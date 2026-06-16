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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 16 June 2026: मकर राशि दफ्तर में टीमवर्क के बल पर क्लियर होगा बड़ा प्रोजेक्ट, कोलैबोरेशन से बढ़ेगी कर्मचारियों की वैल्यू

Aaj ka Makar Rashifal 16 June 2026: मकर राशि दफ्तर में टीमवर्क के बल पर क्लियर होगा बड़ा प्रोजेक्ट, कोलैबोरेशन से बढ़ेगी कर्मचारियों की वैल्यू

Capricorn Horoscope 16 June 2026: ग्लोबल मार्केट के लिए सर्विस कस्टमाइजेशन से मिलेगा बड़ा लाभ, क्या मंगलवार को टीमवर्क और कुशल कोलैबोरेशन से पूरा होगा बड़ा प्रोजेक्ट? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 16 June 2026: सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाने और सूझबूझ से काम लेने का है. अगर आप एक्सपोर्ट या विदेशी क्लाइंट्स के साथ बड़ी डील करते हैं, तो आज उनकी टाइम-ज़ोन के हिसाब से अपनी सर्विस और डिलीवरी को पूरी तरह 'कस्टमाइज' करें, ग्लोबल मार्केट में आपका नाम और साख बहुत बड़े स्तर पर बढ़ेगी. हालांकि, बिजनेसमैन को आज बाजार में किसी भी व्यक्ति के साथ व्यर्थ की डिबेट या फालतू बहसबाजी करने से बचना होगा, नए काम की शुरुआत अभी टालें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन टीम वर्क के बल पर इतिहास रचने और अपनी वैल्यू बढ़ाने का साबित होगा. आज ऑफिस में आपके लिए पूरी तरह 'टीमवर्क' का दिन है; अपने कलीग्स और सहकर्मियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करिए; कोई बहुत बड़ा और जटिल प्रोजेक्ट आज मिलकर आसानी से क्लियर हो जाएगा. इस कुशल कोलैबोरेशन से दफ्तर में आपकी प्रोफेशनल वैल्यू बहुत बड़े स्तर पर बढ़ेगी. ऑफिस में अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें, लापरवाही से बचें और 'टू-डू लिस्ट' बनाकर कड़ाई से अमल करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में बड़ी सफलता दर्ज कराने का साबित होगा. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने-अपने संबंधित फील्ड में बहुत ही 'बेहतरीन प्रदर्शन' देने में पूरी तरह सफल रहेंगे; जिसके पुरस्कार स्वरूप आज आपको संस्थान की तरफ से किसी प्रतिष्ठित 'पुरस्कार या मेडल' से विशेष रूप से सम्मानित किया जा सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन संबल और खुशियां लेकर आया है. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ-साथ पूरे परिवार का भी हर मोड़ पर भावुक सहयोग मिलने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है, जिससे घर की सुख-शांति मजबूत होगी. जो कर्मचारी किसी 'अज्ञान भय' के कारण मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं, वे आज अपना अधिकांश समय पॉजिटिव सोच वाले लोगों और माता-पिता के साथ बिताएं, मन हल्का होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज छठे चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, फिट और चुस्त-दुरुस्त बनी रहेगी. पुरस्कार मिलने और प्रोजेक्ट क्लियर होने की बंपर खुशियों के कारण मानसिक तनाव और शारीरिक थकान पूरी तरह दूर हो जाएगी. मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ग्रे
भाग्यशाली अंक: 7
अशभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर और छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jun 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
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