Aaj ka Makar Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाने और सूझबूझ से काम लेने का है. अगर आप एक्सपोर्ट या विदेशी क्लाइंट्स के साथ बड़ी डील करते हैं, तो आज उनकी टाइम-ज़ोन के हिसाब से अपनी सर्विस और डिलीवरी को पूरी तरह 'कस्टमाइज' करें, ग्लोबल मार्केट में आपका नाम और साख बहुत बड़े स्तर पर बढ़ेगी. हालांकि, बिजनेसमैन को आज बाजार में किसी भी व्यक्ति के साथ व्यर्थ की डिबेट या फालतू बहसबाजी करने से बचना होगा, नए काम की शुरुआत अभी टालें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन टीम वर्क के बल पर इतिहास रचने और अपनी वैल्यू बढ़ाने का साबित होगा. आज ऑफिस में आपके लिए पूरी तरह 'टीमवर्क' का दिन है; अपने कलीग्स और सहकर्मियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए; कोई बहुत बड़ा और जटिल प्रोजेक्ट आज मिलकर आसानी से क्लियर हो जाएगा. इस कुशल कोलैबोरेशन से दफ्तर में आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बहुत बड़े स्तर पर बढ़ेगी. ऑफिस में अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें, लापरवाही से बचें और 'टू-डू लिस्ट' बनाकर कड़ाई से अमल करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में बड़ी सफलता दर्ज कराने का साबित होगा. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने-अपने संबंधित फील्ड में बहुत ही 'बेहतरीन प्रदर्शन' देने में पूरी तरह सफल रहेंगे; जिसके पुरस्कार स्वरूप आज आपको संस्थान की तरफ से किसी प्रतिष्ठित 'पुरस्कार या मेडल' से विशेष रूप से सम्मानित किया जा सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन संबल और खुशियां लेकर आया है. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ-साथ पूरे परिवार का भी हर मोड़ पर भावुक सहयोग मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, जिससे घर की सुख-शांति मजबूत होगी. जो कर्मचारी किसी 'अज्ञान भय' के कारण मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं, वे आज अपना अधिकांश समय पॉजिटिव सोच वाले लोगों और माता-पिता के साथ बिताएं, मन हल्का होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज छठे चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, फिट और चुस्त-दुरुस्त बनी रहेगी. पुरस्कार मिलने और प्रोजेक्ट क्लियर होने की बंपर खुशियों के कारण मानसिक तनाव और शारीरिक थकान पूरी तरह दूर हो जाएगी. मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 7

अशभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर और छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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