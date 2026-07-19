Aaj ka Meen Rashifal 19 July 2026: सप्तम भाव का चंद्रमा, रिश्तों में बढ़ेगी मजबूती, बिजनेस में नए अवसर देंगे बड़ा लाभ
Pisces Horoscope: क्या 19 जुलाई 2026 को मीन राशि वालों को बिजनेस में नए ग्राहक और आर्थिक लाभ मिलेगा? नौकरी में मेहनत रंग लाएगी, रिश्ते मजबूत होंगे और जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Meen Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
मीन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगति और नए अवसर लेकर आने वाला है. सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर व्यापारिक साझेदारी और नए संपर्कों को मजबूत करेगा. आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आज आप अन्य दिनों की तुलना में अधिक नए ग्राहकों को जोड़ने में सफल रहेंगे. आपकी नेटवर्किंग स्किल और क्रिएटिव सोच कारोबार को नई दिशा दे सकती है. नए लोगों से बने संपर्क भविष्य में बड़े आर्थिक लाभ का आधार बनेंगे.
यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने या किसी नए प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की योजना बना रहे हैं, तो आज ग्रहों का सहयोग आपके पक्ष में रहेगा. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक और दोपहर 2:00 से 3:00 बजे तक का समय शुभ रहेगा. इस दौरान लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है. निवेश, पार्टनरशिप, नए एग्रीमेंट और विस्तार से जुड़े कार्यों में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज काम का दबाव अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और अनुशासन आपको सफलता दिलाएंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. कार्यस्थल पर आपका समर्पण वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आएगा.
वर्किंग वुमन के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. किसी मीटिंग, प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट में आपका शानदार प्रदर्शन भविष्य में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का रास्ता खोल सकता है. अपनी प्रतिभा और कार्यशैली से आप मैनेजमेंट का विश्वास जीतने में सफल रहेंगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं. नए संपर्कों और बेहतर नेटवर्किंग के कारण आय के नए स्रोत बन सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नए क्लाइंट मिलने की संभावना है, जिससे भविष्य में आमदनी बढ़ेगी. यदि किसी निवेश या नए प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए अनुकूल माना जा सकता है. हालांकि हर वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लेना ही बेहतर रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
सप्तम भाव में चंद्रमा होने से वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा और रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे. परिवार आज आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा. दोस्तों और रिश्तेदारों का सहयोग भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और किसी पारिवारिक योजना या शुभ कार्य को लेकर चर्चा हो सकती है.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और आराम को नजरअंदाज न करें. यदि नई दिनचर्या या फिटनेस प्लान शुरू करना चाहते हैं, तो आज का दिन उसके लिए भी अच्छा रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए आज नई चीजें सीखने और अपनी स्किल्स को विकसित करने का अच्छा अवसर है. घर पर रहकर कोई नया कोर्स, नई टेक्नोलॉजी या नया कौशल सीखने की शुरुआत कर सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन भी अपने-अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे और लगातार अभ्यास से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7
उपाय
आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी, व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे और आर्थिक उन्नति के मार्ग खुलेंगे.
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