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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 4 August 2026: टैरो राशिफल, 4 अगस्त को अचानक आ सकते हैं बड़े खर्चे, सिंह और कुंभ राशि के लोग भूलकर भी न करें फिजूलखर्ची!

Tarot Rashifal 4 August 2026: टैरो राशिफल, 4 अगस्त को अचानक आ सकते हैं बड़े खर्चे, सिंह और कुंभ राशि के लोग भूलकर भी न करें फिजूलखर्ची!

Tarot Rashifal 4 August 2026: टैरो राशिफल, नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. कर्क को विदेश से लाभ, मकर की चमकेगी किस्मत. मिथुन-तुला भावुकता से बचें. पढ़ें मेष से मीन राशि का पूरा दैनिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Aug 2026 08:11 PM (IST)
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Tarot Rashifal 4 August 2026: अगस्त महीने का यह मंगलवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में उतार-चढ़ाव, आर्थिक लाभ और वाणी के प्रभाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मकर राशि वालों का भाग्य चमकेगा और कर्क राशि वालों को विदेश से धन लाभ होगा, वहीं मिथुन और तुला राशि के जातकों को कार्यस्थल पर अड़चनों और अचानक बढ़ने वाले खर्चों से सावधान रहने की सख्त जरूरत है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टि से बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है. आज आप अपने काम आसानी से पूरे कर लेंगे. साथ ही आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है आपको पुराना उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है. हालांकि, आज आपको अपने बढ़ते हुए खर्च के कारण काफी परेशानी हो सकती है. परिवार के मामले में आपको अपने पिता से सलाह मिल सकती है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को आज कामकाज में योजनाओं पर उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं. आज आपको अपने अधिकारियों को पूरा सहयोग मिलेगा. साथ ही भाग्य का भी साथ मिलेगा. साथ ही आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी. साथ ही आज घर परिवार में भी आपका दबदबा बना रहेगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक मिथुन राशि के लोगों को आज कई अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि, आज आपके सामने कामकाज में बार बार परेशानी आती रहेगी. जिससे आपका मन भी थोड़ा उदास हो सकता है. साथ ही आज आपके सामने कोई बड़ा खर्च आ सकता है जिसमें आपको दूसरों की मदद लेनी पड़ सकती है. आज अपनी सेहत का भी विशेष ख्याल रखें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को अपनी बातचीत के तरीके से सारी परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेंगे. साथ ही आज कारोबारियों को भी विदेश से लाभ मिल सकता है. आपको सलाह है कि आज पैसों के मामले में दिन नियंत्रण में रहेंगे. साथ ही आज परिवार के लोग आपका योगदान को सराहेंगे.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों को आज अपनी चतुराई से धन से जुड़ी मुश्किलों को हल करने में सफल रहेंगे. विपरीत परिस्थितियों में भी लोग आपके काम करने के तरीके से खुश होंगे. साथ ही आज आपके लिए धन प्राप्ति के योग हैं. लेकिन, आपके सामने अचानक कोई फिजूल खर्च आ सकता है जिसे आप चाहकर भी नहीं टाल पाएंगे. इसलिए सोच समझकर खर्च करें.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशि के जातकों को आज एक साथ कई काम करने पड़ सकते हैं. जिससे भ्रम की स्थिति बन सकती है. किसी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें. साथ ही अधिक भावुक होने से बचें. सकारात्मक सोच से आप हर कठिनाइयों को दूर करने में सफल रहेंगे. पैसों के मामले में दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने के बाद ही निवेश करें.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि तुला राशि के लोगों के लिए दिन थोड़ा संघर्षपूर्ण रहने वाला है. क्योंकि, आज आपको कामकाज में काफी रुकावट आ सकती हैं. साथ ही आज आपको अपने अधिकारियों से पूरा सहयोग नहीं मिल पाएगा. हालांकि, आज आप भावुक न होकर प्रैक्टिकल निर्णय लेने से आप समस्याओं से निकल जाएंगे. आपकी कमाई कम और खर्च ज्यादा रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के जातक आज अपनी हिम्मत और साहस से हर बाधा को पार करेंगे. हालांकि, भाग्य आपका उतना साथ नहीं देगा. इसलिए ज्यादा उम्मीद न लगाएं. आज अति भावुकता नुकसानदायक हो सकती है. आपको सलाह है कि प्रतिशोध की भावना आपके मन में घर कर सकती है लेकिन, इसे अपने मन में न आने दें. हालांकि, आर्थिक मामलों में दिन आपके पक्ष में रहेगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों को आज शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझकर करना होगा. वरना आपके कामकाज में अड़चन आ सकती है. आपको सलाह है कि आज पारिवारिक दबाव को खुद पर हावी न होने दें. आर्थिक लिहाज से दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला हो. आपको अपने रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. खर्चों पर थोड़ा काबू रखें.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के मुताबिक मकर राशि के लोगों को आज अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा. भाग्य आपका साथ देगा. जिससे आप हर काम आसानी और सफलतापूर्वक पूरे करेंगे. आज आपकी बात करने के तरीके से लोग प्रभावित होंगे. धन संबंधित मामलों में दिन बहुत ही शुभ रहेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों को अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. कोई नया विचार आपके मन में नई ऊर्जा लेकर आएगा. विरोधियों को आप अपने प्रभाव से परास्त कर देंगे. अचानक आए खर्च आपको परेशान कर सकते हैं. इसलिए फिजूल खर्च करने से थोड़ा बचें.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए दिन व्यावसायिक दृष्टि से काफी अच्छा रहने वाला है. आपको सलाह है कि फिलहाल फालतू चिंताओं से दूर रहें और सकारात्मक सोच के साथ काम में जुटें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. हालांकि, आज आपके पैसा स्वास्थ्य पर अधिक खर्च होंगे.

यह भी पढ़े- Surya Grahan Rahu Yog: सूर्य ग्रहण पर बन रहा राहु योग, इन 4 राशियों के लिए अगले 15 दिन भारी, क्या आप भी हैं लिस्ट में?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 03 Aug 2026 08:11 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Card Reading Tarot Horoscope Rashifal Tarot Rashifal 4 August 2026
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