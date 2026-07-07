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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 8 July 2026: कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में आएगी नई ताजगी, रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा और रोमांस

Aaj ka Love Rashifal 8 July 2026: कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में आएगी नई ताजगी, रिश्तों में बढ़ेगा भरोसा और रोमांस

Love Horoscope 8 July 2026: क्या 8 जुलाई को कुंभ राशि वालों के प्रेम जीवन में नई खुशियां दस्तक देने वाली हैं? क्या रिश्तों की दूरियां खत्म होकर भरोसा, रोमांस और नजदीकियां पहले से ज्यादा मजबूत होंगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 8 July 2026: बुधवार का दिन प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, भावनात्मक संतुलन और रिश्तों को मजबूत करने के अवसर लेकर आया है. कई राशियों के लिए रोमांस और अपनापन बढ़ेगा, जबकि कुछ लोगों को अपने रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखने की जरूरत होगी. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का साथ सुकून देगा और सिंगल लोगों के जीवन में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री के योग बन सकते हैं. आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का लव राशिफल.

मेष राशि- प्रेम संबंधों में बढ़ेगा भरोसा

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर के साथ आपकी आपसी समझ पहले से बेहतर होगी और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. रिश्तों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. दिल की बात कहने का सही समय है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी आपके रिश्ते को नई मजबूती देगी.

वृषभ राशि- साथी के साथ बिताएंगे खूबसूरत पल

आज प्रेम जीवन में रोमांस का माहौल बना रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिल सकता है. दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी और रिश्तों में नई ताजगी महसूस होगी. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल लोगों को किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. प्रेम संबंधों में मधुरता और खुशियां पूरे दिन बनी रहेंगी.

मिथुन राशि- दिल की बातें होंगी आसान

आज प्रेम जीवन में अपने मन की भावनाएं व्यक्त करने का अच्छा अवसर मिलेगा. पार्टनर आपकी बातों को समझेगा और रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. विवाहित लोगों के बीच आपसी तालमेल मजबूत होगा. सिंगल लोगों की किसी दिलचस्प व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें. आपकी सच्चाई और आत्मविश्वास प्रेम जीवन में नई खुशियां लेकर आएंगे.

कर्क राशि- रिश्तों में रखें धैर्य

आज छोटी-छोटी बातों को लेकर मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. पार्टनर की किसी बात को गलत समझने से बचें और खुलकर बातचीत करें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. सिंगल लोगों को पुराने रिश्तों की याद आ सकती है. धैर्य और समझदारी से लिया गया हर फैसला रिश्तों को मजबूत करेगा. शाम तक परिस्थितियां पहले से बेहतर होती नजर आएंगी.

सिंह राशि- रोमांस से महकेगा दिन

आज प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस दोनों भरपूर रहेंगे. पार्टनर की ओर से कोई सरप्राइज या प्यार भरा संदेश मिल सकता है. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए दिन बेहद यादगार रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. रिश्तों में खुशियों का माहौल बना रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

कन्या राशि- रिश्तों में आएगी नई मजबूती

आज प्रेम जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. दोनों के बीच विश्वास और सम्मान पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए नया रिश्ता शुरू होने के संकेत हैं. भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से रिश्तों में और अधिक मिठास आएगी.

तुला राशि- प्रेम में मिलेगी नई खुशी

आज साथी के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा. रिश्तों में चल रही दूरियां खत्म हो सकती हैं और रोमांस बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. अपने रिश्ते को समय देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन पहले से अधिक मजबूत होगा.

वृश्चिक राशि- भावनाओं को मिलेगा सम्मान

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर कदम पर आपका साथ देगा. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव था तो वह दूर हो सकता है. विवाहित लोगों का रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा. सिंगल जातकों की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक गहराई बढ़ेगी.

धनु राशि- रिश्तों में लौटेगी मिठास

आज प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा महसूस होगी. पार्टनर के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा और रिश्तों में गर्मजोशी बढ़ेगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के अच्छे संकेत हैं. किसी पुराने मनमुटाव का अंत हो सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको संतुष्टि देंगे.

मकर राशि- साथी के साथ बढ़ेंगी नजदीकियां

आज प्रेम जीवन आपके लिए सुखद रहेगा. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर सकारात्मक बातचीत हो सकती है. रिश्तों में विश्वास, सम्मान और अपनापन बढ़ेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. दिल की भावनाएं साझा करने से रिश्ता और मजबूत होगा. रोमांटिक पल दिन को यादगार बना देंगे.

कुंभ राशि- प्रेम जीवन में आएगी ताजगी

आज आपका आकर्षक व्यक्तित्व साथी को प्रभावित करेगा. रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और दोनों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का साथ मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से अच्छी बातचीत शुरू हो सकती है. प्रेम संबंधों में नई उम्मीदें जागेंगी. ईमानदारी और भरोसा आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा.

मीन राशि- प्रेम में बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव

आज प्रेम जीवन में खुशियां और सुकून दोनों मिलेंगे. पार्टनर के साथ बिताया गया समय रिश्ते को नई मजबूती देगा. दोनों के बीच विश्वास और रोमांस बढ़ेगा. विवाहित लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. दिल की बात कहने में सफलता मिलेगी. प्रेम संबंधों में नई शुरुआत के संकेत दिखाई दे रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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