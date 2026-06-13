हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 13 June 2026: मकर राशि विदेशी कंपनियों से जुड़ने का मिलेगा बड़ा मौका, एक्सपोर्ट बिजनेस में मिलेगा भारी छूट का लाभ

Aaj ka Makar Rashifal 13 June 2026: मकर राशि विदेशी कंपनियों से जुड़ने का मिलेगा बड़ा मौका, एक्सपोर्ट बिजनेस में मिलेगा भारी छूट का लाभ

Capricorn Horoscope 13 June 2026: मकर राशि वालों को विदेशी कंपनियों से मिलेगा एक्सपोर्ट का बड़ा मौका, क्या शनिवार को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और मार्केटिंग से होगी बंपर सराहना? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 13 Jun 2026 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Makar Rashifal 13 June 2026: आज दोपहर 04:08 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 09:25 तक वृषभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर नए कोलाब्रेशन करने और अटके कानूनी दस्तावेजों को वापस पाने का साबित होगा. जो जातक एक्सपोर्ट या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, आज उन्हें 'विदेशी कंपनियों' (MNCs) से सीधे जुड़ने का एक बहुत ही शानदार और बड़ा मौका मिलेगा, जिससे आप एक्सपोर्ट बिजनेस में मिलने वाली टैक्स छूट का पूरा-पूरा लाभ उठा पाएंगे. 

बिजनेस विस्तार के लिए भले ही यह समय बहुत ज्यादा तेज न हो, लेकिन फिर भी आप भविष्य के लिए एक ठोस 'कच्चा चिट्ठा' (व्यापारिक खाका) तैयार कर सकते हैं, बाजार की पुरानी बाधाएं और मुश्किलें अब धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी. बिजनेस के लिए ली गई किसी मुख्य प्रॉपर्टी या दुकान के कानूनी कागजात आज आपके हाथ आ सकते हैं, जिससे आगे की प्लानिंग बनाना आसान होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे लोगों के लिए शनिवार का दिन बड़ी सराहना और नए फ्रीलांस काम दिलाने वाला साबित होगा. जो जातक मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत हैं, आज उन्हें मार्केट और क्लाइंट्स से बहुत ही शानदार और बंपर रिस्पॉन्स (सकारात्मक प्रतिक्रिया) मिलेंगे; दफ्तर में आपके काम की सीनियर्स द्वारा काफी सराहना की जाएगी. 

इसके साथ ही, आज आपको घर बैठे काम करने के लिए कुछ बड़े-बड़े 'फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स' (Freelance Projects) भी अचानक मिल सकते हैं जो आपकी आय बढ़ाएंगे. वर्कप्लेस पर आज एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) का आत्मविश्वास बहुत मजबूत रहेगा, जिससे आप ऑफिस की सभी एक्टिविटीज के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होंगे और मैनेजमेंट द्वारा आज आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर संघर्ष करने का संदेश दे रहा है. पांचवां चंद्रमा बुद्धि तो देगा, लेकिन नक्षत्र गोचर के प्रभाव के कारण आज का पूरा दिन स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए थोड़ा कठिनाइयों व बाधाओं से भरा रह सकता है; मुश्किल चैप्टर्स को याद करने में दिक्कत आ सकती है. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि घबराने के बजाय एक अच्छे अनुशासित स्टूडेंट बनकर पूरा दिन गुजारें और रिवीजन पर फोकस करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और मिलाजुला असर देने वाला साबित होगा. पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको अपने छोटे भाई की किसी बड़ी सफलता या उनके सहयोग के कारण मन में असीम खुशी मिलेगी, जिससे आपका पारिवारिक जीवन पूरी तरह शांतिपूर्ण बना रहेगा. हालांकि, वीकेंड पर घरेलू छोटी-मोटी बातों को लेकर दंपतियों (पति-पत्नी) के बीच अचानक हल्के तनाव या नोकझोंक होने की कुछ संभावना दिखाई दे रही है; अपनी भाषा में मधुरता रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से काफी सुदृढ़ और अच्छा बना रहेगा. नए फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिलने और प्रॉपर्टी के पेपर्स हाथ आने की खुशी से आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. जीवनसाथी के साथ हुई नोकझोंक के कारण शाम को थोड़ा मानसिक भारीपन हो सकता है, लेकिन बच्चों का साथ उसे तुरंत दूर कर देगा.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने और दांपत्य जीवन के तनाव को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें. आज शनिवार के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Astrology: शुक्र ग्रह की कृपा से चमक सकती है किस्मत! शुक्रवार को करें ये आसान उपाय

यह भी पढ़े- Mahabharat: परिवार के लिए समर्पण कैसा हो? महाभारत में भीम ने दिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 13 June 2026: मकर राशि विदेशी कंपनियों से जुड़ने का मिलेगा बड़ा मौका, एक्सपोर्ट बिजनेस में मिलेगा भारी छूट का लाभ
मकर राशिफल 13 जून 2026 विदेशी कंपनियों से जुड़ने का मिलेगा बड़ा मौका, एक्सपोर्ट बिजनेस में मिलेगा भारी छूट का लाभ
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 13 June 2026: धनु राशि लग्जुरियस बिजनेस में टूटेंगे बिक्री के पुराने सारे रिकॉर्ड, उधारी उगाही होने से बढ़ेगा धन
धनु राशिफल 13 जून 2026 लग्जुरियस बिजनेस में टूटेंगे बिक्री के पुराने सारे रिकॉर्ड, उधारी उगाही होने से बढ़ेगा धन
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 June 2026: वृश्चिक राशि नए प्रोजेक्ट में मिलेगा पूरे परिवार का फुल सपोर्ट, कर्मचारियों के काम से खुश होंगे बॉस
वृश्चिक राशिफल 13 जून 2026 नए प्रोजेक्ट में मिलेगा पूरे परिवार का फुल सपोर्ट, कर्मचारियों के काम से खुश होंगे बॉस
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 13 June 2026: तुला राशि कर्मचारियों की हड़ताल से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम रुकने की आशंका, हो सकता है बड़ा घाटा
तुला राशिफल 13 जून 2026 कर्मचारियों की हड़ताल से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम रुकने की आशंका, हो सकता है बड़ा घाटा
Advertisement

वीडियोज

TMC Crisis | Mamata | Mahadangal: अभिषेक बनर्जी का 'भतीजा प्रेम' ममता पर पड़ा भारी!
Chaar Ki Chaal: योगी का 'राम बाण'! | UP Election 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Politics
Sansani:कॉमेडी शो में लेडी डॉक्टर का अश्लील कांड !
Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
क्या ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है जेल? AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'दीदी का तो...'
क्या ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है जेल? AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'दीदी का तो...'
विश्व
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
क्रिकेट
IND vs AFG: अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
इंडिया
Explained: 'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल ने सब कुछ मिटा दिया', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल...', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
विश्व
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
इंडिया
राज्यसभा नामांकन रद्द मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget