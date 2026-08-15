Mithun Rashifal Today 15 August 2026: मिथुन राशि को मिलेगा गृह सुख, जानें आज का राशिफल!

मिथुन राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी राशि से चतुर्थ भाव (कन्या राशि) में प्रवेश करेंगे. आज का दिन आपके पारिवारिक सुख, माता के सहयोग, भूमि वाहन के मामलों और मानसिक शांति के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए करियर, व्यापार, धन और लव लाइफ का पूरा हाल!

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो सभी अटके कार्यों को पूरा करने में सहायक होता है.

चंद्रमा आज सुबह 09:35:22 बजे तक तृतीय भाव (सिंह राशि) में रहने के बाद आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी माता, गृह सुख, वाहन, भूमि, संपत्ति और मानसिक शांति के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर और सिद्ध योग का प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आधिकारिक या सामाजिक आयोजनों में आपको महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है. रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल, शिक्षा, मीडिया और जनसंपर्क से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में दफ्तरी तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन ग्राहकी बढ़ाने और नए संपर्कों से लाभ उठाने का है. हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस के कारण बाजार में सजावटी वस्तुओं, परिधान, आभूषण और मिष्ठान से जुड़े व्यापारियों को जोरदार बिक्री देखने को मिलेगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुखद रहेगा. सुख सुविधाओं, घर की साज सज्जा और तीज पर्व के उपहारों पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन आय की स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी. पैतृक संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. हालांकि, सुबह राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार के जोखिम भरे वित्तीय निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व परिवार में खुशियों का संचार करेगा. घर में उत्सव का माहौल रहेगा और माता जी का विशेष स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद मधुर और प्रगाढ़ रहेंगे. शाम को परिजनों के साथ हरियाली तीज पूजन और उत्सव में शामिल होने से पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी संतोषजनक रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी. मौसम में बदलाव को देखते हुए खान पान का ध्यान रखें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं और दिनचर्या में योग व ध्यान को शामिल करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला, सफेद

हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें. शिवलिंग पर जल, दूध, दूर्वा और बेलपत्र अर्पित करें तथा मां पार्वती को हरी चूड़ियां, सिंदूर या हरी चुनरी चढ़ाएं.

2. शनि देव उपाय: शनिवार के दिन शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

3. दान: किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद कन्या को हरी मूंग दाल, हरे फल या हरे वस्त्र दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी बुध देव, भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, पारिवारिक जीवन में सुख शांति आएगी और सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी.

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