सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी: मंगल का वृषभ राशि में गोचर, भीषण गर्मी और अचानक बदलते मौसम ने दी गवाही!

Predictions 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के सेनापति और साहस-पराक्रम के कारक मंगल देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है. 20 जून 2026 की मध्यरात्रि (रात 11:59 बजे) मंगल ने शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि में प्रवेश किया, जहां वे आगामी 2 अगस्त 2026 तक स्थिति रहेंगे. इस महागोचर को लेकर ABP Live ने जो सटीक भविष्यवाणी की थी, वह देश-दुनिया के बदलते मौसम और आसमान छूते तापमान के साथ बिल्कुल सच साबित हो चुकी है.

हमने पहले ही सचेत किया था कि तापमान में भारी वृद्धि, भीषण गर्मी और अचानक मौसम के बदलते हालात लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं. आज दुनिया भर से आ रही तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं.

सड़कें पिघली, पटरियां उखड़ीं, 1300 मौतें; यूरोप में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड क्यों तोड़ दिए, भारत से ज्यादा खतरनाक कैसे?

मंगल के वृषभ राशि में आते ही सूर्य जैसी तपिश और अंगारे बरसने लगे हैं. इसका सबसे भयावह रूप इस समय यूरोप में देखने को मिल रहा है, जहां गर्मी ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. हालात इतने बदतर हैं कि डामर की सड़कें पिघल रही हैं और रेलवे पटरियां अत्यधिक गर्मी के कारण मुड़ और उखड़ रही हैं. अब तक इस जानलेवा हीटवेव के कारण 1,300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.

भारत से ज्यादा खतरनाक क्यों है यूरोप की गर्मी? यह सवाल हर किसी के जेहन में है कि भारत में 45°C से अधिक तापमान सहने की आदत है, तो यूरोप में इसके कम तापमान पर भी इतनी तबाही क्यों मची है? इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं:

इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव: यूरोपीय देशों के घरों और सार्वजनिक परिवहन में भारत की तरह एसी (Air Conditioners) या कूलिंग सिस्टम का व्यापक ढांचा नहीं है. वहां के घर ठंड से बचने के लिए 'हीट ट्रैप' (गर्मी रोकने वाले) बनाए जाते हैं, जो अब उनके लिए काल बन गए हैं. शारीरिक अनुकूलन (Acclimatization): भारतीय शरीर उच्च तापमान को सहने के लिए अनुकूलित है, जबकि अचानक बढ़े इस तापमान को यूरोपीय नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर हीट स्ट्रोक और मौतें हो रही हैं.

मंगल-शनि का खतरनाक योग: दुनिया में मचेगी बड़ी हलचल

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक और प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, वृषभ राशि में मंगल का यह गोचर बेहद संवेदनशील है. इस समय वृषभ राशि के मंगल पर शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जबकि मंगल की दृष्टि केतु पर है. शुक्र की राशि में मंगल की उपस्थिति और शनि-केतु का यह संबंध दुनिया भर में बड़े बदलावों की ओर इशारा कर रहा है.

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास की बड़ी चेतावनियां:

प्राकृतिक आपदाएं और दुर्घटनाएं: आने वाले दिनों में देश-दुनिया में भीषण अग्निकांड, भूकंप, गैस रिसाव, विमान दुर्घटनाएं या तकनीकी खराबी और जल-हवाई मार्ग से जुड़ी दुर्घटनाओं की आशंका काफी बढ़ गई है.





आने वाले दिनों में देश-दुनिया में भीषण अग्निकांड, भूकंप, गैस रिसाव, विमान दुर्घटनाएं या तकनीकी खराबी और जल-हवाई मार्ग से जुड़ी दुर्घटनाओं की आशंका काफी बढ़ गई है. ग्लोबल मार्केट का हाल: वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव रहेगा. तेल की कीमतें गिर सकती हैं, लेकिन सोना-चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है. मंगल-शुक्र की शत्रुता के कारण चमड़ा, केमिकल और दवाइयां महंगी होने के आसार हैं.





वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव रहेगा. तेल की कीमतें गिर सकती हैं, लेकिन सोना-चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है. मंगल-शुक्र की शत्रुता के कारण चमड़ा, केमिकल और दवाइयां महंगी होने के आसार हैं. सियासत और कानून व्यवस्था: देश की कानून व्यवस्था और जल सेना (Naval Power) मजबूत होगी. हालांकि, सीमा पर तनाव, राजनीतिक उठापटक, आंदोलन और जनता में सरकार के प्रति असंतोष देखने को मिल सकता है. मनोरंजन, खेल और राजनीति के गलियारे से कोई दुखद खबर मिल सकती है.

सभी 12 राशियों पर मंगल गोचर का असर

मंगल का यह गोचर सभी राशियों के जीवन की गति और दिशा बदलने वाला है. अपनी राशि के अनुसार जानें अपना भविष्य:

मेष राशि: आर्थिक रूप से बड़ी उन्नति होगी. रुका हुआ धन वापस मिलेगा, लेकिन पारिवारिक मतभेद या अलगाव की स्थिति से बचें. कोर्ट-कचहरी के मामले बाहर सुलझाना बेहतर होगा.

वृषभ राशि: आपकी ही राशि में गोचर हो रहा है. अपनी जिद और गुस्से पर नियंत्रण रखें, तभी सफलता मिलेगी. वाहन चलाते समय बेहद सावधानी बरतें.

मिथुन राशि: भागदौड़ और खर्चों में बढ़ोतरी होगी. अपने ही लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, यात्रा से लाभ होगा और कोर्ट के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है.

कर्क राशि: जीवन में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव आएंगे. आय के नए साधन तो बनेंगे, लेकिन भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला भारी नुकसान करा सकता है. शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा.

सिंह राशि: माता-पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. सरकारी विभागों में अटके काम पूरे होंगे. मित्रों से अप्रिय समाचार मिल सकता है. नया मकान या वाहन खरीदने के योग हैं.

कन्या राशि: धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, लेकिन कार्यों में बार-बार बाधाएं आ सकती हैं. हताश न हों, अंत में जीत आपकी होगी. संतान से जुड़ा दायित्व पूरा होगा.

तुला राशि: स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद गहरा सकता है. इस दौरान किसी भी तरह के कर्ज के लेन-देन और वाहन दुर्घटनाओं से बचें.

वृश्चिक राशि: दांपत्य जीवन और ससुराल पक्ष से मतभेद बढ़ सकते हैं. विवाह की बात में थोड़ा और समय लगेगा. हालांकि, जमीन-जायदाद से जुड़े विवाद हल होंगे और वाहन सुख मिल सकता है.

धनु राशि: हर तरफ से लाभ के मार्ग खुलेंगे और आय के साधन बढ़ेंगे. पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. यात्राओं के योग हैं, लेकिन किसी को उधार देने से बचें.

मकर राशि: संतान को लेकर चिंता सता सकती है. नवदंपतियों को संतान सुख मिलने के योग हैं. प्रेम संबंधों में थोड़ी उदासीनता या दूरी आ सकती है.

कुंभ राशि: सामान चोरी होने का खतरा है, सतर्क रहें. माता-पिता की सेहत का ख्याल रखें. जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने विवाद सुलझेंगे और नया वाहन खरीदने के लिए समय अनुकूल है.

मीन राशि: कार्य-व्यापार में जबरदस्त उन्नति होगी. सामाजिक कार्यों और दान-पुण्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. लंबी यात्राओं से धन और सम्मान दोनों का लाभ मिलेगा.

अशुभ असर से बचने के लिए तुरंत करें ये उपाय

आपकी राशि पर मंगल का नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, तो ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के बताए इन उपायों को जरूर अपनाएं:

हनुमान जी की शरण: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा करें.

नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा करें. तिलक लगाएं: माथे पर लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाकर ही घर से निकलें.

माथे पर लाल चंदन या सिंदूर का तिलक लगाकर ही घर से निकलें. मंगलवार का दान: तांबे के बर्तन में गेहूं रखकर, लाल कपड़े या मसूर की दाल का दान करें. मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं.

तांबे के बर्तन में गेहूं रखकर, लाल कपड़े या मसूर की दाल का दान करें. मंगलवार को बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं. नेगेटिविटी से बचाव: घर से निकलते समय थोड़ा सा शहद खाकर निकलना शुभ फल देगा.

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