सिंह राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र (आपके राशि स्वामी सूर्य का नक्षत्र) का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी राशि से द्वितीय (धन व कुटुंब) भाव में गोचर करेंगे. आज का दिन आपकी वाणी में प्रभाव, पैतृक सुख और अचानक धन लाभ के लिए अत्यंत शुभ साबित होगा. आइए जानते हैं सिंह राशि का संपूर्ण दैनिक राशिफल!

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसके स्वामी स्वयं आपके राशि अधिपति सूर्य देव हैं. प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो कार्यों में सफलता और स्थायित्व प्रदान करता है.

चंद्रमा आज प्रातः 09:35:22 बजे तक आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में रहने के उपरांत आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, परिवार, संचित पूंजी और कुटुंब के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर और सिद्ध योग का प्रभाव आज कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली, नेतृत्व क्षमता और प्रभावशीलता को मजबूती देगा. स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आधिकारिक आयोजनों, समाज सेवा और प्रशासनिक कार्यों में आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपके कार्य की सराहना की जाएगी. जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, कंसल्टिंग, मीडिया, प्रशासन या प्रबंधन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा के बल पर नए अवसर मिल सकते हैं. महत्वपूर्ण आधिकारिक चर्चाओं के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन संचित पूंजी में वृद्धि करने और पुराने ग्राहकों से बेहतर संबंध बनाने का है. हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस के कारण बाजार में ग्राहकों की भारी चहल पहल रहेगी, जिसका सीधा लाभ खुदरा, आभूषण, वस्त्र, खान पान और उपहार के व्यापारियों को मिलेगा. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद अनुकूल रहेगा. द्वितीय भाव में चंद्र देव के प्रभाव से बैंक बैलेंस और बचत में वृद्धि के योग बनेंगे. अटका हुआ या रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. तीज पर्व और स्वतंत्रता दिवस के उत्सव पर परिवार के लिए उपहार व साज सज्जा की वस्तुओं पर सुखद खर्च होगा. हालांकि, सुबह राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व आपके पारिवारिक जीवन में मिठास और खुशियों का नया संचार करेगा. परिजनों के साथ तालमेल बहुत मजबूत रहेगा और घर में उत्सव का वातावरण बनेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद प्रगाढ़ और प्रेमपूर्ण रहेंगे. शाम को घर पर हरियाली तीज के पूजन व उत्सव में परिवार सहित शामिल होने से दांपत्य जीवन में सुख शांति बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान, प्रफुल्लित और मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे. वाणी में सौम्यता बनाए रखें ताकि मानसिक तनाव न हो. खान पान में सात्विक और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा, केसरिया, हल्का हरा

हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का पावन महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के पावन अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, लाल चंदन व बेलपत्र अर्पित करें और मां पार्वती को हरी चूड़ियां, सिंदूर या सुहाग सामग्री चढ़ाएं.

2. शनि देव उपाय: शनिवार के उपलक्ष्य में शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

3. दान: किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद कन्या को हरे वस्त्र, मौसमी फल या हरी दाल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी सूर्य देव, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, धन धान्य में वृद्धि होगी और दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य व सुख समृद्धि का वास रहेगा.

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