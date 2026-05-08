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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 9 May 2026: धनु राशि के व्यवसाय में उन्नति के प्रबल योग, कन्या की नई योजनाओं को मिलेगा मित्रों का साथ, जानें टैरो राशिफल

Tarot Rashifal 9 May 2026: धनु राशि के व्यवसाय में उन्नति के प्रबल योग, कन्या की नई योजनाओं को मिलेगा मित्रों का साथ, जानें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal 9 May 2026: जानें अपने दिन की सही दिशा. कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि सिंह व वृष को सफलता मिलेगी, वहीं मकर को वैवाहिक कलह व मीन को कार्य में विफलता से बचना होगा.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 May 2026 05:00 PM (IST)
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  • सिंह राशि के जातकों को कानूनी मामलों में विजय मिलेगी।
  • वृष राशि के लिए सफलता के नए रास्ते खुलेंगे।
  • मिथुन राशि की भविष्य योजनाओं हेतु तकनीक लाभप्रद।
  • मकर, कुंभ राशि वाले व्यवहार, स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

Tarot Rashifal: शनिवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए विजय और राहत लेकर आया है, जहाँ उनके लंबित कानूनी मामले सुलझेंगे और शत्रुओं पर उन्हें जीत प्राप्त होगी. वृष राशि वालों के लिए सफलता के नए मार्ग खुल रहे हैं, जिससे उनके कार्य कौशल में निखार आएगा.

वहीं, मिथुन राशि के जातकों के लिए भविष्य की योजनाओं हेतु किसी विशेष तकनीक का उपयोग करना अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है. मकर और कुंभ राशि के लोगों को आज अपने व्यवहार, रिश्तों और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के कार्ड विश्लेषण से जानें, आपके भाग्य के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं...

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड की गणना के अनुसार कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ेगा, तमाम कोशिशों के बावजूद आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में नहीं होगी. इस कारण से आपको अपने खर्चों पर थोड़ा काबू रखकर आगे बढ़ना होगा.

वृष टैरो राशिफल 
अपने आपको नई सम्भावनाओं के लिए खुला रखें. आपके लिए कामयाबी का रास्ता खुल रहा है, नए संबंधों से फायदा होगा. आपका कार्य कौशल उभरकर सामने आएगा. आपको वांछित सहयोग भी मिलेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
आज कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आप किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जो कि भविष्य की योजनाओं हेतु लाभप्रद होगा.

कर्क टैरो राशिफल 
कोई नया सौदा करते समय कागज़ात की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर लें, काम-काज में अड़चनें आएगी. जीवनसाथी की बातों पर भी ध्यान दें. इससे आपके बीच की गलतफहमियां भी शांत हो जाएंगी.

सिंह टैरो राशिफल 
आपको जो भी मामले लम्बित पड़े हुए हैं. उन कानूनी मामलों का निपटान होगा. शत्रु पक्ष आपकी गतिविधियों व ऊर्जा को देखकर ही परास्त हो जाएगा. ऋणों का पूर्ण भुगतान भी होगा. इससे आपकी स्थिति मजबूत होगी.

कन्या टैरो राशिफल 
आपके जीवन में तेजी से और परिवर्तन होंगे. यदि आप नवीन कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, तो मित्रवर्ग आपकी सहायता के लिए खुलकर आगे आएगा. आपको समझ-बूझ के साथ आगे बढ़ना होगा, जिससे का आप मौके का फायदा उठा सके.

तुला टैरो राशिफल 
आमदनी को उच्च बनाने में समय लग सकता है. आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी काम चलता रहेगा. प्रेम सम्बधों में मधुरता रहेगी. आपके लिए आने वाले दिन बहुत ही खुशहाल रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
आपके मन में भी उत्साह का संचार रहेगा, किंतु फिर भी यदा-कदा आशंकाएं बनी रहेंगी. आपका क्रोध बनी बनाई बात को बिगाड़ सकता है. इस कारण से आप क्रोध पर काबू रखें, जिससे कि आपकी योजनाएं सफल हो सकें.

धनु टैरो राशिफल 
वर्तमान स्थितिनुसार आपके व्यवसाय में उन्नति होते दिख रही है. आप शॉपिंग का आनंद लेंगे. आपके आकर्षण से दूसरे प्रभावित होंगे. इससे आपका खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए आप अपने बजट को देखते ही खर्च करें.

मकर टैरो राशिफल 
पारिवारिक मामलों में आप समझदारी से कार्य लें. आपके वैवाहिक संबंधों में कटुता आ सकती है. आज शराब पीने से दूर रहें, वरना आपको आगे जाकर सेहत से जुड़ीं परेशानियां हो सकती हैं.

कुंभ टैरो राशिफल 
आपको जरा व्यवहारिक होने की जरुरत है. अति भावुकता आपको नुकसान पहुंचा सकती है. असंतुलित भोजन आहार के कारण, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएगी.

मीन टैरो राशिफल 
आपको अपनी नौकरी या व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित समय का सामना करना पड़ सकता है. किसी विशेष कार्य में विफलता के कारण मन में खिन्नता रहेंगी, लेकिन इसे मन पर हावी न होने दें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 08 May 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन विजय और राहत लेकर आया है। उनके लंबित कानूनी मामले सुलझेंगे और शत्रुओं पर जीत प्राप्त होगी।

वृष राशि वालों के लिए आज क्या खास है?

वृष राशि वालों के लिए सफलता के नए मार्ग खुल रहे हैं। उनके कार्य कौशल में निखार आएगा और नए संबंधों से फायदा होगा।

मिथुन राशि के लिए भविष्य की योजनाओं के लिए क्या सलाह दी गई है?

मिथुन राशि के जातक भविष्य की योजनाओं के लिए किसी विशेष तकनीक का उपयोग करें। यह अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो सकता है।

मकर और कुंभ राशि के जातकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मकर और कुंभ राशि के लोगों को आज अपने व्यवहार, रिश्तों और स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

मेष राशि वालों को आर्थिक स्थिति के बारे में क्या कहा गया है?

मेष राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति उनके पक्ष में नहीं रहेगी। उन्हें अपने खर्चों पर थोड़ा काबू रखकर आगे बढ़ना होगा।

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