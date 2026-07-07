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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 7 July 2026: कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता, नौकरी में बढ़ेगा अधिकार, परिवार और करियर में आएंगी खुशियां

Aaj ka Meen Rashifal 7 July 2026: कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता, नौकरी में बढ़ेगा अधिकार, परिवार और करियर में आएंगी खुशियां

Pisces Horoscope: क्या 7 जुलाई 2026 मीन राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और करियर में बड़ी उपलब्धियां लेकर आएगा, क्या आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. आपके काम में अनुशासन और योजनाबद्ध रणनीति कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए रिकॉर्ड उत्पादन होने के योग बन रहे हैं. लंबे समय से सप्लाई चेन में आ रही बाधाएं दूर होंगी, जिससे कारोबार की गति तेज होगी. नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलने या व्यापार विस्तार की योजना पर गंभीरता से काम शुरू कर सकते हैं. ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और बाजार में आपकी प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी वर्षों की मेहनत और समर्पण को देखते हुए आपको कोई बड़ा प्रशासनिक पद, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार मिल सकता है. वरिष्ठ प्रबंधन आपकी सलाह को महत्व देगा और आपके सुझावों के आधार पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं. कार्यस्थल पर शांति, स्थिरता और सहयोग का वातावरण रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और कार्यक्षमता दोनों बढ़ेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में बढ़ती आय और बेहतर प्रबंधन के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि आप निवेश या कारोबार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा. पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाए रखने से भविष्य और अधिक सुरक्षित होगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपकी आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. परिवार के सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे और घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. बच्चों का पढ़ाई के प्रति गंभीर रवैया आपको गर्व का अनुभव कराएगा. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी. नियमित योग, ध्यान और संतुलित भोजन आपकी कार्यक्षमता को और बेहतर बनाएंगे. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं. खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों का स्टैमिना, तकनीक और आत्मविश्वास उन्हें प्रतियोगिता में जीत दिलाने में मदद करेगा. नई स्किल्स सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: वाइट.
भाग्यशाली अंक: 3.
अशुभ अंक: 7.
आज का उपाय
आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. सफेद चंदन का तिलक लगाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध या सफेद रंग की मिठाई का दान करें. महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले ईश्वर का स्मरण करें और अपने निर्णय पूरे आत्मविश्वास के साथ लें. इससे सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jul 2026 03:55 AM (IST)
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