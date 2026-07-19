Aaj ka Kumbh Rashifal 19 July 2026: अष्टम भाव का चंद्रमा, आर्थिक मामलों में रखें सतर्कता, धैर्य से मिलेगी सफलता
Aquarius Horoscope: क्या 19 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों को व्यापार में रुका धन परेशान करेगा, नौकरी में सावधानी बरतनी होगी और पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन संयम और समझदारी से काम लेने का संकेत दे रहा है. अष्टम भाव में चंद्रमा और ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण व्यापार में कुछ आर्थिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं. यदि आपने किसी पार्टी से भुगतान की उम्मीद लगा रखी है, तो उसमें देरी होने की संभावना है, जिससे आपकी अगली योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं. नए व्यापारियों को बेवजह की गतिविधियों में समय और ऊर्जा खर्च करने से बचना चाहिए. आज व्यापार में हर वित्तीय निर्णय पूरी जांच-पड़ताल और सोच-समझकर लें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान का कारण बन सकता है. फिलहाल बड़े निवेश और अनावश्यक जोखिम लेने से बचना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज अपने काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए. छोटी-सी गलती भी वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है. लंबे समय से रुके हुए प्रमोशन या वेतन वृद्धि से जुड़ी अच्छी खबर मिलने में अभी थोड़ा और समय लग सकता है. ऐसे में निराश होने के बजाय धैर्य बनाए रखें और अपने काम की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दें. आपकी मेहनत भविष्य में अवश्य रंग लाएगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सतर्कता बेहद जरूरी है. रुका हुआ धन मिलने में देरी हो सकती है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार ही आगे बढ़ें. किसी भी बड़े निवेश या उधार संबंधी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं. घर के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. ऐसे समय में धैर्य और समझदारी से बातचीत करें. यदि आप घर से काम कर रहे हैं, तो पारिवारिक जिम्मेदारियों और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलने से तनाव कुछ कम हो सकता है.
हेल्थ राशिफल
अष्टम भाव का चंद्रमा यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. यदि स्वयं वाहन चलाकर कहीं जा रहे हैं, तो यातायात नियमों का पालन करें और जल्दबाजी से बचें. मानसिक तनाव को कम करने के लिए योग, ध्यान और पर्याप्त आराम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को आज संसाधनों की कमी या अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि धैर्य, नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती जाएंगी. मेहनत जारी रखना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र रहेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
उपाय
आज भगवान शनिदेव की पूजा करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तथा जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या उड़द की दाल का दान करें. इससे आर्थिक बाधाएं कम होंगी, कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी और मानसिक तनाव में राहत मिलेगी.
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