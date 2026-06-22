Aaj ka Makar Rashifal 22 June 2026: आज दोपहर 03:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि फिर नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:22 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र फिर हस्त नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और थमे हुए सौदों को पूरा करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वाशि योग का महाशुभ निर्माण होने से, बिजनेसमैन के जो बहुत ही जरूरी और मुख्य काम पिछले काफी समय से किसी अनचाहे कारणवश रुके पड़े थे, आज उनको गजब की रफ्तार और गति मिलेगी जिससे वर्किंग कैपिटल मजबूत होगी.

बिजनेस में चौतरफा भारी वृद्धि के मजबूत संकेत बनेंगे; अंतरराष्ट्रीय मामलों और ग्लोबल पॉलिसियों के चलते आपके मुख्य 'प्रॉडक्ट की सप्लाई की मांग' (Export Demand) विदेशी बाजारों में अचानक अंधाधुंध बढ़ सकती है, जिससे एक्सपोर्ट बिजनेस में आपको बहुत बड़ा बंपर वित्तीय लाभ आसानी से हासिल होगा. स्टाफ के साथ मिलकर किसी सुंदर 'स्पिरिचुअल प्रोग्राम' (धार्मिक अनुष्ठान) की सेवा देने की एक बेहतरीन प्लानिंग आज आप स्वयं आयोजित कर सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने और ऊर्जा का परचम लहराने वाला साबित होगा. जॉब सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए आज का दिन काफी ऊर्जावान, सक्रिय व असीम साहस का अनुभव कराने वाला रहेगा; करियर को एक नई और तेज गति देने के लिए आज से ही पूरी लगन से जमकर प्रामाणिक मेहनत करना शुरू करें, अधिकारी आपके मुरीद हो जाएंगे.

वर्कस्पेस पर आज सहकर्मियों के द्वारा आपके पीठ पीछे होने वाली फालतू की 'बैक बाइटिंग' (चुगली, राजनीति और गॉसिप) से एक कड़ा डिस्टेंस (दूरी) बनाकर रखें, दूसरों के फटे में पैर न अड़ाएं. आपके प्रामाणिक 'एफर्ट्स' (कड़े प्रयासों) से ही आज ऑफिस में आपके सभी कठिन कार्य समय से काफी पूर्व बहुत ही सुगमता से कंप्लीट (पूरे) हो जाएंगे, जिससे सीनियर्स आपसे खुश रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता दर्ज कराने और खुशियां मनाने का साबित होगा. नौवां चंद्रमा भाग्य उदय कराएगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का पूरा दिन पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स के लिहाज से बहुत ही ज्यादा 'बेहतर और फलदायी' साबित होगा; आज आपका मुश्किल विषयों में बहुत अच्छा मन लगेगा जिससे शॉर्ट नोट्स आसानी से तैयार होंगे और गुरुजनों का पूरा सपोर्ट बना रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और कड़वाहट दूर कर आपसी स्नेह बढ़ाने वाला साबित होगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से आज आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा. हालांकि, घरेलू मोर्चे पर आज किसी मामूली बात को लेकर आपके 'लाइफ पार्टनर' (जीवनसाथी) के साथ हल्की नोक-झोंक या तीखी नोकझोंक होने की आशंका बनी हुई है; लेकिन ज्योतिषाचार्य को पूरा विश्वास है कि कुछ ही समय के अंतराल में वह कड़वाहट दोबारा गहरे 'प्यार' और मधुरता में पूरी तरह तब्दील हो जाएगी, जिससे घर की सुख-शांति मजबूत बनी रहेगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज नवम चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, सुदृढ़, फिट और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनी रहेगी. रुके काम पूरे होने और एक्सपोर्ट में बंपर मुनाफा होने की बड़ी खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब का ओज बना रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 5

अंशुब अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने, एक्सपोर्ट डील्स में सफलता और वाशि योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज सोमवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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