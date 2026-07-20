Aaj Ka Dhanu Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है. दशम भाव में चंद्रमा होने से कार्य करने का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा. पुश्तैनी व्यवसाय में परिवार का सहयोग मिलने से कई जिम्मेदारियां हल्की महसूस होंगी. कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बाजार की गतिविधियों के साथ अपने बिजनेस पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में सुरक्षित और योजनाबद्ध निर्णय लें तथा सभी जरूरी दस्तावेजों को व्यवस्थित और सुरक्षित रखें. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज अपने कार्य व्यवस्थित ढंग से पूरे करने चाहिए. पुराने प्रोजेक्ट या फाइलों की जरूरत अचानक पड़ सकती है, इसलिए सभी दस्तावेज तैयार रखें. कार्यस्थल पर किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें और शांत रहकर अपने काम पर ध्यान दें. बेरोजगार लोगों के लिए अच्छी खबर मिल सकती है और नई नौकरी के अवसर बनने की संभावना है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें. सुरक्षित निवेश और जिम्मेदारी के साथ लिए गए वित्तीय फैसले भविष्य में लाभ देंगे. अनावश्यक जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. मां की सेहत में सुधार होने से मन को राहत मिलेगी. दूर रह रहे परिजनों से लंबी बातचीत रिश्तों में मधुरता लाएगी. प्रेम संबंधों में भी सकारात्मकता बनी रहेगी और आज आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलवाने का मन बना सकते हैं, जिससे रिश्ते को नई दिशा मिल सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें. तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने से आपकी कार्यक्षमता बेहतर बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी अपने पुराने और नए मित्रों के साथ जुड़े रहेंगे, जिससे नए विचार और सीखने के अवसर मिलेंगे. सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग ज्ञान बढ़ाने और करियर से जुड़े नए अवसर तलाशने में मददगार साबित हो सकता है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या चने की दाल का दान करें. इससे करियर में उन्नति, व्यापार में स्थिरता, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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