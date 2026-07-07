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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 7 July 2026: धन लाभ के प्रबल योग, कारोबार में बढ़ेगी सफलता, नौकरी और परिवार में मिलेगी खुशियों की सौगात

Aaj ka Kumbh Rashifal 7 July 2026: धन लाभ के प्रबल योग, कारोबार में बढ़ेगी सफलता, नौकरी और परिवार में मिलेगी खुशियों की सौगात

Aquarius Horoscope: क्या 7 जुलाई 2026 कुंभ राशि वालों के लिए धन, कारोबार और नौकरी में बड़ी सफलता लेकर आएगा, क्या परिवार में खुशियां बढ़ेंगी और विद्यार्थियों को नई उपलब्धियां मिलेंगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. आपका परोपकारी और मिलनसार स्वभाव समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव कारोबार पर भी दिखाई देगा. किसी विशेष उत्पाद या खास श्रेणी के बिजनेस में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है. नए ग्राहक जुड़ेंगे और पुराने ग्राहकों का भरोसा भी मजबूत होगा. यदि आप व्यापार का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं तो आज की गई रणनीति भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है. आपकी पहचान और ब्रांड वैल्यू पहले से अधिक मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर काम का दबाव अपेक्षाकृत कम रहेगा, जिससे आप पूरे आत्मविश्वास और एकाग्रता के साथ अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे. आपके किसी महत्वपूर्ण काम की ऑफिस में सराहना हो सकती है और आपकी कार्यशैली सभी का ध्यान आकर्षित करेगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रति सहयोगी और सकारात्मक रवैया अपनाएंगे. यदि आपने छुट्टी के लिए आवेदन किया है तो उसके स्वीकृत होने की संभावना भी प्रबल है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी शुभ रहेगा. बचत करने की आपकी क्षमता मजबूत होगी और धन संचय के नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापार से आय बढ़ने की संभावना है और भविष्य के लिए बनाई गई आर्थिक योजनाएं सफल हो सकती हैं. यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा और आप एक-दूसरे के साथ यादगार समय बिताएंगे. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सहयोग और अपनापन बना रहेगा. घर में किसी शुभ समाचार या छोटी-सी खुशी का माहौल पूरे परिवार को आनंदित करेगा. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और समझ बढ़ेगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा के कारण आप पूरे दिन सक्रिय महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपकी फिटनेस बनाए रखने में मदद करेंगे. दिनभर पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें और काम के बीच थोड़ा आराम भी करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं. खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों को अपनी बेहतरीन एकाग्रता और अनुशासन के कारण सफलता मिलने की संभावना है. नई सीख और सकारात्मक प्रयास भविष्य में बेहतर परिणाम देंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: येलो.
भाग्यशाली अंक: 8.
अशुभ अंक: 4.
आज का उपाय
आज भगवान शनिदेव और भगवान शिव की पूजा करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल, हल्दी या पीले रंग का कोई उपयोगी वस्त्र दान करें. अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और ईश्वर के स्मरण से करें. इससे आर्थिक उन्नति, मानसिक शांति और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jul 2026 03:50 AM (IST)
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