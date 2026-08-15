वृषभ राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी राशि से पंचम भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. आज का दिन आपकी बुद्धि, रचनात्मकता, संतान सुख और अचानक आर्थिक लाभ के लिए अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा. आइए जानते हैं वृषभ राशि के लिए करियर, व्यापार, धन और लव लाइफ का हाल!

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो सभी कार्यों में सफलता और शुभता प्रदान करता है.

चंद्रमा आज प्रातः 09:35:22 बजे तक चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में रहने के उपरांत आपकी राशि से पंचम भाव यानी बुद्धि, विद्या, संतान, प्रेम, रचनात्मकता और अचानक धन लाभ के भाव (कन्या राशि) में प्रवेश करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस समय सीमा के दौरान जल्दबाजी में बड़ा आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय लेने से बचें.

करियर (Career)

पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर और सिद्ध योग का प्रभाव आज आपके कार्यक्षेत्र में बौद्धिक क्षमता और निर्णय शक्ति को मजबूत करेगा. आपकी नई सोच और रचनात्मक योजनाएं वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगी. कला, मीडिया, डिजाइनिंग, शिक्षण, शोध, वित्तीय परामर्श और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा के बल पर मान सम्मान व नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी. महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का चयन करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में दफ्तरी गॉसिप से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों को अमलीजामा पहनाने और मुनाफा कमाने का है. तीज और स्वतंत्रता दिवस के कारण बाजार में ग्राहकों की भारी आवाजाही रहेगी, जिसका सीधा लाभ खुदरा, आभूषण, वस्त्र, गिफ्ट्स व खान पान के कारोबारियों को मिलेगा. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर अचानक धन लाभ और आय के नए स्रोत बनने के संकेत दे रहा है. आपकी पुरानी किसी योजना या बौद्धिक कौशल से आर्थिक लाभ होगा. हरियाली तीज के पर्व पर परिजनों के लिए उपहार या वस्त्रों पर सुखद खर्च हो सकता है. हालांकि, सुबह राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान सट्टेबाजी, शेयर बाजार में अति उत्साह में बड़ा निवेश करने या उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व है, जो वृषभ राशि के जातकों के दांपत्य और प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और मधुरता भरेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे और आपसी समझ बेहतर होगी. प्रेमी युगलों के लिए आज का दिन दिल की बात साझा करने के लिए अनुकूल है. शाम को परिवार के साथ हरियाली तीज के उत्सव और पूजा अर्चना में शामिल होने से घर में खुशहाली और सौहार्द बढ़ेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी उत्तम रहेगा. आप मानसिक रूप से प्रसन्न और शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, खान पान में अत्यधिक तैलीय या गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. हल्का, सुपाच्य आहार लें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: हरा, सफेद, सिल्वर

हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के शुभ अवसर पर माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें. शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद चंदन व बेलपत्र अर्पित करें और मां पार्वती को हरी चूड़ियां, मेहंदी या सुहाग सामग्री चढ़ाएं.

2. शनि देव उपाय: शनिवार के उपलक्ष्य में शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार जाप करें.

3. दान: किसी सुहागिन महिला या छोटी कन्या को हरे फल, हरी चूड़ियां या हरे वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से आपकी राशि स्वामी शुक्र देव, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य व प्रेम बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

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