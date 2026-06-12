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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAstrology: शुक्र ग्रह की कृपा से चमक सकती है किस्मत! शुक्रवार को करें ये आसान उपाय

Astrology: शुक्र ग्रह की कृपा से चमक सकती है किस्मत! शुक्रवार को करें ये आसान उपाय

Astrology: क्या आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है? प्रेम, पैसा और सुख-समृद्धि के लिए शुक्रवार को क्या करें? जानिए शुक्रवार को कौन-से उपाय, मंत्र और दान शुक्र देव की कृपा दिला सकते हैं.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 12 Jun 2026 05:00 AM (IST)
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Astrology: शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह(Venus) को समर्पित माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, विवाह, सौंदर्य, कला, विलासिता, धन-संपत्ति, सुख-सुविधा और सांसारिक ऐश्वर्य का ग्रह कहा गया है. जब किसी इंसान की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो उसे जीवन में आकर्षण, आर्थिक समृद्धि, सुखद वैवाहिक जीवन और सांसारिक सुख मिलते है. वहीं कमजोर शुक्र कई बार वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक परेशानियां, प्रेम संबंधों में बाधा और सुख-सुविधाओं की कमी का कारण बना जाता है.

शुक्र ग्रह क्यों माना जाता है इतना महत्वपूर्ण?

धार्मिक ग्रंथों में शुक्राचार्य को दैत्यों का गुरु बताया गया है. उन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञाता और महान विद्वान माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार,  शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रेम, आकर्षण, रचनात्मकता, कला, संगीत, फैशन और संसारी सुखों पर असर डालता है. शुक्र की शुभ स्थिति व्यक्ति को आर्थिक उन्नति, वैवाहिक सुख, सामाजिक मान- सम्मान और जीवन में आनंद प्रदान करने वाली मानी जाती है.

जानिए शुक्रवार के दिन कौन-से उपाय माने जाते हैं सबसे शुभ:

1. सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनें- शुक्र ग्रह का संबंध सफेद रंग से माना जाता है. शुक्रवार के दिन सफेद, क्रीम या हल्के रंग के कपड़े धारण करना शुभ माना जाता है. इससे शुक्र ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करने में मदद मिलती है.

2. शुक्र मंत्र का जप करें- सुबह नहाने के बाद श्रद्धा और एकाग्रता के साथ शुक्र मंत्र का जप किया जा सकता है.

सरल शुक्र मंत्र:
"ॐ शुक्राय नमः"

बीज मंत्र:
"ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः"

ग्रंथों में इन मंत्रों का जिक्र शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ाने के लिए किया गया है.

3. सुबह के समय मंत्र जप करें- शुक्र मंत्र का जप सूर्योदय के समय करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है. इससे मन में पॉजिटिविटी और एकाग्रता बढ़ती है.

4. सफेद वस्तुओं का दान करें- शुक्रवार के दिन चावल, दूध, दही, मिश्री, चीनी, सफेद वस्त्र, चांदी या सुगंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-संपन्नता बढ़ती है.

5. माता लक्ष्मी की पूजा करें- शुक्र ग्रह का संबंध धन और वैभव से माना जाता है. इसलिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करना भी विशेष फलदायी माना जाता है. श्रद्धापूर्वक दीपक जलाकर लक्ष्मी मंत्रों का जप किया जा सकता है.

वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के लिए क्यों खास है शुक्र ग्रह?

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को विवाह, प्रेम, दांपत्य जीवन और रिश्तों का प्रमुख ग्रह माना गया है. शुक्र की शुभ स्थिति जीवन में प्रेम, सामंजस्य और वैवाहिक सुख लेकर आती है. जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हों या वैवाहिक जीवन में तनाव हो, वे शुक्रवार को शुक्र पूजा, व्रत और मंत्र जप जैसे उपाय कर सकते हैं.

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शुक्र ग्रह के लिए कौन-सा रत्न धारण करें?

ज्योतिष शास्त्र में हीरा (Diamond) को शुक्र ग्रह का प्रमुख रत्न माना जाता है. इसे धारण करने से हीरा व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, आकर्षण, रचनात्मकता और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मदद करता है. इसके साथ ही यह वैवाहिक जीवन में मधुरता, प्रेम संबंधों में सामंजस्य तथा आर्थिक उन्नति के लिए भी शुभ फल देने वाला रत्न माना जाता है. हीरा पहनने से पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना जरूरी माना जाता है, क्योंकि हर इंसान की कुंडली और ग्रह स्थिति अलग होती है.

आर्थिक समृद्धि और सुख-सुविधाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है शुक्र ग्रह?

शुक्र ग्रह केवल प्रेम और विवाह का ही नहीं बल्कि धन, ऐश्वर्य, विलासिता और भौतिक सुखों का भी स्वामी माना जाता है. शुक्र की कृपा से व्यक्ति को आर्थिक अवसर, व्यवसाय में लाभ, सामाजिक आकर्षण और जीवन में सुख-सुविधाएं मिलने लगती है. कला, मनोरंजन, फैशन, डिजाइन और सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों में भी शुक्र ग्रह का खास प्रभाव माना जाता है.

शुक्र ग्रह की कृपा पाने के लिए आसान उपाय:

  • सुबह जल्दी उठकर स्नान करें.
  • साफ और सफेद कपड़े धारण करें.
  • शुक्र देव और माता लक्ष्मी का ध्यान करें.
  • घी का दीपक जलाएं.
  • "ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें.
  • सफेद फूल चढ़ाए.
  • दूध, मिश्री या खीर का भोग लगाएं.
  • जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तुओं का दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 12 Jun 2026 05:00 AM (IST)
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