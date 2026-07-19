Aaj Ka Makar Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन प्रगति और नए अवसर लेकर आ सकता है. नवम भाव में चंद्रमा होने से भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक व सकारात्मक सोच आपके निर्णयों को बेहतर बनाएगी. यदि आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नए संपर्क बना रहे हैं, तो पब्लिक रिलेशन मजबूत करने पर विशेष ध्यान दें. इससे बाजार में आपकी पहचान और साख दोनों बढ़ेंगी. किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं, तो उसे समय से पहले सार्वजनिक करने से बचें. जब तक कार्य पूरी तरह तैयार न हो जाए, अपनी रणनीति गोपनीय रखना ही आपके हित में रहेगा. भूमि, प्रॉपर्टी या व्यवसाय से जुड़ी खरीद-फरोख्त के मामलों में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है, जिससे भविष्य में अच्छा आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन राहत भरा रहेगा. कार्यस्थल पर काम का दबाव अपेक्षाकृत कम रहेगा, जिससे आप शांति और एकाग्रता के साथ अपने कार्य पूरे कर पाएंगे. लंबे समय से आ रही बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होंगी और इसका श्रेय आपके धैर्य, अनुशासन और निरंतर मेहनत को जाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे और सकारात्मक सोच आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. प्रॉपर्टी या भूमि से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के योग हैं. यदि निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा रिटर्न दे सकता है. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर भी ध्यान दें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. किसी अनुभवी या वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए प्रेरणादायक साबित हो सकती है. धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और परिवार के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप पहले से अधिक सकारात्मक और शांत महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम, योग और संतुलित आहार आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगे. यात्रा के दौरान खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का संदेश स्पष्ट है कि सफलता तभी मिलेगी, जब लक्ष्य पर पूरा ध्यान रहेगा. पढ़ाई के दौरान मन को भटकने न दें और एकाग्रता बनाए रखें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नियमित अभ्यास और अनुशासन ही सफलता की कुंजी साबित होगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 2

उपाय

आज भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें. "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जप करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, व्यापार में उन्नति मिलेगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

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