Aaj ka Makar Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यापार के भौगोलिक विस्तार और तिजोरी को मजबूत करने का है. डे स्टार्टिंग (दिन की शुरुआत) में ही बिजनेसमैन का भाग्य पूरी तरह साथ देगा जिससे उन्हें बाजार से मनमुताबिक अपेक्षित कमाई हो सकेगी; तो वहीं दूसरी ओर आपको अपने माल के स्टॉक पर भी पूरी पैनी नजर रखनी है, स्टॉक को पूरी तरह मेंटेन रखना जरूरी है.

शुक्र के सप्तम भाव में होने से आज किसी पारिवारिक सदस्य या करीबी रिश्तेदार (Relativ) के विशेष कॉन्टैक्ट (संपर्क) के माध्यम से ही बिजनेसमैन को मार्केट से कोई बहुत बड़ा ऑर्डर अचानक हाथ लग सकता है. यदि आप नया निवेश करने जा रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से मार्केटिंग फील्ड के लोगों के लिए सोमवार का दिन अपनी सूझबूझ से पदोन्नति का रास्ता साफ करने का रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ वर्कप्लेस पर कार्य करते हुए अपनी तरक्की (प्रमोशन) के बारे में भी गंभीरता से विचार करना चाहिए; यदि आपका प्रमोशन काफी समय से अटका है, तो आज अपने सीनियर और बॉस का अच्छा मूड देख कर उनके सामने पदोन्नति का आग्रह (निवेदन) मजबूती से करें, काम बनने के मजबूत आसार हैं. मार्केटिंग से जुड़े जातकों को आज मार्केट में पुराने दोस्तों के साथ मिलकर हंसी-ठहाके लगाने और पुरानी यादें ताजा करने का बेहतरीन मौका मिलेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और आधुनिक तकनीकी क्षेत्र के युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्णिम भविष्य की नींव रखने का साबित होगा. द्वितीय भाव का चंद्रमा बौद्धिक विकास को सुदृढ़ करेगा. जो छात्र विशेष रूप से 'टेक रिलेटेड एजुकेशन' (सॉफ्टवेयर, कोडिंग, एआई या कंप्यूटर साइंस) की फील्ड से जुड़े हैं, आज उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स में गजब की बड़ी सफलता मिलेगी; क्योंकि हमेशा याद रखें—भविष्य पूरी तरह टेक्नोलॉजी का ही है, इसलिए आपकी यह मेहनत आगे बहुत काम आएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की सौगात और लजीज पकवानों का आनंद दिलाने वाला रहेगा. आज आपकी कुंडली में वाशि योग सक्रिय रहने से, संडे या सोमवार के इस खुशनुमा दिन परिवार के सभी सदस्यों के साथ घर पर बैठकर एक साथ कुछ बहुत ही स्वादिष्ट व लजीज पकवान खाने का बेहतरीन मौका मिलेगा; हो सकता है आज आपकी पसंद को विशेष ध्यान में रखकर ही घर में कोई स्पेशल डिश बनाई जाए जिससे मन खुश रहेगा. हालांकि, घरेलू खर्चों को बहुत सोच-समझकर ही खर्च करें और फिजूलखर्ची को हर हाल में रोकें, नहीं तो धन की बर्बादी परेशान कर सकती है; संतान की अनचाही एक्टिविटीज पर थोड़ा नजर जरूर रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही सुदृढ़ और स्फूर्तिदायक बना रहेगा. अपेक्षित धन लाभ होने और पसंदीदा डिश खाने से मन पूरी तरह तृप्त और प्रसन्न रहेगा. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि एंप्लॉयड पर्सन रात को समय से सो जाएं ताकि नींद पूरी हो सके और नेक्स्ट डे (अगले दिन) वे बिना किसी शारीरिक परेशानी के पूरी ताजगी के साथ दफ्तर के काम कंप्लीट कर सकें.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और ग्रहण दोष के प्रभावों से रक्षा के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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