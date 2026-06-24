Aaj ka Makar Rashifal 24 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:13 बजे तक रहेगी, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी. दोपहर 01:59 बजे तक चित्रा नक्षत्र और फिर स्वाति नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि, आनंदादि, सुनफा, शंख, बुधादित्य और परिध योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में भद्र योग का विशेष प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक का समय अनुकूल है. राहुकाल दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. यात्रा के लिए उत्तर दिशा शुभ मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी साख को मजबूत करने और रणनीतियों में बड़ा सुधार करने का साबित होगा. बिजनेसमैन आज बाजार में 'कस्टमर फीडबैक और सर्विस' (Customer Feedback) में त्वरित बड़ा सुधार करके, अपने पूरे बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल रहेंगे जिससे तिजोरी मजबूत होगी.

मार्केट में आज आपका बड़ी पार्टियों के वरिष्ठजनों के साथ वैचारिक तालमेल बहुत अच्छा व प्रेमपूर्ण रहेगा; समय-समय पर उनका कुशल व्यावसायिक मार्गदर्शन भी आपको व्यापारिक उन्नति में बहुत काम आएगा. हालांकि, कॉरपोरेट मीटिंग्स में बिजनेसमैन थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, मन हल्का करने के लिए अपनी फैमिली या क्लोज फ्रेंड से बात करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से राजनीति (Politics) से जुड़े लोगों के लिए बुधवार का दिन नई जिम्मेदारियां और काम का पैटर्न बदलने का स्वर्णिम संकेत दे रहा है. जो जातक पॉलिटिशियन (राजनीति से जुड़े लोग) हैं, आज उन्हें पार्टी या संगठन की तरफ से कोई बहुत बड़ी व 'नई जिम्मेदारी' अचानक सौंपी जा सकती है; जिसमें सफल होने के लिए वे आज अपनी पूरी जी-जान से कड़ाई से जुट जाएंगे जिससे आपका राजनीतिक कद बहुत ऊँचा होगा.

वर्कप्लेस पर यदि काफी समय से आपको अपने ऑफिशियल कार्यों में किसी अनचाही बाधा या रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, तो ज्योतिषाचार्य की ब्रह्मास्त्र सलाह है कि आपको आज अपने 'काम का पुराना पैटर्न' (Working Pattern) पूरी तरह बदलकर एक बार देख लेना चाहिए, काम की राह तुरंत आसान होगी. जो लोग कई दिनों से किराए के मकान पर रहते हैं और अपना घर बदलने (शिफ्टिंग) का विचार बना रहे हैं, आज उनके लिए समय पूरी तरह अनुकूल है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन परोपकार करने और आपसी सहयोग से आगे बढ़ने का रहेगा. दसवां चंद्रमा कर्मक्षेत्र को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स को आज अपने क्लोज फ्रेंड्स (मित्रों) की पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में मदद करने में ज़रा सा भी सोच-विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए; यदि वे आपसे आपके मुख्य क्लास 'नोट्स' (Study Notes) मांगते हैं, तो बेझिझक पूरी खुशी के साथ उन्हें दे दें, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और मधुर पलों से भरा रहेगा. दसवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य संबंधों में मधुरता आएगी. आज लव और लाइफ पार्टनर के साथ चल रही पुरानी कड़वाहट पूरी तरह दूर होगी; शाम के समय उनके साथ बिताया गया वक्त आपके मन को असीम शांति देगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. नई जिम्मेदारी मिलने और काम का पैटर्न सुधरने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज दसवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और परिध योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूध मिश्रित शुद्ध जल और सफेद चंदन अर्पित करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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