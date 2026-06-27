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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPrediction 2026: सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी! 27 साल बाद बने इस योग ने देश में बदला मौसम और बढ़ाए हादसे

Prediction 2026: सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी! 27 साल बाद बने इस योग ने देश में बदला मौसम और बढ़ाए हादसे

Prediction 2026: सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी! दिल्ली अग्निकांड (Delhi Agni News) और मौसम पर डॉ. अनीष व्यास का आकलन सटीक रहा. गुरु गोचर से मची तबाही की पूरी रिपोर्ट के लिए पढ़ें ABP Live.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jun 2026 01:57 PM (IST)
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सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी, अग्निकांड और मौसम के उलटफेर ने फिर साबित किया ग्रहों का फेर...

Prediction 2026: देश में अचानक बढ़ती आगजनी की घटनाओं और हादसों के बीच एक बार फिर ज्योतिषीय गणना की सटीकता ने सबको चौंका दिया है. ABP Live पर पहले ही प्रकाशित की गई एक ज्योतिषीय रिपोर्ट सोशल मीडिया और मीडिया जगत में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें देश में बड़ी आगजनी और तकनीकी हादसों की चेतावनी समय से पहले दे दी गई थी. विख्यात भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास का यह पूर्वानुमान अब पूरी तरह सच साबित हुआ है.

'अतिचारी गुरु' का गोचर और आगजनी का संबंध

ABP Live की विशेष रिपोर्ट में देश के सामने देवगुरु बृहस्पति के गोचर का सटीक विश्लेषण रखा गया था. इस रिपोर्ट में डॉ. अनीष व्यास ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 2 जून 2026 को गुरु अपनी चाल बदलते हुए अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वे 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाले हैं.

वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्तमान में गुरु 'अतिचारी चाल' (सामान्य से तीन गुना तेज गति) से चल रहे हैं. गुरु की इस तीव्र गति के कारण उनके प्रभाव बहुत कम समय में और बेहद आक्रामक रूप में सामने आते हैं. ABP Live की खबर में पहले ही साफ कर दिया गया था कि:

  • फैक्ट्रियों, बहुमंजिला इमारतों और सार्वजनिक स्थानों पर आगजनी (Agni News), विस्फोट तथा गैस रिसाव जैसी घटनाओं में अचानक तेजी आएगी.
  • हवाई जहाज, ट्रेनों और जहाजों में तकनीकी खराबी या मानवीय लापरवाही के कारण गंभीर हादसे हो सकते हैं.

हाल ही में सामने आईं आगजनी की दर्दनाक घटनाओं (Agni News) और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने ठीक उसी 'मानवीय भूल और लापरवाही' को उजागर किया है, जिसके प्रति डॉ. अनीष व्यास ने ABP Live के पाठकों को पहले ही सचेत कर दिया था.

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आने वाले समय के लिए बड़ी ज्योतिषीय चेतावनियां

ABP Live की रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 तक ग्रहों की यह संवेदनशील स्थिति बनी रहने वाली है. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिषीय आकलन के अनुसार आने वाले महीनों में इन प्रमुख मोर्चों पर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है:

प्राकृतिक और परिवहन चुनौतियां: देश के कई हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश, अचानक बाढ़, भूस्खलन और भूकंप आने की आशंकाएं हैं. बस और रेलवे यातायात से जुड़ी बड़ी दुर्घटनाओं या तकनीकी खराबी का अलर्ट है.

राजनैतिक उथल-पुथल: शासन-प्रशासन और राजनीतिक दलों में तेज संघर्ष देखने को मिल सकते हैं. वैश्विक स्तर पर कई देशों में जनता का आक्रोश सड़कों पर उतर सकता है, जिससे राजनैतिक अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है.

आर्थिक क्षेत्र (सकारात्मक संकेत): इन विपरीत परिस्थितियों के बीच भी व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे आम लोगों की आय में इजाफा होगा.

आगजनी (Agni News) और मौसम में आ रहे अचानक बदलाव इस बात का प्रमाण हैं कि ग्रहों के गोचर की सही गणना से आने वाले खतरों के प्रति पहले ही सजग हुआ जा सकता है. देश-दुनिया, मानसून और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही सटीक और शोध-आधारित जानकारियों के लिए जुड़े रहें ABP Live के साथ.

सावधानी ही बचाव है. ईश्वर की आराधना सभी दोषों को दूर करती है. हनुमान चालीसा और संकट मोचन का पाठ आपकी सभी समस्याओं को दूर करता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
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