Aaj ka Makar Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर नए कोलाब्रेशन करने और अटके कानूनी दस्तावेजों को वापस पाने का साबित होगा. जो जातक एक्सपोर्ट या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, आज उन्हें 'विदेशी कंपनियों' (MNCs) से सीधे जुड़ने का एक बहुत ही शानदार और बड़ा मौका मिलेगा, जिससे आप एक्सपोर्ट बिजनेस में मिलने वाली टैक्स छूट का पूरा-पूरा लाभ उठा पाएंगे.

बिजनेस विस्तार के लिए भले ही यह समय बहुत ज्यादा तेज न हो, लेकिन फिर भी आप भविष्य के लिए एक ठोस 'कच्चा चिट्ठा' (व्यापारिक खाका) तैयार कर सकते हैं, बाजार की पुरानी बाधाएं और मुश्किलें अब धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी. बिजनेस के लिए ली गई किसी मुख्य प्रॉपर्टी या दुकान के कानूनी कागजात आज आपके हाथ आ सकते हैं, जिससे आगे की प्लानिंग बनाना आसान होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे लोगों के लिए शनिवार का दिन बड़ी सराहना और नए फ्रीलांस काम दिलाने वाला साबित होगा. जो जातक मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत हैं, आज उन्हें मार्केट और क्लाइंट्स से बहुत ही शानदार और बंपर रिस्पॉन्स (सकारात्मक प्रतिक्रिया) मिलेंगे; दफ्तर में आपके काम की सीनियर्स द्वारा काफी सराहना की जाएगी.

इसके साथ ही, आज आपको घर बैठे काम करने के लिए कुछ बड़े-बड़े 'फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स' (Freelance Projects) भी अचानक मिल सकते हैं जो आपकी आय बढ़ाएंगे. वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) का आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा, जिससे आप ऑफिस की सभी एक्टिविटीज के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होंगे और मैनेजमेंट द्वारा आज आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर संघर्ष करने का संदेश दे रहा है. पांचवां चंद्रमा बुद्धि तो देगा, लेकिन नक्षत्र गोचर के प्रभाव के कारण आज का पूरा दिन स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए थोड़ा कठिनाइयों व बाधाओं से भरा रह सकता है; मुश्किल चैप्टर्स को याद करने में दिक्कत आ सकती है. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि घबराने के बजाय एक अच्छे अनुशासित स्टूडेंट बनकर पूरा दिन गुजारें और रिवीजन पर फोकस करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और मिलाजुला असर देने वाला साबित होगा. पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने छोटे भाई की किसी बड़ी सफलता या उनके सहयोग के कारण मन में असीम खुशी मिलेगी, जिससे आपका पारिवारिक जीवन पूरी तरह शांतिपूर्ण बना रहेगा. हालांकि, वीकेंड पर घरेलू छोटी-मोटी बातों को लेकर दंपतियों (पति-पत्नी) के बीच अचानक हल्के तनाव या नोकझोंक होने की कुछ संभावना दिखाई दे रही है; अपनी भाषा में मधुरता रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से काफी सुदृढ़ और अच्छा बना रहेगा. नए फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलने और प्रॉपर्टी के पेपर्स हाथ आने की खुशी से आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. जीवनसाथी के साथ हुई नोकझोंक के कारण शाम को थोड़ा मानसिक भारीपन हो सकता है, लेकिन बच्चों का साथ उसे तुरंत दूर कर देगा.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने और दांपत्य जीवन के तनाव को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज शनिवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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