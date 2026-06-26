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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 26 June 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से मकर राशि को मिलेगा विदेशी संपर्कों से बड़ा सौदा, बढ़ेगा बिजनेस का मुनाफा

Makar Rashifal 26 June 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से मकर राशि को मिलेगा विदेशी संपर्कों से बड़ा सौदा, बढ़ेगा बिजनेस का मुनाफा

Capricorn Horoscope: क्या आज विदेशी संपर्कों से मिलने वाला है कोई बड़ा बिजनेस ऑर्डर? जानिए 26 जून 2026 को नए प्रोजेक्ट की लीडरशिप, सेहत और लव लाइफ में क्या बड़े और सकारात्मक बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Makar Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रूप से लाभदायक सिद्ध हो सकता है. सिद्ध और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से आपके बिजनेस के विस्तार और वृद्धि के शानदार अवसर हाथ आएंगे. यदि आप अंतरराष्ट्रीय या विदेशी संपर्कों से जुड़े हैं, तो आज कोई बड़ा और फायदेमंद सौदा पक्का हो सकता है. नए बिजनेसमैन (New Businessman) के लिए दिन नए उत्साह से भरा रहेगा. आपको अपनी पार्टी और फैमिली का फुल सपोर्ट मिलेगा, जिससे आपका व्यापार खूब फलेगा-फुलेगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव (लाभ भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरित करेगा. नए मार्केट की खोज या रिसर्च करने के लिए यह एकदम सही समय है. आप किसी नए बिजनेस आउटलेट को ओपन करने की प्लानिंग बना सकते हैं. इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ मिलने से आपके मुनाफे में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
कार्यस्थल पर आज आप अपनी दूरदर्शिता और बड़ी सोच की वजह से दूसरों से काफी आगे बढ़ेंगे. ऑफिस की किसी बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपकी भूमिका मुख्य और महत्वपूर्ण रहने वाली है. आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए आज आपको सर्वसम्मति से किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसमें आप प्रबंधन की उम्मीदों पर पूरी तरह खरा उतरेंगे. 

इसके अतिरिक्त, कामकाजी लोगों (Employed Person) की अचानक कोई व्यावसायिक यात्रा हो सकती है जो बेहद फायदेमंद रहेगी. इस यात्रा के दौरान किसी दूसरी कंपनी का अधिकारी आपको अपनी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कोई बड़ा और आकर्षक ऑफर दे सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई तकनीक और व्यावहारिक ज्ञान को हासिल करने का है. आपकी तार्किक क्षमता मजबूत रहेगी, जिससे कठिन विषयों पर आपकी पकड़ बेहतर होगी. यदि आप विदेश में पढ़ाई करने या किसी स्कॉलरशिप के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, तो आज भाग्य का साथ मिल सकता है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
लव लाइफ के मामले में आज का दिन स्वतंत्रता और रोमांच का एक बेहतरीन मिश्रण लेकर आएगा. आप अपने पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी रोमांचक यात्रा या उत्सव की योजना बना सकते हैं, जिससे आपसी रिश्तों में ताजगी आएगी. जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप (दूर रहने वाले रिश्ते) में हैं, उन्हें आज अपने साथी की तरफ से कोई बहुत अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार में भी सभी का सहयोग मिलने से मानसिक शांति बनी रहेगी.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज सेहत के लिहाज से आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है. भीतरी ऊर्जा और उत्साह का स्तर ऊंचा रहने के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय रहेंगे. यात्राओं के दौरान थोड़ा खान-पान का ध्यान रखें, बाकी स्वास्थ्य पूरी तरह दुरुस्त रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: वाइट
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर में मिश्री और कपूर अर्पित करें. इसके साथ ही श्री सूक्त का पाठ करें और शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं. इससे आपके बिजनेस में आ रही रुकावटें दूर होंगी और आर्थिक लाभ के नए मार्ग खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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