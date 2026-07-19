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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 19 July 2026: टैरो राशिफल, धनु राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ, कर्क पर बरसेगी शनिदेव की कृपा; पढ़ें मेष से मीन का भाग्य

Tarot Rashifal 19 July 2026: टैरो राशिफल, धनु राशि वालों को मिलेगा बंपर धन लाभ, कर्क पर बरसेगी शनिदेव की कृपा; पढ़ें मेष से मीन का भाग्य

Tarot Rashifal 19 July 2026: टैरो राशिफल, ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा से जानें आज का भाग्य. धनु को मिलेगा तगड़ा लाभ, कर्क पर शनि कृपा. मेष से मीन राशि का पूरा करियर व आर्थिक हाल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Jul 2026 04:15 AM (IST)
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Tarot Rashifal 19 July 2026: जुलाई महीने का यह रविवार सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक बजट और पारिवारिक तालमेल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज कर्क राशि के जातकों पर शनिदेव की विशेष कृपा बरसने वाली है और धनु राशि वालों के जोखिम भरे काम पूरे होने वाले हैं, वहीं मेष और मकर राशि के जातकों को धन की उलझन और मानसिक कंफ्यूजन से बचने की सलाह दी गई है.

आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का भाग्य कैसा रहेगा.

मेष टैरो राशिफल (Aries)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में काफी उलझन पैदा करने वाला रहेगा. कामकाज का भारी बोझ बना रहेगा, जिससे आपको महसूस होगा कि मेहनत ज्यादा और फायदा कम मिल रहा है.

  • सलाह: आज खर्च बेहद सोच-समझकर करें और किसी भी प्रकार के बड़े फैसले को फिलहाल के लिए टाल दें.
  • सावधानी: घर में किसी सदस्य से पैसे को लेकर बहस होने की आशंका है, इसलिए अपने स्वभाव में धैर्य बनाए रखें.

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus)

वृषभ राशिवालों के लिए आज का दिन नई योजनाओं पर काम करने के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है. आज अपनी पर्सनालिटी और हुनर को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ धन खर्च कर सकते हैं, जो भविष्य में बड़ी सफलता दिलाएगा.

  • सलाह: आज आपको कमाई के कुछ नए और बेहतरीन मौके मिल सकते हैं, इन अवसरों का पूरा लाभ उठाएं.
  • सावधानी: नए कार्यों की शुरुआत में थोड़ा खर्च बढ़ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, यह आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा.

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों के मन में आज अपने बिजनेस या काम को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार आएंगे. कुछ जातक आज मकान, जमीन या नई गाड़ी से जुड़ा कोई बड़ा और महत्वपूर्ण सौदा भी फाइनल कर सकते हैं.

  • सलाह: व्यापारी वर्ग के लोग आज अपने काम के विस्तार के लिए नई मशीनरी या स्टॉक से जुड़ा सामान खरीद सकते हैं.
  • सावधानी: आज आपका ध्यान सुख-सुविधा और आराम की चीजों पर अधिक रहेगा, खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान जरूर रखें.

कर्क टैरो राशिफल (Cancer)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कर्क राशि के लोग आज कार्यक्षेत्र में अपने ग्राहकों के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने में सफल रहेंगे. कामकाज में आपकी पुरानी मेहनत आज रंग लाएगी और आपके काम की तारीफ होगी.

  • सलाह: जो लोग लेखन, पत्रकारिता या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा लाभ या प्रोजेक्ट मिल सकता है.
  • सावधानी: शनिदेव की कृपा से आज आप बड़ी मात्रा में आर्थिक लाभ हासिल कर सकते हैं, इस धन का सही प्रबंधन करें.

सिंह टैरो राशिफल (Leo)

सिंह राशिवालों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में कुछ नया ज्ञान और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने का रहेगा. शुरुआत में आपको काम करने में थोड़ी दिक्कतें या तकनीकी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जल्द ही स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी.

  • सलाह: अपने काम को एक बार फिर से अच्छी तरह देख-समझकर सुधारें, आज आपको अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका मिलेगा.
  • सावधानी: कार्यस्थल पर किसी भी नई व्यवस्था को अपनाते समय थोड़ा धैर्य रखें, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी.

कन्या टैरो राशिफल (Virgo)

कन्या राशि के लोगों को आज ऑफिस और निजी जीवन में अपनी पुरानी और रूढ़िवादी आदतों पर काबू रखना होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे समय के साथ खुद को अपग्रेड रखें और नई चीजें सीखते रहें.

  • सलाह: पुराने तरीकों को छोड़कर कार्यस्थल पर नई तकनीक पर ध्यान दें, ईमानदारी से किया गया काम बड़ा फायदा देगा.
  • सावधानी: अपने दैनिक खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखें और कार्यस्थल या पड़ोस में बेवजह के झगड़ों से खुद को दूर रखें.

तुला टैरो राशिफल (Libra)

तुला राशि के जातकों के मन में आज थोड़ा एकांतवास की इच्छा रहेगी. आज आप सामाजिक मेलजोल और गॉसिप से दूर रहकर अकेले में अपने काम को निपटाना ज्यादा पसंद करेंगे. काम में आने वाली छोटी-मोटी रुकावटों को आप अपने आत्मविश्वास से दूर कर लेंगे.

  • सलाह: पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन भविष्य के लिए कुछ बचत योजनाओं में निवेश करने का विचार बना सकते हैं.
  • सावधानी: आज आपकी या परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर कुछ अनचाहा धन खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें.

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज इधर-उधर की बातों में ध्यान भटकाने के बजाय केवल और केवल अपने काम पर ही फोकस रखने की सख्त जरूरत है. बिना मतलब की चिंताएं करने से बचें.

  • सलाह: कार्यस्थल पर लोगों के काम आते रहेंगे और उनकी मदद करेंगे, तो समाज और दफ्तर में आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
  • सावधानी: आज धन लाभ मिलना थोड़ा मुश्किल या धीमा रह सकता है, इसलिए अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम रखें और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें.

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius)

धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में बहुत ही शानदार और भाग्यशाली रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में आज आप अपने सारे रिस्क (जोखिम) वाले कामों को बड़ी ही आसानी से और सफलतापूर्वक पूरे कर लेंगे.

  • सलाह: आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा और कमाई के कई अच्छे मौके हाथ लगेंगे. समय का सही और बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें.
  • सावधानी: अत्यधिक उत्साह में आकर किसी के साथ अहंकार भरा व्यवहार न करें, विनम्रता बनाए रखें.

मकर टैरो राशिफल (Capricorn)

मकर राशि के लोगों के मन में आज विचारों का थोड़ा कंफ्यूजन (असमंजस) बना रहेगा, जिसके चलते आप व्यापार या करियर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने में असहज महसूस करेंगे. आज आपको अपने बच्चों या संतान पक्ष से जुड़ा कोई मामला थोड़ा परेशान कर सकता है.

  • सलाह: किसी भी विवादित स्थिति में शांत रहें. बातचीत करते समय सोच-समझकर बोलें ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे.
  • सावधानी: भावनाओं या गुस्से में आकर कटु शब्दों का प्रयोग न करें, वरना अपनों के साथ आपके रिश्तों में खटास आ सकती है.

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius)

कुंभ राशि के जातक आज अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा और भविष्य के निवेश को लेकर काफी गंभीर नजर आएंगे. इसके लिए आप किसी बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट या सीए से मुलाकात कर कोई नई पॉलिसी ले सकते हैं.

  • सलाह: आज आप अपने दफ्तर और बिजनेस के सभी अटके हुए कामों को बड़ी ही होशियारी और चतुराई से पूरा कर लेंगे.
  • सावधानी: आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बस धन की फिजूलखर्ची रोकने और बचत करने पर थोड़ा अधिक फोकस रखें.

मीन टैरो राशिफल (Pisces)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों को आज दूसरों की इच्छाओं के बजाय अपनी खुद की जरूरतों और इच्छाओं पर फोकस करने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र और समाज में आज आपको मनमुताबिक आर्थिक लाभ के साथ-साथ बड़ा सम्मान भी मिलेगा.

  • सलाह: तनाव को खुद पर बिल्कुल भी हावी न होने दें. मानसिक शांति के लिए योग या मेडिटेशन का सहारा लें.
  • सावधानी: आज अपने खर्चों को थोड़ा संभलकर और बजट के भीतर ही करें, वरना बढ़ा हुआ खर्च आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 19 Jul 2026 04:15 AM (IST)
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