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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 4 August: कल मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा ऑफर!

Kal Ka Rashifal 4 August: कल मंगलवार को हनुमान जी की कृपा से चमकेगी इन 3 राशियों की किस्मत, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा ऑफर!

Kal Ka Rashifal 4 August 2026: कल का राशिफल, मंगलवार को वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मिलेगी बड़ी सफलता. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन का कल का भविष्यफल और सटीक उपाय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Aug 2026 01:08 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 4 August 2026: मंगलवार, 4 अगस्त 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है. सावन मास के इस पावन मंगलवार को हनुमान जी की कृपा और धृति योग के शुभ प्रभाव से कई राशियों के जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कल रेवती नक्षत्र और धृति योग के अद्भुत संयोग में कई जातकों को करियर में बड़ी सफलता, व्यापारिक सौदे और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से सभी 12 राशियों का कल का सटीक भविष्यफल.

आज का पंचांग (4 अगस्त 2026, मंगलवार)

  • तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि (रात 10:05:35 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी).
  • नक्षत्र: रेवती नक्षत्र (रात 09:54:55 बजे तक, इसके बाद अश्विनी नक्षत्र).
  • योग: धृति योग (शाम 07:33:01 बजे तक).
  • करण: गर (सुबह 10:34:55 बजे तक), इसके बाद वणिज (रात 10:05:35 बजे तक).
  • पक्ष: कृष्ण पक्ष.
  • वार: मंगलवार (संकटमोचन हनुमान जी का विशेष दिन).
  • ऋतु: वर्षा ऋतु.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के लोगों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहने वाला है. आपको कुछ मामलों में उलझन और तनाव का सामना करना पड़ सकता है.

करियर व व्यापार: किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अधिक प्रयास करना होगा. कारोबार में लाभ मिलेगा, लेकिन प्रतिद्वंदियों से चुनौती मिल सकती है. आलस्य को हावी न होने दें.

लव लाइफ व परिवार: भावनाओं और विचारों को संयमित रखें, दोस्त भी मौके का लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं. लव लाइफ और वैवाहिक जीवन आपके पक्ष में रहेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा खर्चीला रहने वाला है, लेकिन सुख-साधनों की प्राप्ति होगी.

व्यापार व नौकरी: बिजनेस में आर्थिक लाभ मिलेगा. नौकरी में दिन सामान्य बीतेगा और दोस्तों का सहयोग मिलेगा. टीम की मदद से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे.

लव लाइफ व शिक्षा: सुख-साधनों पर खर्च होने से खुशी मिलेगी और अधूरी चाहत पूरी होगी. प्रेमी संग अच्छा वक्त बिताएंगे. छात्र शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों के लिए कल का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है.

करियर व ऑफिस: कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यशैली से वरिष्ठों को प्रभावित करेंगे. बॉस आपके काम की जमकर तारीफ कर सकते हैं. पेंडिंग लेन-देन और हिसाब चुकता होंगे.

परिवार व सेहत: कोई बड़ी अच्छी खबर मिलेगी. बच्चों की शिक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. सामाजिक जीवन आनंददायक रहेगा. सेहत में सुधार देखने को मिलेगा.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातक अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ पाएंगे.

व्यापार व करियर: किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से लाभ होगा. कारोबार में कमाई बढ़ेगी. शाम को किसी सामाजिक गतिविधि में हिस्सा ले सकते हैं.

परिवार व लव लाइफ: पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग मिलेगा. कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है. लव लाइफ में नया मोड़ आ सकता है. छात्रों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा.

सिंह राशि (Leo) - सावधान रहें

सिंह राशि के लोगों के लिए कल का दिन मिश्रित रहने वाला है. कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिलेगी.

करियर व फाइनेंस: नया काम शुरू करने से पहले सभी पक्षों पर विचार करें. दूसरों से अत्यधिक उम्मीद न रखें. कारोबार में सोच-समझकर फैसले लें. बड़े भाई का सहयोग मिलेगा.

सेहत व लव लाइफ: पुरानी स्वास्थ्य समस्या फिर से उभर सकती है, खानपान का विशेष ध्यान रखें. लव लाइफ के मामले में दिन सकारात्मक रहेगा.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए कल का दिन बेहद शुभ और लाभदायक रहेगा.

व्यापार व करियर: जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलेगी. ऊंचा मनोबल कठिन कामों को आसान बनाएगा. योजनाओं को गुप्त रखकर कूटनीतिक तरीके से काम पूरा करें.

पारिवारिक जीवन: बजट प्रभावित होने से बचाने के लिए वित्तीय प्रबंधन जरूरी है. माता-पिता से मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा. सुख-साधनों में वृद्धि होगी.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातक कल भावुक अधिक रहेंगे, जिसका फायदा दूसरे उठाने की कोशिश कर सकते हैं.

नौकरी व खर्च: नौकरी में दिन अनुकूल रहेगा, पेंडिंग काम निपटाने में व्यस्त रहेंगे. शौक और मनोरंजन तथा भौतिक साधनों पर धन खर्च होगा.

परिवार व सेहत: पिता और भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. बच्चों से संबंधित जिम्मेदारी पूरी करेंगे. परिवार के साथ छोटी या लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सेहत सामान्य रहेगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कल का दिन बेहतरीन रहने वाला है.

व्यापार व करियर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. बॉस आपके काम की सराहना करेंगे. बिजनेस में अच्छी कमाई होगी और कोई बड़ी डील मिल सकती है. प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे.

परिवार व सेहत: घर के बड़े सदस्यों से पूरा सहयोग मिलेगा. सामाजिक प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा. स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, जिससे काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहेगा. उतावलेपन में कोई भी फैसला न लें.

व्यापार व यात्रा: कारोबार में अच्छी कमाई होगी, लेकिन कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है. पूर्व परिचित के माध्यम से लाभ होगा. वाहन या यात्रा पर खर्च हो सकता है.

लव लाइफ व सेहत: प्रेमी के साथ चल रहा मनमुटाव दूर होगा. बीपी और हृदय रोग से पीड़ित जातक अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए कल का दिन कुल मिलाकर अनुकूल रहने वाला है.

करियर व नौकरी: दिन के दूसरे भाग में अधिक सक्रियता दिखानी होगी. काफी समय से अटका काम पूरा हो सकता है. ऑफिस में प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन सहकर्मी से तनाव मिल सकता है.

परिवार व शिक्षा: पिता और चाचा से अपेक्षित सहयोग मिलेगा. बच्चों की सेहत पर ध्यान दें. विद्यार्थियों को मानसिक भटकाव से बचकर पढ़ाई पर ध्यान देना होगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही शानदार रहेगा.

व्यापार व निवेश: कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी और नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है. आर्थिक लाभ के योग हैं और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलेगा.

लव लाइफ व शिक्षा: सोचा हुआ काम पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेमी के साथ रोमांटिक समय बिताएंगे. पढ़ाई में छात्र बेहतर प्रदर्शन करेंगे. धार्मिक यात्रा के योग हैं.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन सुख-समृद्धि और आत्मविश्वास से भरा रहेगा.

करियर व भाग्य: मेहनत और लगनशीलता से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. जीवन में कुछ नया और रोमांचक करने का मौका मिलेगा. सगे-संबंधियों का सहयोग प्राप्त होगा.

शिक्षा व लव लाइफ: विद्यार्थियों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. लव लाइफ में आपसी तालमेल बनाए रखें, प्रेमी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है.

FAQs

1. 4 अगस्त 2026 को किन राशियों को सबसे बड़ा धन लाभ और सफलता मिलेगी?
उत्तर: कल वृश्चिक, कुंभ, कन्या और मिथुन राशि के जातकों को बड़ी व्यापारिक डील, निवेश से रिटर्न, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन और बंपर धन लाभ मिलेगा.

2. 4 अगस्त को किन राशियों को फैसलों में सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी?
उत्तर: कल सिंह, धनु और तुला राशि के लोगों को सावधान रहना होगा. सिंह राशि वाले नया काम शुरू करने में, धनु वाले उतावलेपन में और तुला राशि वाले भावुकता में फैसले न लें.

3. कल 4 अगस्त को किन राशियों के लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे?
उत्तर: कल मकर, कर्क और मीन राशि के जातकों के लंबे समय से अटके हुए सरकारी व निजी काम आसानी से पूरे होंगे.

यह भी पढ़े- Surya Grahan Rahu Yog: सूर्य ग्रहण पर बन रहा राहु योग, इन 4 राशियों के लिए अगले 15 दिन भारी, क्या आप भी हैं लिस्ट में?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 01:08 PM (IST)
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