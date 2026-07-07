Aaj ka Makar Rashifal 7 July 2026: कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता, नौकरी में बढ़ेगा सम्मान, नए अवसर बदल सकते हैं आपकी किस्मत
Capricorn Horoscope: क्या 7 जुलाई 2026 मकर राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और करियर में बड़ी सफलता लेकर आएगा, क्या नए प्रोजेक्ट, विदेशी क्लाइंट और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं?
Aaj ka Makar Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. आपकी अलग और रचनात्मक सोच कारोबार में नई दिशा दे सकती है. बाजार में आपकी रणनीति इतनी प्रभावशाली रहेगी कि दूसरे व्यापारी भी उसका अनुसरण करने की कोशिश करेंगे. किसी हाई-प्रोफाइल बिजनेस इवेंट में प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में बड़े अवसरों का रास्ता खोल सकती है. शोभन और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से नए आउटलेट या नई शाखा खोलने की योजना बन सकती है. विदेशी क्लाइंट से सीधे प्रोजेक्ट मिलने के भी मजबूत योग हैं, जिससे कारोबार का विस्तार होगा और आय में बढ़ोतरी होगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति और सम्मान लेकर आएगा. कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली और नई तकनीक सीखने की क्षमता सभी को प्रभावित करेगी. आप नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल्स तेजी से सीखेंगे और सहकर्मी भी आपसे प्रेरणा लेकर नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे. टीमवर्क के माध्यम से किए गए कार्य शानदार सफलता दिलाएंगे. समाज सेवा से जुड़े लोगों को सरकारी स्तर पर सम्मान या पहचान मिलने की संभावना भी बन रही है. आज आपकी नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक सोच करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में नए अवसर मिलने से आय बढ़ सकती है. विदेशी क्लाइंट्स और नए प्रोजेक्ट्स से भविष्य में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. यदि आप नए निवेश या कारोबार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा. हालांकि सभी आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लेना ही बेहतर रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ किसी सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को और मजबूत बनाएगा. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. मानसिक ऊर्जा और उत्साह पूरे दिन बना रहेगा. नियमित प्राणायाम और योग करने से आपकी एकाग्रता और कार्यक्षमता दोनों बढ़ेंगी. संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी पीने की आदत बनाए रखें. इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन रिसर्च, नई जानकारी हासिल करने और नई स्किल्स सीखने के लिए बेहद अनुकूल रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. खेल जगत से जुड़े खिलाड़ी अपनी अनोखी तकनीक और बेहतरीन प्रदर्शन से मैच जीतने में सफल रहेंगे. गुरुजनों का मार्गदर्शन भविष्य की सफलता का आधार बनेगा.
भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज.
भाग्यशाली अंक: 1.
अशुभ अंक: 2.
आज का उपाय
आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और "ॐ आदित्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नारंगी रंग के फल या वस्त्र का दान करें. दिन की शुरुआत प्राणायाम और सकारात्मक संकल्प के साथ करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.