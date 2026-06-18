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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 18 June 2026: मीन राशि व्याघात योग से ड्राई फ्रूट्स बिजनेस में बढ़ेगी मैनपॉवर, व्यापार विस्तार को लोन की बनेगी योजना

Aaj ka Meen Rashifal 18 June 2026: मीन राशि व्याघात योग से ड्राई फ्रूट्स बिजनेस में बढ़ेगी मैनपॉवर, व्यापार विस्तार को लोन की बनेगी योजना

Pisces Horoscope 18 June 2026: व्याघात योग से ड्राई फ्रूट्स व्यापार में बढ़ेगी मैनपॉवर, क्या गुरुवार को प्रमोशन की चाह रखने वाले कर्मचारियों की पूरी होगी मुराद? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 18 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, व्याघात  योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और व्यापार विस्तार के लिए वित्तीय व्यवस्थाएं सुधारने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में व्याघात और व्याघात  योग का महाशुभ निर्माण होने से, जो जातक विशेष रूप से 'ड्राई फ्रूट्स एंड फ्रूट्स' (सूखे मेवे और फल) के थोक या रिटेल बिजनेस से जुड़े हैं, आज उनके व्यापार में 'मैनपॉवर' (कार्यबल) और संसाधनों में बंपर बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका टर्नओवर तेजी से ऊपर जाएगा. 

बिजनेस को और बड़े स्तर पर बढ़ाने के लिए बिजनेसमैन को अतिरिक्त धन की आवश्यकता महसूस हो सकती है, जिसके लिए आप बैंक से बड़ा व्यावसायिक लोन (Business Loan) लेने का एक ठोस विचार या प्लानिंग आज बना सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए गुरुवार का दिन बड़ी पदोन्नति का तोहफा दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. वर्कप्लेस पर जो कर्मचारी पिछले काफी समय से अपने मनपसंद 'प्रमोशन' (पदोन्नति) या वेतन वृद्धि की सच्ची चाह रख रहे थे, आज मैनेजमेंट की तरफ से अधिकारियों को बड़ा पद सौंपने से आपकी वह मुराद पूरी तरह पूरी हो सकती है जिससे साख मजबूत होगी. 

जो जातक विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत हैं, आज वे बाजार में निकलने से पहले एक बार ठंडे मन से अवलोकन जरूर कर लें कि वे मार्केट की किस भूमिका में सबसे अधिक सफल हैं और किस कमी में उन्हें अभी और सुधार करने की सख्त आवश्यकता है, प्लानिंग से काम करें; नए कर्मचारियों को ऑफिस में अपनी बेहतरीन प्रतिभा का प्रदर्शन करने का शानदार मौका मैनेजमेंट से मिलेगा, अभ्यास जारी रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सफलताओं का परचम लहराने का रहेगा. पांचवां चंद्रमा बुद्धि को प्रखर बनाएगा. सुनफा योग के शुभ प्रभाव से, जो स्टूडेंट्स अपने घर-परिवार से दूर 'विदेशों में स्टडी' (Higher Education Abroad) कर रहे हैं, आज उनके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली और तेजी से आगे बढ़ने का साबित होगा; आपको अपने किसी मुख्य थीसिस या रिसर्च प्रोजेक्ट में बड़ी इंटरनेशनल सफलता मिल सकती है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और बड़ों का विशेष स्नेह दिलाने वाला रहेगा. पांचवें चंद्रमा के प्रभाव से माता-पिता को अपनी संतान की तरफ से आकस्मिक रूप से कोई बहुत बड़ा सुख या आदर प्राप्त होगा. आज आपका सुलझा हुआ और मधुर 'बिहेवियर' (व्यवहार) आपकी पर्सनल लाइफ में कई बड़े व सकारात्मक चेंजेस (बदलाव) लेकर आएगा; आपके व्यवहार में आया यह मीठा बदलाव आज समाज में सभी को चकित कर देगा और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज पांचवें चंद्रमा के प्रभाव से आकस्मिक धन लाभ होने और दफ्तर में प्रमोशन की मुराद पूरी होने की बंपर खुशियों के कारण, आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब का ओज और शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने और व्याघात व व्याघात  योग की महाशुभता के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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