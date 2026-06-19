Aaj ka Singh Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे वहीं सुबह 10:07 के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आधुनिक डिजिटल बदलावों को अपनाने और कस्टमाइजेशन से लाभ कमाने का है. बव करण होने से खुदरा या रिटेल बिजनेसमैन (Retail Shop Owners) को आज अपनी दुकान के 'विजुअल डिस्प्ले' और शोकेस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है; तभी नए कस्टमर्स आपकी शॉप की ओर तेजी से अट्रैक्ट (आकर्षित) होंगे.

आज अपने बिजनेस में एक 'पर्सनलाइज्ड टच' (Personalized Touch) दें; अपने रेगुलर कस्टमर्स को विशेष रूप से उनके नाम से ईमेल या फेस्टिवल विश का मैसेज भेजें; इंटरनेट का यह छोटा सा बदलाव आज आपकी सेल्स और बिक्री को बंपर तरीके से बढ़ा सकता है. पुराने बीते दिनों को याद करके अपना कीमती समय बाजार में बिल्कुल बर्बाद न करें, जो आज है पूरी लगन से केवल उसे बेहतर करने के प्रयास में जुट जाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन दफ्तर में अपनी धाक जमाने और ऊर्जा का परचम लहराने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में हर्षण योग का महाशुभ प्रभाव रहने से, वर्कप्लेस पर आपका ऑफिशियल 'परफॉर्मेंस' (Performance) पूरी तरह टॉप लेवल पर रहेगा और आपका शारीरिक 'एनर्जी लेवल' (ऊर्जा का स्तर) भी चरम पर रहेगा, जिससे अधिकारी आपसे बेहद खुश रहेंगे.

एंप्लॉयड पर्सन आज कार्यस्थल पर गजब के नए और विजनरी आइडियाज के साथ पूरी मुस्तैदी से आगे बढ़ेंगे. वर्कप्लेस पर पुराने सच्चे फ्रेंड्स (दोस्तों) के बेहतरीन सहयोग से आपके कई महीनों से रुके हुए और लटके प्रोजेक्ट्स को गजब की रफ्तार और गति मिलेगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब की एकाग्रता लेकर आया है. राशि का चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) आज बाहरी भटकाव और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहकर, अपनी मुख्य स्टडी (पढ़ाई) पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से 'कंसंट्रेट' (एकाग्र) कर पाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को भी वे आसानी से याद कर लेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन पुरानी कड़वाहटों को मिटाकर अपनों को गले लगाने का कड़ा संदेश दे रहा है. राशि का चंद्रमा होने से मानसिक स्पष्टता रहेगी. यदि आज आपके घर-परिवार में किसी खास मेंबर या रिश्तेदार के लिए आपके मन में पहले से कोई पुरानी कड़वाहट या वैचारिक नफरत चल रही है, तो सोमवती अमावस्या और आज के इस पावन दौर में उसे पूरी तरह दिल से 'माफ' कर दें, बड़ों का यह बड़प्पन आपके घर के माहौल को बेहद शांत और सुखद बना देगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से काफी अच्छा बना रहेगा. दफ्तर में परफॉर्मेंस टॉप पर रहने से आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. हालांकि, आज किसी व्यक्तिगत काम के सिलसिले में आपकी कोई सुखद 'पर्सनल ट्रैवलिंग' (निजी यात्रा) अचानक आनन-फानन में बन सकती है; जिससे जल्दबाजी की भागदौड़ में आप घर पर अपना कोई जरूरी कीमती सामान या डाक्यूमेंट्स भूल सकते हैं, इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले अपनी पैकिंग को अच्छे से री-चेक जरूर कर लें.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और हर्षण योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद जरूर लें.

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