Kark Rashifal Today 15 August 2026: कर्क राशि का पराक्रम बढ़ेदा, जानें करियर व आज का राशिफल!

कर्क राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का महापर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी राशि से तृतीय भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. आज का दिन आपके पराक्रम, संवाद कौशल, भाई बहनों के सहयोग और सामाजिक संपर्कों के लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा. आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए करियर, व्यापार, धन और लव लाइफ का संपूर्ण हाल!

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है.

चंद्रमा आज प्रातः 09:35:22 बजे तक द्वितीय भाव (सिंह राशि) में रहने के उपरांत आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम, साहस, छोटे भाई बहन, लघु यात्राओं और संचार के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान कोई बड़ा जोखिम भरा निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर और सिद्ध योग का प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपके आत्मविश्वास और संवाद क्षमता को मजबूती देगा. स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सामाजिक, प्रशासनिक या आधिकारिक आयोजनों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा. मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, जनसंपर्क, लेखन, सेल्स और नेटवर्किंग से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन उपलब्धियों भरा रहेगा. सहकर्मियों और अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलेगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं और कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में विवादों से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए संपर्कों को भुनाने और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने का है. स्वतंत्रता दिवस और तीज के पर्व के चलते खुदरा बाजार, मिष्ठान, उपहार, आभूषण और वस्त्र व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को जबरदस्त बिक्री और मुनाफा मिलने के योग हैं. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक और लाभकारी रहेगा. आपकी मेहनत और संचार कौशल से आय के नए अवसर बनेंगे. तीज पर्व और पारिवारिक उत्सवों पर कुछ धन व्यय हो सकता है, लेकिन इससे घर में खुशियों का संचार होगा. हालांकि, सुबह राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे समझे बड़ा निवेश करने या किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व आपके पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में प्रेम व उमंग लेकर आएगा. छोटे भाई बहनों और मित्रों का भरपूर साथ मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ और मधुर रहेंगे. शाम को घर पर हरियाली तीज के पूजन व उत्सव में परिवार सहित शामिल होने से आपसी तालमेल बेहतर होगा और दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को काफी चुस्त दुरुस्त, ऊर्जावान और तनावमुक्त महसूस करेंगे. उत्साह बना रहेगा. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के बाद पर्याप्त विश्राम लें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं और खान पान में सात्विक आहार को प्राथमिकता दें.

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हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के पावन पर्व पर माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, अक्षत व बेलपत्र अर्पित करें तथा मां पार्वती को हरी चूड़ियां, सिंदूर या हरी चुनरी चढ़ाएं.

2. शनि देव उपाय: शनिवार के अवसर पर शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें.

3. दान: किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद कन्या को हरे वस्त्र, मौसमी फल या हरी दाल का दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी चंद्र देव, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी और दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य बना रहेगा.

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