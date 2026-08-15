धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal Today 15 August 2026: मिथुन राशि को मिलेगा गृह सुख, जानें आज का राशिफल!

Mithun Rashifal Today 15 August 2026: मिथुन राशि को मिलेगा गृह सुख, जानें आज का राशिफल!

Mithun Rashifal 15 August 2026: स्वतंत्रता दिवस व हरियाली तीज का शुभ संयोग। चतुर्थ चंद्र से सुख समृद्धि में वृद्धि। जानें मिथुन का करियर, धन व तीज उपाय!

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Aug 2026 06:01 AM (IST)
Preferred Sources

मिथुन राशिफल, 15 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today): आज 15 अगस्त 2026 को 79वां स्वतंत्रता दिवस और अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरियाली तीज एक साथ मनाया जा रहा है. श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30 बजे तक रहेगी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा सुबह 09:35 बजे के बाद आपकी राशि से चतुर्थ भाव (कन्या राशि) में प्रवेश करेंगे. आज का दिन आपके पारिवारिक सुख, माता के सहयोग, भूमि वाहन के मामलों और मानसिक शांति के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है. आइए जानते हैं मिथुन राशि के लिए करियर, व्यापार, धन और लव लाइफ का पूरा हाल!

शनिवार, 15 अगस्त 2026 को श्रावण (सावन) मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 17:30:46 बजे तक रहेगी. आज रात 27:26:18 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. प्रातः 07:08:55 बजे तक शिव योग रहेगा, जिसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होगा जो सभी अटके कार्यों को पूरा करने में सहायक होता है.

चंद्रमा आज सुबह 09:35:22 बजे तक तृतीय भाव (सिंह राशि) में रहने के बाद आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी माता, गृह सुख, वाहन, भूमि, संपत्ति और मानसिक शांति के भाव (कन्या राशि) में गोचर करेंगे. मांगलिक व महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए दोपहर 11:59:05 से 12:51:50 तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा. हालांकि, सुबह 09:07:40 से 10:46:34 तक राहु काल का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दौरान जल्दबाजी में बड़ा फैसला लेने से बचें.

करियर (Career)

चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर और सिद्ध योग का प्रभाव कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आधिकारिक या सामाजिक आयोजनों में आपको महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है. रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल, शिक्षा, मीडिया और जनसंपर्क से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:59 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह 09:07 से 10:46 बजे तक राहु काल में दफ्तरी तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन ग्राहकी बढ़ाने और नए संपर्कों से लाभ उठाने का है. हरियाली तीज और स्वतंत्रता दिवस के कारण बाजार में सजावटी वस्तुओं, परिधान, आभूषण और मिष्ठान से जुड़े व्यापारियों को जोरदार बिक्री देखने को मिलेगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि शनिवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा अदरक या तिल खाकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन सुखद रहेगा. सुख सुविधाओं, घर की साज सज्जा और तीज पर्व के उपहारों पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन आय की स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी. पैतृक संपत्ति या रियल एस्टेट से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. हालांकि, सुबह राहु काल (09:07 से 10:46) के दौरान किसी भी प्रकार के जोखिम भरे वित्तीय निवेश से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

आज हरियाली तीज का पावन पर्व परिवार में खुशियों का संचार करेगा. घर में उत्सव का माहौल रहेगा और माता जी का विशेष स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद मधुर और प्रगाढ़ रहेंगे. शाम को परिजनों के साथ हरियाली तीज पूजन और उत्सव में शामिल होने से पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी संतोषजनक रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी. मौसम में बदलाव को देखते हुए खान पान का ध्यान रखें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं और दिनचर्या में योग व ध्यान को शामिल करें.

  • लकी नंबर: 5, 3
  • लकी कलर: हरा, हल्का पीला, सफेद

हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस और शनिवार का विशेष उपाय

आज हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया और शनिवार का महासंयोग है:

1. तीज व शिव पार्वती पूजन: हरियाली तीज के शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें. शिवलिंग पर जल, दूध, दूर्वा और बेलपत्र अर्पित करें तथा मां पार्वती को हरी चूड़ियां, सिंदूर या हरी चुनरी चढ़ाएं.
2. शनि देव उपाय: शनिवार के दिन शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.
3. दान: किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद कन्या को हरी मूंग दाल, हरे फल या हरे वस्त्र दान करें.

इस उपाय से आपके राशि स्वामी बुध देव, भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, पारिवारिक जीवन में सुख शांति आएगी और सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 06:01 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Mithun Rashifal Today 15 August 2026: मिथुन राशि को मिलेगा गृह सुख, जानें आज का राशिफल!
Mithun Rashifal Today 15 August 2026: मिथुन राशि को मिलेगा गृह सुख, जानें आज का राशिफल!
राशिफल
Vrishabh Rashifal Today 15 August 2026: स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज पर चमकेगी वृषभ राशि की किस्मत, जानें करियर व लव राशिफल!
Vrishabh Rashifal Today 15 August 2026: स्वतंत्रता दिवस और हरियाली तीज पर चमकेगी वृषभ राशि की किस्मत, जानें करियर व लव राशिफल!
राशिफल
Mesh Rashifal Today 15 August 2026: तीज पर शत्रुओं का नाश, मिलेगा बड़ा पद! जानें आज का मेष राशिफल
Mesh Rashifal Today 15 August 2026: तीज पर शत्रुओं का नाश, मिलेगा बड़ा पद! जानें आज का मेष राशिफल
राशिफल
Rashifal 15 August: राशिफल, स्वतंत्रता दिवस पर 6 शुभ योगों का महासंयोग, मेष से मीन तक जानें कैसा रहेगा आज का दिन
Rashifal 15 August: स्वतंत्रता दिवस पर 6 शुभ योगों का महासंयोग! जानिए आज किन राशियों की चमकेगी किस्मत और किन्हें रहना होगा अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Rajji पर टूटा दुखों का पहाड़, Dheeraj ने निभाया अपना सच्चा पति धर्म!
Bollywood News: Toxic के म्यूजिक जश्न के बीच विवाद ने पकड़ा जोर, किस बात पर मचा बवाल?
Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
अमित शाह के खिलाफ बोलकर फंसे राहुल, विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झगड़े में पत्नी को ‘बांझ’ कहना क्रूरता नहीं, HC का फैसला
झगड़े में पत्नी को ‘बांझ’ कहना क्रूरता नहीं, HC का फैसला
बॉलीवुड
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
'कमबैक करना आसान नहीं था...', फिल्मों में वापसी पर बोलीं प्रीति जिंटा | Exclusive
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
इंडिया
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
राष्ट्रपति के संबोधन की PM मोदी ने की तारीफ, बोले- उनके विचार राष्ट्र...
इंडिया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
‘कॉकरोच पर बयान को किया गया मिसकोट’, CJI बोले- यूथ को बरगलाया गया
टेक्नोलॉजी
लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला
लॉन्च हो गया Google Gemini 3.7 Flash! जानें क्या-क्या बदला
इंडिया
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
'हमारा रुख...', सिंधु जल संधि पर आया भारत का रिएक्शन
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget