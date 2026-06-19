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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 19 June 2026: सिंह राशि हर्षण योग से कर्मचारियों का परफॉर्मेंस और एनर्जी लेवल रहेगा टॉप पर, मित्रों से मिलेगी बड़ी मदद

Aaj ka Singh Rashifal 19 June 2026: सिंह राशि हर्षण योग से कर्मचारियों का परफॉर्मेंस और एनर्जी लेवल रहेगा टॉप पर, मित्रों से मिलेगी बड़ी मदद

Leo Horoscope 19 June 2026: हर्षण योग से सिंह राशि वालों का परफॉर्मेंस और एनर्जी लेवल रहेगा टॉप पर, क्या शुक्रवार को पर्सनलाइज्ड कस्टमर टच से बढ़ेगी आपकी बंपर सेल्स? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा. 

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे वहीं सुबह 10:07 के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आधुनिक डिजिटल बदलावों को अपनाने और कस्टमाइजेशन से लाभ कमाने का है. बव करण होने से खुदरा या रिटेल बिजनेसमैन (Retail Shop Owners) को आज अपनी दुकान के 'विजुअल डिस्प्ले' और शोकेस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है; तभी नए कस्टमर्स आपकी शॉप की ओर तेजी से अट्रैक्ट (आकर्षित) होंगे. 

आज अपने बिजनेस में एक 'पर्सनलाइज्ड टच' (Personalized Touch) दें; अपने रेगुलर कस्टमर्स को विशेष रूप से उनके नाम से ईमेल या फेस्टिवल विश का मैसेज भेजें; इंटरनेट का यह छोटा सा बदलाव आज आपकी सेल्स और बिक्री को बंपर तरीके से बढ़ा सकता है. पुराने बीते दिनों को याद करके अपना कीमती समय बाजार में बिल्कुल बर्बाद न करें, जो आज है पूरी लगन से केवल उसे बेहतर करने के प्रयास में जुट जाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन दफ्तर में अपनी धाक जमाने और ऊर्जा का परचम लहराने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में हर्षण योग का महाशुभ प्रभाव रहने से, वर्कप्लेस पर आपका ऑफिशियल 'परफॉर्मेंस' (Performance) पूरी तरह टॉप लेवल पर रहेगा और आपका शारीरिक 'एनर्जी लेवल' (ऊर्जा का स्तर) भी चरम पर रहेगा, जिससे अधिकारी आपसे बेहद खुश रहेंगे. 

एंप्लॉयड पर्सन आज कार्यस्थल पर गजब के नए और विजनरी आइडियाज के साथ पूरी मुस्तैदी से आगे बढ़ेंगे. वर्कप्लेस पर पुराने सच्चे फ्रेंड्स (दोस्तों) के बेहतरीन सहयोग से आपके कई महीनों से रुके हुए और लटके प्रोजेक्ट्स को गजब की रफ्तार और गति मिलेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब की एकाग्रता लेकर आया है. राशि का चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) आज बाहरी भटकाव और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहकर, अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से 'कंसंट्रेट' (एकाग्र) कर पाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को भी वे आसानी से याद कर लेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन पुरानी कड़वाहटों को मिटाकर अपनों को गले लगाने का कड़ा संदेश दे रहा है. राशि का चंद्रमा होने से मानसिक स्पष्टता रहेगी. यदि आज आपके घर-परिवार में किसी खास मेंबर या रिश्तेदार के लिए आपके मन में पहले से कोई पुरानी कड़वाहट या वैचारिक नफरत चल रही है, तो सोमवती अमावस्या और आज के इस पावन दौर में उसे पूरी तरह दिल से 'माफ' कर दें, बड़ों का यह बड़प्पन आपके घर के माहौल को बेहद शांत और सुखद बना देगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से काफी अच्छा बना रहेगा. दफ्तर में परफॉर्मेंस टॉप पर रहने से आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि, आज किसी व्यक्तिगत काम के सिलसिले में आपकी कोई सुखद 'पर्सनल ट्रैवलिंग' (निजी यात्रा) अचानक आनन-फानन में बन सकती है; जिससे जल्दबाजी की भागदौड़ में आप घर पर अपना कोई जरूरी कीमती सामान या डाक्यूमेंट्स भूल सकते हैं, इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले अपनी पैकिंग को अच्छे से री-चेक जरूर कर लें.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और हर्षण योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद जरूर लें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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