हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलPrediction 2026: सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी! मंगल के गोचर करते ही यूरोप में मची तबाही, पिघलने लगीं सड़कें

Prediction 2026: सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी! मंगल के गोचर करते ही यूरोप में मची तबाही, पिघलने लगीं सड़कें

Predictions 2026: मंगल गोचर से मची दुनिया में हलचल! यूरोप में पिघलीं सड़कें, 1300 मौतें; क्या सच हुई ज्योतिष की भविष्यवाणी? जानें 12 राशियों पर असर और बचने के सटीक उपाय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jun 2026 07:57 PM (IST)
Preferred Sources

सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी: मंगल का वृषभ राशि में गोचर, भीषण गर्मी और अचानक बदलते मौसम ने दी गवाही!

Predictions 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के सेनापति और साहस-पराक्रम के कारक मंगल देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है. 20 जून 2026 की मध्यरात्रि (रात 11:59 बजे) मंगल ने शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में प्रवेश किया, जहां वे आगामी 2 अगस्त 2026 तक स्थिति रहेंगे. इस महागोचर को लेकर ABP Live ने जो सटीक भविष्यवाणी की थी, वह देश-दुनिया के बदलते मौसम और आसमान छूते तापमान के साथ बिल्कुल सच साबित हो चुकी है.

हमने पहले ही सचेत किया था कि तापमान में भारी वृद्धि, भीषण गर्मी और अचानक मौसम के बदलते हालात लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं. आज दुनिया भर से आ रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं.

सड़कें पिघली, पटरियां उखड़ीं, 1300 मौतें; यूरोप में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड क्यों तोड़ दिए, भारत से ज्यादा खतरनाक कैसे?

मंगल के वृषभ राशि में आते ही सूर्य जैसी तपिश और अंगारे बरसने लगे हैं. इसका सबसे भयावह रूप इस समय यूरोप में देखने को मिल रहा है, जहां गर्मी ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. हालात इतने बदतर हैं कि डामर की सड़कें पिघल रही हैं और रेलवे पटरियां अत्यधिक गर्मी के कारण मुड़ और उखड़ रही हैं. अब तक इस जानलेवा हीटवेव के कारण 1,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

भारत से ज्यादा खतरनाक क्यों है यूरोप की गर्मी? यह सवाल हर किसी के जेहन में है कि भारत में 45°C से अधिक तापमान सहने की आदत है, तो यूरोप में इसके कम तापमान पर भी इतनी तबाही क्यों मची है? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं:

  1. इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव: यूरोपीय देशों के घरों और सार्वजनिक परिवहन में भारत की तरह एसी (Air Conditioners) या कूलिंग सिस्टम का व्यापक ढांचा नहीं है. वहां के घर ठंड से बचने के लिए 'हीट ट्रैप' (गर्मी रोकने वाले) बनाए जाते हैं, जो अब उनके लिए काल बन गए हैं.

  2. शारीरिक अनुकूलन (Acclimatization): भारतीय शरीर उच्च तापमान को सहने के लिए अनुकूलित है, जबकि अचानक बढ़े इस तापमान को यूरोपीय नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हीट स्ट्रोक और मौतें हो रही हैं.

मंगल-शनि का खतरनाक योग: दुनिया में मचेगी बड़ी हलचल

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, वृषभ राशि में मंगल का यह गोचर बेहद संवेदनशील है. इस समय वृषभ राशि के मंगल पर शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जबकि मंगल की दृष्टि केतु पर है. शुक्र की राशि में मंगल की उपस्थिति और शनि-केतु का यह संबंध दुनिया भर में बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहा है.

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास की बड़ी चेतावनियां:

  • प्राकृतिक आपदाएं और दुर्घटनाएं: आने वाले दिनों में देश-दुनिया में भीषण अग्निकांड, भूकंप, गैस रिसाव, विमान दुर्घटनाएं या तकनीकी खराबी और जल-हवाई मार्ग से जुड़ी दुर्घटनाओं की आशंका काफी बढ़ गई है.

  • ग्लोबल मार्केट का हाल: वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव रहेगा. तेल की कीमतें गिर सकती हैं, लेकिन सोना-चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है. मंगल-शुक्र की शत्रुता के कारण चमड़ा, केमिकल और दवाइयां महंगी होने के आसार हैं.

  • सियासत और कानून व्यवस्था: देश की कानून व्यवस्था और जल सेना (Naval Power) मजबूत होगी. हालांकि, सीमा पर तनाव, राजनीतिक उठापटक, आंदोलन और जनता में सरकार के प्रति असंतोष देखने को मिल सकता है. मनोरंजन, खेल और राजनीति के गलियारे से कोई दुखद खबर मिल सकती है.

सभी 12 राशियों पर मंगल गोचर का असर 

मंगल का यह गोचर सभी राशियों के जीवन की गति और दिशा बदलने वाला है. अपनी राशि के अनुसार जानें अपना भविष्य:

मेष राशि: आर्थिक रूप से बड़ी उन्नति होगी. रुका हुआ धन वापस मिलेगा, लेकिन पारिवारिक मतभेद या अलगाव की स्थिति से बचें. कोर्ट-कचहरी के मामले बाहर सुलझाना बेहतर होगा.

वृषभ राशि: आपकी ही राशि में गोचर हो रहा है. अपनी जिद और गुस्से पर नियंत्रण रखें, तभी सफलता मिलेगी. वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें.

मिथुन राशि: भागदौड़ और खर्चों में बढ़ोतरी होगी. अपने ही लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, यात्रा से लाभ होगा और कोर्ट के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है.

कर्क राशि: जीवन में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आएंगे. आय के नए साधन तो बनेंगे, लेकिन भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला भारी नुकसान करा सकता है. शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा.

सिंह राशि: माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. सरकारी विभागों में अटके काम पूरे होंगे. मित्रों से अप्रिय समाचार मिल सकता है. नया मकान या वाहन खरीदने के योग हैं.

कन्या राशि: धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन कार्यों में बार-बार बाधाएं आ सकती हैं. हताश न हों, अंत में जीत आपकी होगी. संतान से जुड़ा दायित्व पूरा होगा.

तुला राशि: स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद गहरा सकता है. इस दौरान किसी भी तरह के कर्ज के लेन-देन और वाहन दुर्घटनाओं से बचें.

वृश्चिक राशि: दांपत्य जीवन और ससुराल पक्ष से मतभेद बढ़ सकते हैं. विवाह की बात में थोड़ा और समय लगेगा. हालांकि, जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद हल होंगे और वाहन सुख मिल सकता है.

धनु राशि: हर तरफ से लाभ के मार्ग खुलेंगे और आय के साधन बढ़ेंगे. पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. यात्राओं के योग हैं, लेकिन किसी को उधार देने से बचें.

मकर राशि: संतान को लेकर चिंता सता सकती है. नवदंपतियों को संतान सुख मिलने के योग हैं. प्रेम संबंधों में थोड़ी उदासीनता या दूरी आ सकती है.

कुंभ राशि: सामान चोरी होने का खतरा है, सतर्क रहें. माता-पिता की सेहत का ख्याल रखें. जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने विवाद सुलझेंगे और नया वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल है.

मीन राशि: कार्य-व्यापार में जबरदस्त उन्नति होगी. सामाजिक कार्यों और दान-पुण्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. लंबी यात्राओं से धन और सम्मान दोनों का लाभ मिलेगा.

अशुभ असर से बचने के लिए तुरंत करें ये उपाय

आपकी राशि पर मंगल का नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, तो ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के बताए इन उपायों को जरूर अपनाएं:

  • हनुमान जी की शरण: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा करें.
  • तिलक लगाएं: माथे पर लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाकर ही घर से निकलें.
  • मंगलवार का दान: तांबे के बर्तन में गेहूं रखकर, लाल कपड़े या मसूर की दाल का दान करें. मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं.
  • नेगेटिविटी से बचाव: घर से निकलते समय थोड़ा सा शहद खाकर निकलना शुभ फल देगा.

यह भी पढ़े- Prediction 2026: सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी! 27 साल बाद बने इस योग ने देश में बदला मौसम और बढ़ाए हादसे

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 07:57 PM (IST)
Tags :
Europe Heatwave True Prediction Astrology Special Mars Transit 2026 Weather Astrology Prediction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Prediction 2026: सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी! मंगल के गोचर करते ही यूरोप में मची तबाही, पिघलने लगीं सड़कें
सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी! अचानक बदले मौसम के मिजाज, जानें भारत से ज्यादा खतरनाक क्यों हुई यूरोप की गर्मी
राशिफल
Rashifal 30 June 2026: मेष से मीन तक 30 जून का राशिफल, मंगलवार को इन 3 राशियों पर मेहरबान रहेंगे बजरंगबली, देखें अपनी राशि
Rashifal 30 June 2026: मेष से मीन तक 30 जून का राशिफल, मंगलवार को इन 3 राशियों पर मेहरबान रहेंगे बजरंगबली, देखें अपनी राशि
राशिफल
Kal Ka Rashifal, 30 June 2026: मंगलवार से शुरू होगा आषाढ़ का महीना, मिथुन, कर्क और मीन सहित इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी!
मंगलवार से शुरू होगा आषाढ़ का महीना, ब्रह्म योग के महासंयोग से मिथुन, कर्क और मीन सहित इन 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी!
राशिफल
Tarot Rashifal 30 June 2026: धनु, कुंभ और मिथुन राशि वालों को मिलेगा तगड़ा धन लाभ; कन्या व मीन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!
टैरो राशिफल 30 जून 2026 धनु, कुंभ और मिथुन राशि वालों को मिलेगा तगड़ा धन लाभ; कन्या व मीन राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी!
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी ने ईद अल- अदहा पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी मुबारकबाद, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
PM मोदी ने ईद पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी बधाई, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर: परिवार से मिले BJP विधायक आनंद मिश्रा, बोले- 'STF को बुलाने का निर्णय…'
भरत तिवारी एनकाउंटर: परिवार से मिले BJP विधायक आनंद मिश्रा, बोले- 'STF को बुलाने का निर्णय…'
बॉलीवुड
Awarapan 2 vs Batwara 1947: 15 अगस्त पर महा-क्लैश, इमरान हाशमी और सनी देओल की होगी जोरदार टक्कर
15 अगस्त पर महा-क्लैश, इमरान हाशमी और सनी देओल की होगी जोरदार टक्कर
क्रिकेट
'थैंक्यू...', अचानक भावुक हुए सूर्यकुमार यादव, पोस्ट देखकर आपकी भी हो जाएंगी आंखें नम 
'थैंक्यू...', अचानक भावुक हुए सूर्यकुमार यादव, पोस्ट देखकर आपकी भी हो जाएंगी आंखें नम 
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
झारखंड
Ranchi News: कुएं में गिरे छोटे भाई को बचाने उतरा बड़ा भाई, दोनों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम
रांची: कुएं में गिरे छोटे भाई को बचाने उतरा बड़ा भाई, दोनों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम
एग्रीकल्चर
Highest Milk Yielding Cow: सबसे ज्यादा दूध देती हैं गाय की ये टॉप-3 नस्लें, खरीदने जा रहे हैं तो मिलेगी बंपर सब्सिडी
सबसे ज्यादा दूध देती हैं गाय की ये टॉप-3 नस्लें, खरीदने जा रहे हैं तो मिलेगी बंपर सब्सिडी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget