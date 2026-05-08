हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMangal Gochar 2026: 11 मई को मेष राशि में मंगल गोचर, क्रोध और दुर्घटनाओं से सतर्कता का समय

Mangal Gochar 2026: 11 मई को मेष राशि में मंगल गोचर, क्रोध और दुर्घटनाओं से सतर्कता का समय

Mangal Gochar 2026:11 मई 2026 को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इससे रूचक और विपरीत राजयोग बनेगा. ज्योतिष अनुसार, मंगल गोचर के बाद क्रोध, विवाद, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बढ़ सकती है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 May 2026 01:07 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 11 मई को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेगा, शुभ योगों का निर्माण होगा।
  • मंगल गोचर से 6 राशियों का भाग्य चमकेगा, उत्साह में वृद्धि होगी।
  • प्राकृतिक आपदा, अग्निकांड, राजनीतिक अस्थिरता व दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ेगी।
  • अशुभ प्रभाव से बचने हेतु हनुमान पूजा, दान-पुण्य करने की सलाह।

Mangal Gochar 2026: सोमवार, 11 मई को साहस और पराक्रम के कारक ग्रह मंगल अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेंगे और 21 जून 2026 तक इसी राशि में रहेंगे. मेष राशि में मंगल के गोचर से मालव्य राजयोग के साथ विपरीत राजयोग का निर्माण होगा. इसलिए मंगल का यह गोचर ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है.

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि, ज्योतिष में मंगल ग्रह को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, शक्ति, रक्त और भूमि आदि का कारक ग्रह माना जाता है. कुंडली में मंगल की शुभ स्थिति होने पर व्यक्ति के साहस, ऊर्जा, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है. 11 मई को मंगल के राशि परिवर्तन से रूचक राजयोग का निर्माण होगा, जो पंच महापुरुष राजयोग में एक माना जाता है. इसके साथ ही विपरीत राजयोग का भी निर्माण होगा.

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, यह गोचर शीघ्रता से परिणाम देने वाला साबित होगा और देश और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में गति आएगी. मंगल अपनी राशि मेष में जाकर बलवान हो जाएगा और भाग्य का देवता होने के नाते मेष, वृश्चिक, सिंह, कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों का भाग्य खोल देगा. अन्य राशि के जातकों पर भी इसका सूक्ष्म शुभ प्रभाव होगा. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल के इस गोचर में सभी लोगों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा. इस दौरान क्रोध में वृद्धि हो सकती है और आवेश में आकर कई ऐसे कार्य कर बैठेंगे जिन पर आपको बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा. इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें.

मंगल के कारण प्राकृतिक आपदा के साथ अग्नि कांड भूकंप गैस दुर्घटना वायुयान दुर्घटना होने की संभावना. पूरे विश्व में राजनीतिक अस्थिरता यानी राजनीतिक माहौल उच्च होगा. पूरे विश्व में सीमा पर तनाव शुरू हो जायेगा. मंगल की वजह से दुर्घटना होने की आशंका है. देश के कुछ हिस्सों में हवा के साथ बारिश रहेगी. भूकंप या अन्य तरह से प्राकृतिक आपदा आने की भी आशंका है.

मंगल से होती हैं विवाद और दुर्घटनाएं

मंगल के कारण उत्साह बढ़ने लगता है. इस ग्रह से शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ती है. ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है. इस ग्रह के कारण ही इंसान में किसी भी काम को करने की इच्छा पैदा होती है. मंगल का असर हथियार, औजार, सेना, पुलिस और आग से जुड़ी जगहों पर होता है. इस ग्रह के अशुभ असर से गुस्सा बढ़ता है और विवाद होते हैं. जल्दबाजी से बचना होगा. मंगल के अशुभ असर के कारण आम लोगों में गुस्सा और इच्छाएं बढ़ने लगती हैं. इच्छाएं पूरी नहीं होने पर लोग गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे विवाद और दुर्घटनाएं होती हैं.

मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति माना गया

मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति माना गया है. मंगल समस्त साहसिक कार्य जैसे सेना, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस आदि के साथ-साथ प्रशासनिक दक्षता का भी प्रतिनिधित्व करता है. मंगल अग्नि तत्व ग्रह होने के साथ-साथ एक उत्तेजनात्मक ग्रह भी है. मंगल का प्रभाव युद्ध, भूमि, साहस, पराक्रम और बिजनेस पर भी होता है. साथ ही ये ग्रह वैवाहिक जीवन, भौतिक सुख-सुविधाओं और सफलता को भी प्रभावित करता है.

करें पूजा-पाठ और दान

मंगल के अशुभ असर से बचने के लिए हनुमानजी की पूजा करनी चाहिए. लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए. तांबे के बर्तन में गेहूं रखकर दान करना चाहिए. लाल कपड़ों का दान करें. मसूर की दाल का दान करें. शहद खाकर घर से निकलें.

मंगल का मेष राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव

मेष राशि (Aries)- मेष राशि को अपने लक्ष्यों में सफलता हासिल होगी. गोचर के दौरान आर्थिक लाभ भी हो सकता है. इसके अलावा लव-लाइफ में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

वृषभ राशि (Taurus)- वृषभ राशि के जातक इस गोचर के दौरान वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. कार्यक्षेत्र में विवाद होने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

मिथुन राशि (Gemini)- मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर बेहद शुभ साबित होगा. आमदनी भी बढ़ेगी. तरक्की भी मिल सकती है. नए लोगों से मुलाकात और यश और मान बढ़ेगा.

कर्क राशि (Cancer)- कर्क राशि वालों की इस गोचर के दौरान आय में वृद्धि हो सकती है. इसके साथ ही एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा.

सिंह राशि (Leo)- सिंह राशि वालों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. इसके साथ ही आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी.

कन्या राशि (Virgo)- कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर शुभ साबित होगा. करियर में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को भी मिल सकता है. सेहत का ख्याल रखें.

तुला राशि (Libra)- तुला राशि के जातकों को बिजनेस में लाभ होगा. प्रमोशन का योग बनेगा. इस गोचर के दौरान आमदनी बढ़ेगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)- वृश्चिक राशि वालों की आमदनी में इजाफा होगा. इसके साथ ही नौकरी का भी योग बन सकता है. पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ सकता है.

धनु राशि (Sagittarius)- धनु राशि वालों को संतान की तरफ से लाभ मिलेगा. बेवजह खर्च बढ़ सकता है.

मकर राशि (Capricorn)- मकर राशि वालों को प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचना चाहिए. कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं.

कुंभ राशि (Aquarius)- कुंभ राशि वालों का भाग्य साथ देगा. इस दौरान रूके हुए कार्य भी बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

मीन राशि (Pisces)- मीन राशि वालों के लिए यह गोचर मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा. तरक्की के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति में थोड़ा दवाब बढ़ेगा.

ये भी पढ़ें: Mangal Gochar 2026: 11 मई को स्वराशि में मंगल गोचर, बढ़ेगा उत्साह या होगा टकराव? जानें आपकी राशि पर असर
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 08 May 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Mars Transit Astrology 2026 Mangal Gochar 2026

Frequently Asked Questions

मंगल ग्रह का मेष राशि में गोचर कब हो रहा है?

सोमवार, 11 मई 2026 को मंगल अपनी स्वराशि मेष में प्रवेश करेगा और 21 जून 2026 तक इसी राशि में रहेगा।

मंगल ग्रह को ज्योतिष में क्या माना जाता है?

ज्योतिष में मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, शक्ति, रक्त और भूमि आदि का कारक ग्रह माना जाता है।

मंगल के गोचर से किन राशियों को लाभ होगा?

मेष, वृश्चिक, सिंह, कर्क, धनु और मीन राशि के जातकों का भाग्य इस गोचर से खुलेगा।

मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?

हनुमानजी की पूजा, लाल चंदन का तिलक लगाना, तांबे के बर्तन में गेहूं दान करना, लाल कपड़े और मसूर दाल दान करना चाहिए।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ग्रह गोचर
Mangal Gochar 2026: 11 मई को मेष राशि में मंगल गोचर, क्रोध और दुर्घटनाओं से सतर्कता का समय
Mangal Gochar 2026: 11 मई को मेष राशि में मंगल गोचर, क्रोध और दुर्घटनाओं से सतर्कता का समय
ग्रह गोचर
Mangal Gochar 2026: 11 मई को स्वराशि में मंगल गोचर, बढ़ेगा उत्साह या होगा टकराव? जानें आपकी राशि पर असर
Mangal Gochar 2026: 11 मई को स्वराशि में मंगल गोचर, बढ़ेगा उत्साह या होगा टकराव? जानें आपकी राशि पर असर
ग्रह गोचर
Budh Gochar 2026: 30 अप्रैल से बदलेंगे हालात! जानें बुध का गोचर किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ
Budh Gochar 2026: 30 अप्रैल से बदलेंगे हालात! जानें बुध का गोचर किन राशियों के लिए शुभ-अशुभ
ग्रह गोचर
मई 2026 में बनेगा रूचक राजयोग: इन 5 राशियों के करियर और आत्मविश्वास पर पड़ेगा असर?
मई 2026 में बनेगा रूचक राजयोग: इन 5 राशियों के करियर और आत्मविश्वास पर पड़ेगा असर?
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari's PA shot dead: PM हत्याकांड में बड़ा खुलासा | TMC | BJP
Suvendu Adhikari's PA shot dead: सुबह होते ही बंगाल में बवाल| TMC
Suvendu Adhikari's PA shot dead: सुबह होते ही बंगाल में बवाल| TMC | Governor Action
Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
पंजाब
Video: 'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह वीडियो चर्चा में
'सुधर जाओ PAK! वरना काशी से इस्लामाबाद तक...', राघव चड्ढा का यह Video चर्चा में
इंडिया
कौन बनेगा बंगाल का नया CM? रेस में ये 4 नाम सबसे आगे, आज BJP विधायक दल की बैठक में होगा फैसला
कौन बनेगा बंगाल का नया CM? रेस में ये 4 नाम सबसे आगे, आज BJP विधायक दल की बैठक में होगा फैसला
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
Explained: राज्यसभा में विपक्ष की उलटी गिनती शुरू! विधानसभा चुनावों के बाद सदन से होगा निपटारा, कांग्रेस फायदे में क्यों?
विधानसभा चुनाव के बाद सदन में विपक्ष की बढ़ेंगी मुश्किलें! राज्यसभा सीटों पर बड़ा उलटफेर कैसे?
ऑटो
Renault ला रही 3 दमदार SUVs, पेट्रोल से लेकर हाइब्रिड और 7-सीटर तक मिलेंगे कई ऑप्शन
Renault ला रही 3 दमदार SUVs, पेट्रोल से लेकर हाइब्रिड और 7-सीटर तक मिलेंगे कई ऑप्शन
हेल्थ
WHO Hantavirus Alert: कोरोना से कितना खतरनाक हंता वायरस, क्या छूने से फैलता है इंफेक्शन? WHO ने जारी किया अलर्ट
कोरोना से कितना खतरनाक हंता वायरस, क्या छूने से फैलता है इंफेक्शन? WHO ने जारी किया अलर्ट
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget