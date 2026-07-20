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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 20 July 2026: दशम भाव का चंद्रमा, करियर में बढ़ेगा उत्साह, नौकरी और बिजनेस में मिलेगी प्रगति

Aaj ka Dhanu Rashifal 20 July 2026: दशम भाव का चंद्रमा, करियर में बढ़ेगा उत्साह, नौकरी और बिजनेस में मिलेगी प्रगति

Sagittarius Horoscope: क्या 20 जुलाई 2026 को धनु राशि वालों को नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी? करियर, परिवार, प्रेम, शिक्षा और आर्थिक मामलों में कैसा रहेगा दिन, जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 20 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है. दशम भाव में चंद्रमा होने से कार्य करने का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा. पुश्तैनी व्यवसाय में परिवार का सहयोग मिलने से कई जिम्मेदारियां हल्की महसूस होंगी. कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बाजार की गतिविधियों के साथ अपने बिजनेस पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में सुरक्षित और योजनाबद्ध निर्णय लें तथा सभी जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित और सुरक्षित रखें. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने कार्य व्यवस्थित ढंग से पूरे करने चाहिए. पुराने प्रोजेक्ट या फाइलों की जरूरत अचानक पड़ सकती है, इसलिए सभी दस्तावेज तैयार रखें. कार्यस्थल पर किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें और शांत रहकर अपने काम पर ध्यान दें. बेरोजगार लोगों के लिए अच्छी खबर मिल सकती है और नई नौकरी के अवसर बनने की संभावना है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें. सुरक्षित निवेश और जिम्मेदारी के साथ लिए गए वित्तीय फैसले भविष्य में लाभ देंगे. अनावश्यक जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. मां की सेहत में सुधार होने से मन को राहत मिलेगी. दूर रह रहे परिजनों से लंबी बातचीत रिश्तों में मधुरता लाएगी. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी और आज आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलवाने का मन बना सकते हैं, जिससे रिश्ते को नई दिशा मिल सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने से आपकी कार्यक्षमता बेहतर बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी अपने पुराने और नए मित्रों के साथ जुड़े रहेंगे, जिससे नए विचार और सीखने के अवसर मिलेंगे. सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग ज्ञान बढ़ाने और करियर से जुड़े नए अवसर तलाशने में मददगार साबित हो सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में स्थिरता, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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