Aaj ka Meen Rashifal 7 July 2026: कारोबार में मिलेगी बड़ी सफलता, नौकरी में बढ़ेगा अधिकार, परिवार और करियर में आएंगी खुशियां
Pisces Horoscope: क्या 7 जुलाई 2026 मीन राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और करियर में बड़ी उपलब्धियां लेकर आएगा, क्या आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा?
Aaj ka Meen Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. आपके काम में अनुशासन और योजनाबद्ध रणनीति कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए रिकॉर्ड उत्पादन होने के योग बन रहे हैं. लंबे समय से सप्लाई चेन में आ रही बाधाएं दूर होंगी, जिससे कारोबार की गति तेज होगी. नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलने या व्यापार विस्तार की योजना पर गंभीरता से काम शुरू कर सकते हैं. ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और बाजार में आपकी प्रतिष्ठा भी मजबूत होगी.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपकी वर्षों की मेहनत और समर्पण को देखते हुए आपको कोई बड़ा प्रशासनिक पद, नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार मिल सकता है. वरिष्ठ प्रबंधन आपकी सलाह को महत्व देगा और आपके सुझावों के आधार पर महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं. कार्यस्थल पर शांति, स्थिरता और सहयोग का वातावरण रहेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और कार्यक्षमता दोनों बढ़ेंगे.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में बढ़ती आय और बेहतर प्रबंधन के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि आप निवेश या कारोबार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा. पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाए रखने से भविष्य और अधिक सुरक्षित होगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपकी आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. परिवार के सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे और घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा. बच्चों का पढ़ाई के प्रति गंभीर रवैया आपको गर्व का अनुभव कराएगा. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मक सोच आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी. नियमित योग, ध्यान और संतुलित भोजन आपकी कार्यक्षमता को और बेहतर बनाएंगे. पर्याप्त पानी पीना और समय पर आराम करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं. खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों का स्टैमिना, तकनीक और आत्मविश्वास उन्हें प्रतियोगिता में जीत दिलाने में मदद करेगा. नई स्किल्स सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.
भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: वाइट.
भाग्यशाली अंक: 3.
अशुभ अंक: 7.
आज का उपाय
आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. सफेद चंदन का तिलक लगाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध या सफेद रंग की मिठाई का दान करें. महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले ईश्वर का स्मरण करें और अपने निर्णय पूरे आत्मविश्वास के साथ लें. इससे सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति बनी रहेगी.
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