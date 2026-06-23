हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGems Astrology: कर्क लग्न वालों की किस्मत बदल सकते हैं ये 3 रत्न, लेकिन इनसे रहें दूर

Gems Astrology: कर्क लग्न वालों की किस्मत बदल सकते हैं ये 3 रत्न, लेकिन इनसे रहें दूर

Gems Astrology: कर्क लग्न वालों के लिए रत्नों का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. एक छोटा-सा निर्णय आपके जीवन में बड़ा अंतर ला सकता है. जानिए ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 23 Jun 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

Gems Astrology: क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही रत्न किसी व्यक्ति के लिए भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए वही रत्न परेशानियों का कारण बन सकता है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसका उत्तर व्यक्ति की जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति में छिपा होता है.

रत्नों को केवल सुंदर आभूषण नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें ग्रहों की ऊर्जा को आकर्षित और संतुलित करने वाला माध्यम माना जाता है. सही रत्न जहां आत्मविश्वास, सफलता और सकारात्मकता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है, वहीं गलत रत्न जीवन में अनचाही चुनौतियां भी ला सकता है.

यही कारण है कि ज्योतिष में किसी भी रत्न को धारण करने से पहले उसकी ग्रह स्थिति, दशा और कुंडली से अनुकूलता की जांच करना आवश्यक माना जाता है.

अगर आपकी कर्क लग्न (Cancer Ascendant) है, तो यह जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि कौन-से रत्न आपके भाग्य, करियर और मानसिक शांति को मजबूत कर सकते हैं, और किन रत्नों को पहनने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

कर्क लग्न का स्वभाव और ग्रहाधिपति

कर्क लग्न का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. चंद्रमा मन, भावनाओं, संवेदनशीलता, मातृत्व, कल्पनाशक्ति और मानसिक संतुलन का कारक माना जाता है. कर्क लग्न के लोग सामान्य रुप से भावुक, दयालु, परिवार-प्रेमी और दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं.

क्योंकि चंद्रमा इस लग्न का स्वामी है, इसलिए ऐसे रत्न जो चंद्रमा तथा उसके मित्र ग्रहों को मजबूत करते हैं, कर्क लग्न वालों के लिए अधिक लाभकारी माने जाते हैं.

मोती: कर्क लग्न का सबसे शुभ और प्रमुख रत्न

कर्क लग्न वालों के लिए मोती सबसे महत्वपूर्ण और शुभ रत्न माना गया है. यह सीधे चंद्रमा का रत्न है और लग्नेश ग्रह को मजबूत करने का कार्य करता है.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मोती धारण करने से मानसिक तनाव कम हो सकता है, मन में स्थिरता आती है और व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है. जिन लोगों का मन बार-बार विचलित रहता है या जो अत्यधिक भावुक स्वभाव के होते हैं, उनके लिए मोती विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है.

इसके अलावा स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और आयु वृद्धि के लिए भी मोती को शुभ फलदायक माना जाता है. यही कारण है कि अधिकांश ज्योतिषाचार्य कर्क लग्न वालों को मोती धारण करने की सलाह देते हैं.

यह भी पढ़े- Gems Astrology: पन्ना, हीरा या नीलम? मिथुन लग्न वालों के लिए कौन है सबसे भाग्यशाली रत्न

मूंगा: शिक्षा, करयर और सफलता का रत्न

कर्क लग्न में मंगल ग्रह पंचम और दशम भाव का स्वामी होता है. पंचम भाव बुद्धि, शिक्षा और संतान का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दशम भाव करियर, प्रतिष्ठा और कर्मक्षेत्र का कारक माना जाता है. इसी वजह से मंगल इस लग्न के लिए एक शक्तिशाली योगकारण ग्रह बन जाता है और उसका रत्न मूंगा बहुत शुभ माना जाता है.

मूंगा धारण करने से व्यक्ति को शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशासनिक कार्यों और करियर में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है. साथ ही यह साहस, आत्मबल और निर्णय क्षमता को भी मजबूत करने वाला रत्न माना जाता है. विशेष रूप से उन लोगों के लिए मूंगा लाभकारी माना जाता है जो नेतृत्व की भूमिका में हैं या अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं.

पुखराज: भाग्य और गुरु कृपा का प्रतीक

कर्क लग्न के लिए गुरु ग्रह नवम भाव के स्वामी होते हैं. नवम भाव को भाग्य, धर्म, गुरु, उच्च शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति का भाव माना जाता है. इसी कारण पुखराज कर्क लग्न वालों के लिए अधिक शुभ रत्न माना जाता है.

पुखराज धारण करने से भाग्य का सहयोग बढ़ता है, शिक्षा में सफलता मिलती है और जीवन में नए अवसर प्राप्त होते हैं. यह व्यक्ति की आध्यात्मिक सोच को भी मजबूत करता है तथा सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने में सहायक माना जाता है. क्योंकि गुरु और चंद्रमा आपस में मित्र ग्रह माने जाते हैं, इसलिए पुखराज का प्रभाव कर्क लग्न वालों के लिए और भी अधिक शुभ माना जाता है.

सावधान! ये रत्न पहनने से पहले जरूर लें सलाह:

पन्ना (Emerald): कर्क लग्न में बुध तीसरे और बारहवें भाव का स्वामी होता है, इसलिए पन्ना सामान्यतः शुभ नहीं माना जाता. बिना ज्योतिषीय सलाह के इसे धारण करने से बचना चाहिए.

नीलम (Blue Sapphire): शनि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण नीलम कर्क लग्न वालों के लिए सामान्यतः अनुशंसित नहीं है. इसे केवल विशेषज्ञ सलाह पर ही पहनें.

माणिक्य (Ruby): धन लाभ दे सकता है, लेकिन सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होने के कारण इसे सावधानीपूर्वक धारण करना चाहिए.

हीरा, ओपल या व्हाइट सैफायर(Diamond, Opal, or White Sapphires.): शुक्र महादशा या विशेष ग्रह स्थितियों में ही पहनना उचित माना जाता है. सामान्य रूप से धारण करने की सलाह नहीं दी जाती.

यह भी पढ़े- Gems Astrology: मेष लग्न वालों के लिए वरदान हैं ये 4 रत्न, करियर से लेकर धन तक दिला सकते हैं लाभ

यह भी पढ़े- Gemstone: हर रत्न नहीं देता शुभ फल, वृषभ लग्न वालों के लिए कौन है सबसे खास?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 23 Jun 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Gemstones Astrology Kark Lagna Cancer Ascendant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Gems Astrology: कर्क लग्न वालों की किस्मत बदल सकते हैं ये 3 रत्न, लेकिन इनसे रहें दूर
कर्क लग्न में कौन-सा रत्न देगा सफलता और कौन बढ़ा सकता है परेशानियां?
धर्म
July Vrat Tyohar 2026: जुलाई में जगन्नाथ रथ यात्रा, गुप्त नवरात्रि, देवशयनी एकादशी सहित पूरे व्रत-त्योहार की लिस्ट
जुलाई में जगन्नाथ रथ यात्रा, गुप्त नवरात्रि, देवशयनी एकादशी सहित पूरे व्रत-त्योहार की लिस्ट
धर्म
Aaj Ka Panchang 23 June 2026: आज आखिरी बड़ा मंगल पर 2 दुर्लभ संयोग, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग
आज आखिरी बड़ा मंगल पर 2 दुर्लभ संयोग, देखें शुभ मुहूर्त, पूरा पंचांग
धर्म
Bada Mangal: व्रत रखा है तो जान लें इसे समाप्त करने का सही नियम, उद्यापन के बिना नहीं माना जाता पूर्ण
Bada Mangal: व्रत रखा है तो जान लें इसे समाप्त करने का सही नियम, उद्यापन के बिना नहीं माना जाता पूर्ण
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: लखनऊ अग्निकांड...15 बच्चों का कातिल कौन ? | Lucknow Coaching Fire
Lucknow Coaching Center Fire: लखनऊ अग्निकांड पर योगी का सबसे बड़ा फैसला | Yogi | Latest News
Lucknow Coaching Center Fire: दिल्ली से लखनऊ तक...आग का खेल कब रुकेगा? | Yogi | Aliganj News
Lucknow Coaching Fire Tragedy: परिजनों के आंसूओं' का हिसाब कौन देगा ? | CM Yogi | UP News | ABP News
Lucknow Coaching Center Fire | Sandeep Chaudhary: लखनऊ अग्निकांड...15 मासूमों का हत्याकांड? | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्रिटेन में PM की रेस में शामिल नाइजेल फराज, पाकिस्तानियों पर आगबबूला, भारत को लेकर क्या रुख?
ब्रिटेन में PM की रेस में शामिल नाइजेल फराज, पाकिस्तानियों पर आगबबूला, भारत को लेकर क्या रुख?
बिहार
तेज प्रताप यादव के घर में बड़ी चोरी! 20 लाख कैश, 30 ग्राम सोना, 2 लैपटॉप और 4 iPhone... सब गायब
तेज प्रताप यादव के घर में बड़ी चोरी! 20 लाख कैश, 30 ग्राम सोना, 2 लैपटॉप और 4 iPhone... सब गायब
विश्व
ब्रिटेन के PM कीर स्टार्मर के इस्तीफे पर आया ट्रंप का रिएक्शन, कहा- 'पवनचक्कियों के चक्कर में...'
ब्रिटेन के PM कीर स्टार्मर के इस्तीफे पर आया ट्रंप का रिएक्शन, कहा- 'पवनचक्कियों के चक्कर में...'
क्रिकेट
Tilak Varma Century: श्रीलंका से लौटते ही तिलक वर्मा का धमाका, 98 तो बस छक्के-चौकों से बना दिए, टोटल स्कोर सुनकर नहीं होगा यकीन
श्रीलंका से लौटते ही तिलक वर्मा का धमाका, 98 तो बस छक्के-चौकों से बना दिए, टोटल स्कोर सुनकर नहीं होगा यकीन
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Day 4: ‘कॉकेटल 2’ ने मंडे को भी मचाई तबाही, शाहिद की बनी 8वीं सबसे बड़ी फिल्म, कृति के करियर का भी बना ये रिकॉर्ड
‘कॉकेटल 2’ ने मंडे को भी मचाई तबाही, शाहिद कपूर की बनी 8वीं सबसे बड़ी फिल्म
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ अग्निकांड: शीशे पर पत्थर फेंके और दीवारें तोड़ीं, इस हालत में निकाले गए शव, डरा देंगी ये Photos
लखनऊ अग्निकांड: शीशे पर पत्थर फेंके और दीवारें तोड़ीं, इस हालत में निकाले गए शव, डरा देंगी ये Photos
Home Tips
Mildew Prevention: बारिश में घर को सीलन और फफूंदी से बचाएंगे ये आसान तरीके, आज ही नोट कर लें ये टिप्स
बारिश में घर को सीलन और फफूंदी से बचाएंगे ये आसान तरीके, आज ही नोट कर लें ये टिप्स
ऑटो
क्या काले रंग की कार से होते हैं सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, जानिए क्या है इसके पीछे वजह?
क्या काले रंग की कार से होते हैं सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, जानिए क्या है इसके पीछे वजह?
ENT LIVE
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
Cocktail 2 Review: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदना और कृति सेनन का शानदार काम
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
Embed widget