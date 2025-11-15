सिंह साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस हफ्ते अचानक यात्रा के साथ मानसिक-आर्थिक भार बढ़ेगा!

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह साप्ताहिक राशिफल 16-22 नवंबर 2025: इस हफ्ते अचानक यात्रा के साथ मानसिक-आर्थिक भार बढ़ेगा!

Leo Weekly Horoscope: सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का तीसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 15 Nov 2025 11:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह सिंह राशि के लिए औसत लेकिन व्यस्त रहने वाला है. आपकी ऊर्जा, पैसा और समय तीनों का सही प्रबंधन ही इस सप्ताह की असली कुंजी है. शुरुआत में अचानक खर्च और यात्रा का दबाव मानसिक और आर्थिक भार बढ़ा सकता है.

कुछ स्थितियाँ आपकी अपेक्षा के उलट जाएँगी, इसलिए आपको लगातार सजग रहना पड़ेगा.

सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह टेस्ट की तरह है. कार्य किसी दूसरे पर छोड़कर गलती मत करना, वरना पहले की मेहनत पानी हो जाएगी और सीनियर्स से डांट भी सुनिश्चित है. आपके काम की गुणवत्ता इस सप्ताह आपकी प्रतिष्ठा बनाएगी या गिराएगी, इसलिए हर टास्क खुद हैंडल करो.

मध्य सप्ताह असमंजस पैदा करेगा, इसलिए बड़े निर्णयों में अकेले मत चलो सही सलाह लो और फिर आगे बढ़ो.

सिंह साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए पूर्वार्ध अधिक अनुकूल है. बड़े फैसले, डील या विस्तार की योजनाएँ इसी समय करें. उत्तरार्ध उतना स्मूद नहीं रहेगा, इसलिए उस समय जोखिम मत लो.

सप्ताह की शुरुआत में अचानक खर्च बढ़ेंगे, लेकिन यात्रा नए संपर्क और आगे चलकर काम आने वाले नेटवर्क बनाकर देगी. यह सप्ताह कमाई से ज्यादा योजना और मैनेजमेंट की मांग करता है.

सिंह साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार के मामले में संतुलन जरूरी है. हर बात पर सख्ती भी रिश्ते बिगाड़ेगी और हर चीज़ पर नरमी भी आपको कमजोर दिखाएगी, इसलिए परिस्थितियों के हिसाब से अपना व्यवहार सेट करें. सप्ताह के मध्य में कुछ घरेलू उलझनें बढ़ सकती हैं, जिन्हें शांत दिमाग से संभालना होगा.

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में हावी होने की प्रवृत्ति इस सप्ताह नुकसान करेगी. पार्टनर से बातचीत में टोन कंट्रोल में रखो, वरना गलतफहमियाँ बढ़ेंगी. विवाहित लोग अपने रिश्ते में ईमानदार और निष्पक्ष रहें, छोटी बात छिपाई तो आगे बड़ी समस्या बन सकती है.

सिंह साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

थकावट और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. यात्रा और खर्च का दबाव ऊर्जा कम करेगा. रूटीन बिगाड़ोगे तो शरीर तुरंत जवाब देगा. खानपान और नींद पर कंट्रोल रखो.

उपाय

प्रतिदिन उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 15 Nov 2025 11:40 AM (IST)
Tags :
Leo Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope

Frequently Asked Questions

सिंह राशि के प्रेम संबंधों के लिए क्या सलाह है?

प्रेम संबंधों में हावी होने की प्रवृत्ति से बचें और अपने पार्टनर से बातचीत में अपनी टोन नियंत्रित रखें। विवाहित लोगों को अपने रिश्ते में ईमानदार और निष्पक्ष रहना चाहिए।

