी मामलों में अच्छा रहेगा. आपको सलाह है कि इस अवधि के दौरान आर्थिक लाभ की उम्मीद कर सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों को इस अवधि के दौरान आप साझेदारी और सहयोग के कार्य अच्छी तरह से पूरे करेंगे. साथ ही नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन बेहद खास रहेगा. आज नौकरी में किए गए कार्य फलीभूत होंगे.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज का दिन पारिवारिक मामलों में आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है. किसी बात को लेकर आज आपका अपने पिता से मनमुटाव हो सकता है. साथ ही आज आपको कोई स्वास्थ्य समस्या सामना भी करना पड़ सकता है. इसलिए समय पर दवा का सेवन करें. आपका अपने पिता से मनमुटाव भी हो सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए मेहनत के बल पर तरक्की की नई राहें खलेगी. हालांकि, आज आपका कुछ धन स्वास्थ्य और दवा पर खर्च हो सकता है. आज सामाजिक कार्यों में सुयश मिलेगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को आज किसी दूर स्थान पर रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. आज आर्थिक मामलों में निवेश करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है. आपकी धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 26 Jul 2026 08:58 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Card Reading Tarot Horoscope Rashifal Tarot Rashifal 27 July 2026
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